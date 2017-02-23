Ликбез по чёрной и белой магии

Вот так живёшь на земле и даже не догадываешься, что совсем рядом существует неизвестный тебе "параллельный мир", полный загадок и тайн...

Знакомьтесь: певица Велеслава Захарова — победитель конкурса "Красота спасёт мир" (2002 г.), "Золотой Жаворонок" (2006 г.), а ныне ведущая авторской программы "Две грани" пригласила за свой круглый стол специалиста в области магии Эмму Райман, чтобы она провела ликбез и просветила народ на тему, "что такое магия?", "почему она разделяется на "белую" и "чёрную"?", и рассказала, как люди становятся магами и многое другое.

Ликбез — расшифровывается как "ликвидация безграмотности". Ну это... когда люди долгое время жили в изоляции от информации в какой-то области естествознания ...по причине того, что эта информация была им запрещена, к примеру! А сейчас стало вдруг всё можно... И вот теперь надо возникший информационный вакуум постараться заполнить... Для этого и проводится ликбез.

Поэтому отнеситесь ко всему серьёзно. И даже не пытайтесь подумать, что я тут устроил "развод для лохов"! На самом деле, это одна из попыток донести до народа ту информацию, которую во времена СССР советским людям либо подавали непременно как шарлатанство, либо как "сатанизм". А ведь самое успешное религиозное сообщество на земле — иудеи — как не обходилось без магии и колдовства раньше, и даже когда существовал СССР, так и не обходится без них и сейчас!

Про иудейский обряд КАПАРОТ слышали? Вот что это, чёрная магия или колдовство?

Обычай «капарот» перед Йом Киппуром — это очень древний и распространенный обычай в большинстве еврейских общин. По традиции над головой человека крутят петуха или курицу и декларируют, что "птица идёт на смерть, а у человека, над головой которого её крутили, будет хорошая жизнь и благополучие". После этого ритуала птице особым образом подрезается горло, чтобы она умерла от потери крови, но не быстро умерла, а очень медленно... Это важно. Потом мясо жертвенной птицы раздаётся неимущим... Кому именно, догадайтесь сами.

Во время проведения обряда «капарот» непременно читается молитва, как делает этот мужчина на фотографии. Цель обряда "капарот" и цель этой молитвы — снять путём колдовства (или магии?) весь накопленный негатив с еврея или еврейки и перенести его в петуха или курицу, которая исполняет в этом ритуале роль искупительной жертвы.

О том, как отличить колдовство от чёрной магии, и чем чёрная магия отличается от белой магии, сейчас и расскажет вам Эмма Райман:

Надеюсь, что данный ликбез раскрыл вам, читатель, глаза, на то, что магией и колдовством пользуются многие люди на земле, и иудейская религия тоже не обходится без магических ритуалов и колдовства.

Не является исключением, кстати, и Православие.

Традиционный обряд крещения ребёнка никогда не обходится без отрезания у "крещуемого" пряди волос (взятия "генетического материала"), который священники никогда не отдают родителям.

Сами священники, разумеется, ни словом не проговариваются о том, что волосы ребёнка нужны им для проведения магического (или колдовского?) ритуала "привязки" ребёнка к христианскому "эгрегору".

На вопрос любопытных родителей, "зачем вообще отрезать у ребёнка прядь волос?", представители Церкви неизменно отвечают:

"Это символизирует принадлежность крещаемого человека Господу. В древние времена рабам в Римской империи выстригали определённую часть волос в знак того, что этот человек принадлежит своему господину. Так и при пострижении волос во время Таинства Крещения человек отдаёт свою жизнь в руки Божии, принимает Господа как раб и обещает повиноваться Его воле. Сегодня рабство воспринимается нами как однозначно негативное явление — этому научило весь мир именно христианство. Но в то же время христиане прекрасно знают, что нельзя быть абсолютно свободным, человек всегда остаётся от чего-то зависимым — рабом своих страстей и привычек. И только в крещении человек, отдавая себя в послушание Богу, перестаёт быть рабом сатаны, выходит из-под его власти и переходит к абсолютной свободе — под власть и защиту Бога..." Источник.

Переходит под власть какого Бога? — большой вопрос. Иудеи тоже своего Господа — Богом называют, а Христос, придя к ним, сказал: "ваш отец диавол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего..." (Ин. 8: 44).

И ни о каком рабстве Спаситель своим ученикам-апостолам не говорил!

"Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его; но Я назвал вас друзьями, потому что сказал вам всё, что слышал от Отца Моего..." (Ин. 15: 15).

Вот такая история...

23 февраля 2017 г. Мурманск. Антон Благин