Хвалёный Евросоюз заточен под разорение новичков

Почему, наблюдая за событиями на Украине, латвийский общественный деятель и кандидат в Депутаты Европарламента Нормунд Озолиньш испытывает раздражение – в материале портала “Окно в Россию”

- А действительно, почему? Мы же в Латвии вступили в ЕС – и, как мне помнится, ликующих по поводу этого события тоже хватало…

- Да потому что мы уже успели вкусить всех «прелестей» европейского сожительства. А вдохновенные лица украинцев, которые со слезами на глазах рассказывали, как сильно им хочется вступить в Евросоюз и как славно они заживут в ЕС, начали просто угнетать – да с чего они вдруг решили, что ЕС находится у Бога за пазухой?

Для того, чтобы относиться к скоропалительному вступлению в ЕС с большой опаской, не требуется даже особого ума – достаточно внимательно прочитать условия приема в Евросоюз новых стран и ознакомиться с невеселым опытом тех, кого «вступили» в ЕС в последние годы.

- Но ведь эти правила становятся известны только после вступления, не так ли?

- Не так. Потому что правила вступления в ЕС ни от кого не скрываются, их всегда можно узнать заранее. Перед вступлением в ЕС все страны-кандидаты подписывают обязательства придерживаться единой общеевропейской политики в той или иной сфере, иметь функционирующую рыночную экономику, а ее производители — быть «достаточно конкурентоспособными» для работы в условиях Евросоюза. В рыночной сфере условиями вступления в ЕС являются отказ от «мягких» банковских ограничений, сокращение дефицита госбюджета, отмена государственной монополии на экспорт, свободное вступление на рынок, отмена субсидий на реализуемые товары, приватизация предприятий, автономное положение Центрального банка, введение эффективной налоговой системы.

- Звучит красиво. Я бы даже сказал – привлекательно. А выражения типа «свободный рынок», «отмена государственной монополии» вообще заставят прослезиться любого либерала…

- Но ведь на деле всё получается с точностью «до наоборот»! При вступлении старые члены ЕС навязывали новичкам весьма суровые условия. Они касались ограничения производства в сельском хозяйстве, промышленности. Причём нередко это делалось скрытым путём – через жёсткие стандарты. Если поросёнка кормят не по рациону или расписанию ЕС, его отбраковывают, и продать его даже на внутреннем рынке уже весьма проблемно, зачастую вовсе невозможно. Если форма, цвет и размер помидора, огурца или горошины не соответствуют стандартам ЕС – продукция отбраковывается и уничтожается.

- А еще я слышал, что предлогом для закрытия свинофермы может стать отсутствие у свинок… игрушек!

- Именно так – по крайней мере, именно этой причиной пригрозили закрытием ряду литовских свиноферм.

А что получается в результате слепого следования правилам ЕС? Нашу страну наводнили импортными продуктами питания далеко не лучшего качества, вытеснив наши собственные, которые намного вкуснее и здоровее. ЕС диктует, какие овощи и фрукты нам следует ввозить в свою страну. Первое ограничение, которое получила Латвия после вступления в ЕС – бананы. Мы стали их покупать в рамках европейских квот и только по жёстким ценам ЕС. Дорогие и далеко не лучшего качества.

Мы получили идиотские стандарты на форму и размер овощей и фруктов, которые разрешено продавать в магазинах. Кривой огурчик или небольшое яблоко – не товар! А нереально идеальной формы фрукты, накачанные химией так, что не гниют месяцами – это именно то, что мы должны радостно есть… К тому же Латвия, так как на Западе нас причисляют к странам третьего мира, не получает продуктов высшего качества – только второго сорта и ниже (кто не верит, может посмотреть ценники в любом супермаркете – мелкими буковками практически на каждом написано «2 сорт»). Печально также, что почти все торговые сети в нашей стране чужие.

- Магазины – чужие, продукты – невкусные и дорогие… Кстати, откуда возникают такие «запредельные» цены на продукты первой необходимости – хлеб, молоко, например?

