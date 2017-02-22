В Калифорнии город ушел под воду, идет эвакуация (ФОТО, ВИДЕО)

...добавляться в пищу или в питьевую воду ...будут перемещены в другие города, если город, где ...промышленности будут находиться под контролем натовского "...запад к побережью Калифорнии, которое вело...больше других там идет кокаин, затем... Я. Медняк (ушел в 1987 г.)....