Беседа о политике на Православном радио

Россия – страна, где большинство населения исповедует Православие. Удивительно, но православных радиостанций и телеканалов в нашей стране крайне мало. Одна из подобных станций, называющаяся «Православное радио Санкт-Петербурга» работает в городе на Неве, вещая на средних волнах 362 M (828 КГЦ)



В один из вечеров мы обсудили в эфире этой станции целый ряд вопросов текущей мировой и российской политики.

Хронометраж:

01:21 – Какое Вы, на современном этапе, исходя из сегодняшних реалий, видите развитие России?

03:40 – Что-то сбылось, о чём предупреждал В.В. Путин в своей мюнхенской речи в 2007 году?

07:20 – Находится ли Россия сейчас между США и Китаем как между молотом и наковальней и что делать России в этой ситуации?

12:25 – Возможно ли было России в 1914 году уклонится от войны?

14:56 – Какова национальная идея России?

19:48 – Удерживает ли Россия мир от зла, не давая скатится ему в бездну?

25:40 – Нужна ли сильная Россия Европе?

26:55 — Хотят ли Американцы нормальных отношений с Россией?

27:57 – Треугольник США – Россия – Китай. Какое взаимоотношение Китая и России?

30:56 – Если бы ПВО была большинством в Государственной Думе, какие бы преобразования она начала?

34:35 – Какие предложения у Партии Великое Отечество в сфере культуры и искусства?

36:35 – О приватизации жилья.

38:35 – Нужно ли пересмотреть приватизацию 90-х?

40:15 – На что должна распространяться частная собственность?

41:34 – О государственной монополии на алкогольную продукцию.

43:10 – Что может находиться у человека в частной собственности?

47:50 – Как пробиться к справедливому гражданскому обществу?

49:20 – Как нам уйти от диктата иностранных компаний?

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Источник: nstarikov.ru