- В первые годы пребывания в Евросоюзе у всех стран Балтии были излишки запасов сельскохозяйственных продуктов: молочных, мясных, овощей, вина. Все это изобилие было накоплено до вступления в ЕС и своим наличием сдерживало цены на продукты. Но хитрые брюссельцы на это придумали штрафы – в 2007 году Еврокомиссия оштрафовала Литву, Латвию и Эстонию на 3,182 млн евро каждого. Основания – при переговорах вступающие страны обязались не создавать запасов продуктов. ..

А взять то же квотирование молока – нельзя производить молочной продукции больше, чем разрешил Брюссель. Это сделано для того, чтобы в ЕС, дескать, не было перепроизводства. Какой же это свободный рынок? А ведь это самое перепроизводство неизбежно вызвало бы снижение цен на молочную продукцию. Но цены растут, а коров больше разводить не разрешают. Да и к самому нашему молоку у чиновников ЕС есть большие претензии, оно тоже не укладывается в европейские стандарты качества – слишком уж… жирное.

- А латвийского сахара и вовсе больше нет…

- При вступлении в Евросоюз Латвия лишилась всех своих сахарных заводов – в Лиепае, Екабпилсе, Елгаве. Они полностью покрывали внутренний рынок, качество продукции было намного выше привозного сахара и они обеспечивали работой 330 крестьянских хозяйств, не считая прочих смежных отраслей. Вообще-то сахар раньше производился в 23 странах ЕС, а теперь закрыты все заводы в Латвии, Португалии, Ирландии, Болгарии и Словении – так в ЕС избавляются от конкурентов. С 2009 года Рига пытается получить право вновь производить сахар. В Брюссель было направлено предложение по открытию хотя бы одного сахарного завода, но Еврокомиссия постановила – появление сахарных заводов в Латвии исключено.

Не надо забывать и квоты на ловлю рыбы: огромное количество рыболовецких судов были отправлены в металлолом, а рыбаки были вынуждены покидать страну в поисках новой работы.

- Получается невеселая картина: транснациональные еврокорпорации медленно и верно убивают местного производителя. А на этот счет что говорят самые гуманные европейские законы?

- По нормам ЕС государство не имеет права поддерживать отдельно взятого производителя. Государство может помочь предприятиям только в трёх случаях: в инновационных программах, программах защиты природы и… в закрытии предприятия. В итоге, как показала практика, вступление в ЕС в любой стране приводит к закрытию производств, ликвидации сельского хозяйства, вырезанию скота, выпиливанию леса и разграблению иностранными компаниями прочих природных ресурсов.

Более того, если всё-таки назло Брюсселю начать засевать пустующие поля, то на этот случай у ЕС предусмотрен так называемый «налог соответственности», которым власти страны обязаны облагать непокорных крестьян и отчислять его Брюсселю, но тогда вырученные за урожай средства не покрывают затрат.

И это не единственный барьер в ЕС: помимо всего прочего, страны ЕС перечисляют 75% сумм удержанных пошлин в бюджет Евросоюза, оставляя себе только 25% на административные расходы. Колоссальные суммы таможенных сборов утекают в Брюссель мимо национального бюджета. Сырьевые товары – топливо, минеральные продукты, металлы, пластмассы и изделия из них, химпродукты – после вступления Латвии в ЕС поступают к нам по значительно более высоким ценам. При этом они тоже квотируются.

И еще один нюанс: помимо того, что ЕС уничтожил нашу промышленность, те предприятия, которые ещё каким-то чудом остаются на плаву, реализуя свою продукцию вне рынков ЕС (к примеру, в той же России или Китае), вынуждены мириться с более высокими пошлинами на свою продукцию. А это также не способствует их процветанию.

- Странная ситуация получается: Евросоюз «заточен» под разорение новичков?

