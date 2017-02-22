В Калифорнии город ушел под воду, идет эвакуация (ФОТО, ВИДЕО)
17:18. 22 февраля 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал: brahman
В калифорнийском городе Сан-Хосе река Койот-Крик вышла из берегов и затопила южные районы.
Спасатели эвакуируют жильцов из домов. Некоторых пришлось снимать с крыш.
По предварительной информации, в результате наводнения никто не погиб, однако ситуация остается напряженной.
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Источник: rusvesna.su