В России созданы войска информационных операций, — Шойгу

В России созданы войска информационных операций, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

«За это время созданы войска информационных операций, что гораздо эффективнее и сильнее… того управления, которое называлось контрпропагандой», — сказал Шойгу, выступая на заседании Госдумы.

Министр добавил, что «пропаганда должна быть умной, грамотной и эффективной».

Ранее сообщалось, что во время учений «Кавказ-2016» впервые было отработано «информационное противоборство» с условным противником. К решению этих задач привлекались главное оперативное управление Генштаба, центры информационного противоборства в военных округах, войска информационных операций, радиоэлектронной борьбы, специалисты службы защиты государственной тайны.

В начале января в СМИ появились сообщения о том, что Россия входит в топ-5 государств мира по численности и финансированию кибервойск после США, Китая, Великобритании и Южной Кореи.