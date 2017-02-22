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В Калифорнии город ушел под воду, идет эвакуация (ФОТО, ВИДЕО)

17:18. 22 февраля 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:
В Калифорнии город ушел под воду, идет эвакуация (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

В калифорнийском городе Сан-Хосе река Койот-Крик вышла из берегов и затопила южные районы.

Спасатели эвакуируют жильцов из домов. Некоторых пришлось снимать с крыш.

По предварительной информации, в результате наводнения никто не погиб, однако ситуация остается напряженной.

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В Калифорнии город ушел под воду, идет эвакуация (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
В Калифорнии город ушел под воду, идет эвакуация (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
В Калифорнии город ушел под воду, идет эвакуация (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
В Калифорнии город ушел под воду, идет эвакуация (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
В Калифорнии город ушел под воду, идет эвакуация (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
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