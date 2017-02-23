Немецкие экономисты с ужасом для себя признают: нам необходима Россия

Создание «зоны свободной торговли» между Россией и ЕС могло бы существенно сгладить экономический ущерб от санкций, заявили в мюнхенском Институте экономических исследований. Глава Министерства сельского хозяйства Германии Кристиан Шмидт призвал к «сотрудничеству и сближению с естественным торговым партнёром Германии и Европы — Россией».

После «вторжения России на Украину» отношения между ЕС и Москвой испытывают напряжённость, экономический ущерб из-за европейских санкций и российских антисанкций исчисляется двумя-тремя миллиардами евро, пишут журналисты Der Tagesspiegel Хайке Яберг и Кевин Хофман.

В этой связи мюнхенский Институт экономических исследований призвал создать «зону свободной торговли» между Европой и Россией. Россия и другие постсоветские страны «могли бы стать интересными партнёрами для углублённого экономического сотрудничества с ЕС», заявил глава отдела института по внешнеэкономическим связям Габриэль Фельбермайр. По его словам, соглашение между ЕС и Евразийским экономическим союзом может значительно повысить ВВП и Германии, и России.

Положительно к данному предложению отнёсся министр сельского хозяйства Германии Кристиан Шмидт. Несмотря на санкции и запрет на въезд в ЕС, Шмидт не так давно пригласил на аграрный саммит G-20 министра сельского хозяйства России Александра Ткачёва.

«Мы должны стремиться к сотрудничеству и сближению с Россией, — заявил Шмидт. — Германия и Европа — естественные торговые партнёры России». Однако, по словам политика, это сотрудничество будет «во многом зависеть от соблюдения Минских соглашений».

«Речь идёт о том, чтобы оказать давление, в том числе путём санкций. В то же время необходимо улучшать диалог и вместе работать над решениями», — заявил представитель ведомства.

В Министерстве финансов Германии тоже заявили, что «Россия — это значительный глобальный субъект, поэтому важно сохранять с ней диалог». ЕС проводит двоякую политику с целью урегулировать украинский конфликт.Как пишут авторы материала, ущерб от санкций несёт прежде всего российская экономика. По данным экспертов, по сравнению с 2015 годом объёмы торговли между Германией и Россией в 2016 году сократились на 8,5%, или на €43,84 млрд. Прежде всего сократился импорт из России. В то же время немецкий экспорт дорос до уровня 2015-го, поднявшись до €20 млрд, резюмируют авторы Der Tagesspiegel.

Источник: nnm.me