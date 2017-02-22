Главная » Вооруженные силы

В России созданы войска информационных операций, — Шойгу

15:20. 22 февраля 2017 Просмотров - 86 Нет комментариев Опубликовал:
В России созданы войска информационных операций, — Шойгу | Русская весна

В России созданы войска информационных операций, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

«За это время созданы войска информационных операций, что гораздо эффективнее и сильнее… того управления, которое называлось контрпропагандой», — сказал Шойгу, выступая на заседании Госдумы.

Министр добавил, что «пропаганда должна быть умной, грамотной и эффективной».

Ранее сообщалось, что во время учений «Кавказ-2016» впервые было отработано «информационное противоборство» с условным противником. К решению этих задач привлекались главное оперативное управление Генштаба, центры информационного противоборства в военных округах, войска информационных операций, радиоэлектронной борьбы, специалисты службы защиты государственной тайны.

В начале января в СМИ появились сообщения о том, что Россия входит в топ-5 государств мира по численности и финансированию кибервойск после США, Китая, Великобритании и Южной Кореи.

Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Война во время мира
... как сказал начальник штаба сухопутных войск Джордж Кейси (George Casey), ...конфликта.Китай, как и Россия, постоянно проводит информационные операции против собственного народа. Здесь... ссылки через Twitter. Оно создало новую форму оперативного управления в...
Операция «Атлантическая решимость»
...создать опасный прецедент для Кавказа. Нужно напомнить, что официально операция...ставка и на информационную составляющую, так как...к границам России американские войска не демонстрировали...операции «Атлантическая решимость», но направленный на сдерживание России...
Украина, Белоруссия и Россия – эхо матричных войн
... и тем самым созданы предпосылки для дальнейшей ...воинской славы России» Россия — День воинской славы России (в ... внимания читателя информационный мусор. 3. Информационное нагружение наиболее... 1944 — советские войска начали операцию по освобождению Белоруссии ...
Почему Путин не ввёл войска на Донбасс прошлым летом? Взгляд изнутри
... была стратегия. Опять же, провести операцию ”вежливые люди” в Крыму было..., не ввод войск. На территории ДНР и ЛНР создаются государственные структуры, армия.... Россия же пока будет делать все, что возможно, экономически, политически, информационно, используя...
Иной взгляд на сегодняшнюю Россию
...” страны Китаю; поссорить Россию и Китай, создав образ крайне опасного соседа... России на самом деле. Потому что “совестливые” журналисты обычно используют информационные..., когда Россия молниеносно направила войска в Сирию для проведения операции по нанесения...
Церковь и государственность в России: главенству чего отдать предпочтение?
... изготовившимся к вторжению войскам вермахта.Сегодня либералы ... Киевом войсковой карательной операции с целью зачистки ... культуры, представляющей собой информационно-алгоритмическую систему, осталось по...: Пётр заявил «Бог создал Россию одну, и она соперников...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>