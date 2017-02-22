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За инфляцию ответишь: Суд отказал петербуржцу в иске к Казначейству и Минфину

12:36. 22 февраля 2017 Просмотров - 6 Нет комментариев Опубликовал:
Источник: КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА
Роман Пак пытается отсудить компенсацию за чрезмерный рост цен

ПРЕТЕНЗИИ НЕ ПО АДРЕСУ

Роман Пак судится с Госдумой, Министерством финансов и Управлением федерального Казначейства по Ленинградской области из-за неточного прогноза инфляции. Дело не сдвигается с мертвой точки уже почти год. На днях Московский районный суд Петербурга отказал ему в иске, мотивировав это неправильным выбором ответчика. Якобы, отвечать за непомерный рост цен должно не государство, а продавец, который эти цены установил.

— Ни по одному заявленному нами доводу представитель ведомств не ответил – дальше выбора ответчика дело не пошло. Сейчас мы ждем результативной части решения и будем обжаловать его в вышестоящих инстанциях, — рассказала адвокат Татьяна Мынка.

НЕ ХВАТИЛО ДЕНЕГ НА РЕМОНТ

Все началось ещё в 2014 году, когда парень запланировал ремонт домика в деревне – нужно было купить компрессор, сварочный аппарат, материалы – на все про все 32 тысячи рублей.

— Ремонтировать дом собирались только в 2016 году. К тому времени планировал отложить нужную сумму без ущерба для бюджета. Чтобы подсчитать, сколько денег потребуется с учетом обесценивания, взял федеральный закон, где был прописан прогноз инфляции около пяти процентов на три года, — рассказал Роман Пак.

Когда настало время делать покупки, выяснилось, что на необходимое оборудование требуется почти в два раза больше денег — 56 200 рублей.

Таких денег у петербуржца не было. Весной 2016 года вместо магазина он направился в суд с иском к депутатам и чиновникам, требуя выплатить ему недостающие 23 тысячи рублей.

— Я не согласен с тем, что нужно сидеть и мириться с тем, что все происходит так, как происходит. Это же просто ненормально! Мы живем в стране, платим налоги, исполняем свои обязательства, а государство перед нами – никакой ответственности не несет. Получается, законы принимают, но за их соблюдением никто не следит, — поделился горожанин.

БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ

Сначала ответчики даже немного опешили от такого нахальства. В казначействе говорили, что налоги Пака они не получают, следовательно, судиться с ним не могут. Законотворцы вообще не поняли, как они, принимая бюджет страны, нанесли удар по семейному бюджету Пака и устранились от дела. А в министерстве финансов попросили перенести слушания в Москву, что грозило свести все тяжбы к нулю – только на одних билетах можно разориться. Сначала суд согласился отправить дело на рассмотрение в столицу, но после обжалования решения суда его вернули в Петербург.

Стоит отметить, что Роман Пак является членом партии «Великое Отечество», а иск к государству мог быть использован для привлечения внимания к организации. Если разобраться, то затраты на судебные тяжбы ему никто не компенсирует. Да и дачу он давно отремонтировал. Сам Роман объясняет свое решение тем, что он борется не за деньги, а хочет заставить государственную систему работать как положено.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Николай СТАРИКОВ, публицист, историк:

— В случае победы Пака, любой житель России может в суде попросить компенсации за уровень инфляции, который даже близко не соответствует параметрам, указанным в государственных документах.

Источник: nstarikov.ru

Метки: чит.клуб
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    Сергей 22 февраля 2017 в 14:46 Ссылка Пометить
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    Сам Роман объясняет свое решение тем, что он борется не за деньги, а хочет заставить государственную систему работать как положено.
    - В РФ нет прецедентного права.(результат по аналогичному делу)
    - Заставить государственную систему работать как положено. Это нести ответственность за свои действия или без действия.(возможно расценят как экстремизм и попытка свержения конституционного строя)
    - Переоценка роли каждого чиновника и гос. служащего в гос. структуре.(и кто-то лишится своих теплых мест и придётся работать руками, не в уютном кабинете, на улице при -25 градусов)

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