- Именно так! К примеру, ещё одним эшелоном защиты рынка ЕС от производителей стран-«новичков» являются непомерно высокие цены на электроэнергию и энергоносители. Это также кардинально увеличивает себестоимость продукции, делая её неконкурентноспособной. Во всех действиях в отношении стран-«новичков» чётко просматривается желание западных партнёров полностью ликвидировать даже теоретическую возможность что-то развивать в энергетической сфере. К примеру, Болгария была экспортёром электроэнергии – она продавала электричество в Турцию, Грецию, Македонию, Албанию, Италию. Это было возможно благодаря единственной в стране атомной электростанции «Козлодуй». Как только Болгария начала переговоры о вступлении в ЕС, сразу получила жёсткое условие: она должна закрыть сначала 4 энергоблока из 6 на АЭС, а позже и вовсе ликвидировать станцию. Все условия были выполнены. Теперь Болгария покупает электроэнергию на внешнем рынке в разы дороже её реальной стоимости.

Далее ещё интереснее – водопровод и канализация проданы французам, электросети чехам, австрийцам и немцам, медные рудники ушли к бельгийцам. Рудник по добыче золотой руды продали канадской фирме, и теперь государство получает лишь 2 процента от объёма. Но весь учёт добычи засекречен, и от какой суммы считают эти 2 процента – неизвестно.

Уничтожено также сельское хозяйство Болгарии. Когда-то «лучшая в мире помидорная республика» не производит помидоры вовсе! До 80 процентов всех овощей и фруктов привозные, а Болгария превратилась в самую нищую страну Европы.

Греция производила более 1,3 млн тонн хлопка в год, а сейчас ей выделили квоту только на 782 тысячи тонн. До вступления в ЕС у Греции был положительный внешнеторговый баланс по сельхозпродуктам, но затем греки получили квоты, введённые, чтобы не было перепроизводства товаров (иначе штраф – не забыли?). Итог: производство вина и оливкового масла оказались в состоянии клинической смерти – вроде еще есть, но не функционируют. За каждую вырубленную стрему (10 соток) платили по 720 евро, которые, в сущности, были просто «проедены». Но при получении денег требовалось подписать обещание навсегда отказаться от выращивания винограда и оливок.

Также серьёзно пострадало судостроение. Немцы пожелали забрать эти заказы себе. В итоге многие судостроительные предприятия Греции закрылись. Теперь, по данным статистики, 70% греков жалеют о вступлении в Евросоюз. Граждане Греции уверены, что причиной нынешнего плачевного экономического состояния экономики страны стали реформы проводимые по требованию ЕС, особенно, в сельском хозяйстве.

Небольшие страны – такие, как Латвия – и вовсе скоро могут самоликвидироваться, так как молодёжь практически вся в поисках работы уезжает на запад. Детей рожать просто некому.

- Если я Вас правильно понимаю, то Вы вообще не рекомендуете украинцам даже думать о ЕС?

- Решение, вступать или не вступать в Евросоюз, могут принять только сами жители Украины. Но хотелось бы порекомендовать им, как в известных анекдотах, «задумываться о последствиях». Чтобы не получилось, как в известной миниатюре Михаила Жванецкого: «Одно неловкое движение – и вы уже… в ЕС». Страны Западной Европы, принимая на таких кабальных условиях новых членов, до сих пор превращали их в рынки сбыта для своей продукции и услуг. Взамен предлагалось долговое рабство посредством доступных кредитов через крупные западные банки и неограниченную миграцию рабочей силы, чтобы оставшиеся без работы люди могли устроиться чернорабочими либо «девочками по вызову» в западных странах и перечислять часть заработка к себе на родину. Почему Украина должна вдруг стать исключением из этого правила?

Именно поэтому «Большая Украинская Мечта» о скорейшем вступлении в ЕС сегодня напоминает неуклюжую попытку наступить на чужие грабли. Осталось только соотнести крепость собственного лба с толщиной рукоятки европейских грабель…