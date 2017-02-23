Путин дал распоряжение поднять налоги для россиян [2017, Система казнокрадов]

22/02/201. Президент Владимир Путин, дал распоряжение правительству рассматреть вариант повышения налога на доходы физических лиц НДФЛ до 15%. При этом дифференцировать НДФЛ и вводить прогрессивную шкалу с целью повысить налоговую нагрузку на богатых никто не собирается. В таких условиях повышение налога означает лишь то, что за все провалы власти заплатят те, которые по ее милости рухнул в бедность и нищету - то есть, весь народ. Сечины и Миллеры, получающие миллионы рублей в день, такую новацию даже не заметят. Подробнее в издании «Ведомости»: http://www.vedomosti.ru

* Дополнительная информация:

Паразитическая Система - http://ru-an.info/news_sys.php

Налоги - наша главная проблема! Степан Демура, Балашов, Соскин

Документальный мини-ролик о налогах и о том что делают с бизнесом в России и Украине.

Наверное уже и для ребенка не секрет, что там где нет экономических свобод, там нет денег и богатого населения.

Там могут лишь быть казнокрады и бедность для народа.

Ролик создан для населения России, Украины и других стран, в которых такая же Ж**А!

В видео затронута система 5.10, но суть даже не в том как она называется или какие там налоги.

Главное это их значительное уменьшение.

Так что ребятки, смотрим, мотаем на ус и доносим мысль ко всем, о том, что политика не должна лезть в экономику!

Подробнее: https://vk.com/demuranews

В России около 80 млн живут в нищете. Владислав Жуковский [Прогноз на 2016 г]

Экономист Владислав Жуковский: Сегодня в России из 140 млн человек около 65-70 млн живут в нищете. Это, примерно 45-50%. При сохранении текущих темпов обнищания, в 2016 году за чертой бедности окажется 85% россиян!

В сравнении с СССР, население сейчас в два раза меньше, чем было в СССР, но, при этом, нищих – в два раза больше.

В России идет беспрецедентное уничтожение среднего класса, появляются признаки феодального и рабовладельческого строя.

90% российских производителей считают политику государства удушением малого и среднего бизнеса.

Россия стоит на пороге коллапса.

Источник: http://roytv.ru