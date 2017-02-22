“У НАС В ЕВРОПЕ ТРАДИЦИЯ – РАЗ В СТО ЛЕТ МЫ С ДРУЗЬЯМИ ХОДИМ В РОССИЮ”

я не понимаю, что имел ввиду Патриарх Кирилл, говоря про просвещённый греко-римский мир...может, он тогда был просвещённым, но к 17 веку одичал, что ли? какой свет они могли принести, сами живя в... дерьме...

цитата...



На вопрос о коренных народах севера патриарх ответил: "— Православная Церковь хранит в своей истории, в своем Предании замечательные имена святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. В каком-то смысле мы Церковь Кирилла и Мефодия. Они вышли из просвещенного греко-римского мира и пошли с проповедью славянам. А кто такие были славяне (для греков – прим. ред.)? Это варвары, люди, говорящие на непонятном языке, это люди второго сорта, это почти звери. И вот к ним пошли просвещенные мужи, принесли им свет Христовой истины и сделали что-то очень важное — они стали говорить с этими варварами на их языке, они создали славянскую азбуку, славянскую грамматику и перевели на этот язык Слово Божие. Эта традиция настолько глубоко живет в нашей Церкви, что ДЛЯ НАС ВСЕ НАРОДЫ РАВНЫ, СРЕДИ НИХ НЕТ ВАРВАРОВ. Потому что ДЛЯ КОГО-ТО И МЫ БЫЛИ НЕКОГДА ВАРВАРАМИ, ХОТЯ НА САМОМ ДЕЛЕ ВАРВАРАМИ НИКОГДА НЕ БЫЛИ. Так вот, все народы равны и ко всем нужно обращаться, причем желательно с использованием их культуры, их языка." ( источник )

Тогда что имел ввиду римский папа Иоанн VIII, который жил в то же время, когда жили Кирилл и Мефодий, и который написал следующую фразу, что эти письмена не выдумали Кирилл и Мефодий, да, не создали, они просто возобновили существовавшие ранее русские письмена. (источник)

а вот реальные события, в отличие от слов патриарха...

1612 год - польско-литовская интервенция





1700-1721 гг. - интервенция с Севера во главе со шведским королём Карлом XII





1812 г. - интервенция объединённой Европы под предводительством Наполеона Бонапарта





1914 - Первая Мировая, 1941 опять интервенция объединённой Европы под предводительством Гитлера





2014 - события на Украине, опять объединённая Европа под предводительством США против России

"У НАС В ЕВРОПЕ ТРАДИЦИЯ - РАЗ В СТО ЛЕТ МЫ С ДРУЗЬЯМИ ХОДИМ В РОССИЮ"

Европа была самым несчастным местом на Земле. Она первой исчерпала свои ресурсы.

Цель Европы — не нести цивилизацию.

Этой цели у нее никогда не было.

Цель Европы — грабить.

Олесь Бузина (источник)

как вы понимаете, с таким мышлением Олесю Бузине не нашлось места не только в Европе (Украине), но и в жизни..

Ну а теперь, после предисловия, перейдём к истории существования реальной Европы (а также её порождения - Северной Америки), в отличие от литературной истории, написанной Александром Дюма...- В.Л.

ПРОСЬБА СОБЛЮДАТЬ ПРАВИЛА ЭНЕРГО-ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОСМОТРЕ (ИЛИ ВНИМАТЕЛЬНОМ ПРОЧТЕНИИ) ДАННЫХ МАТЕРИАЛОВ, т.к. приятного в их изучении маловато, если не сказать, что совсем НЕТ...

01. О быте в некоторых странах средневековой Европы

Романтический Париж времен трех мушкетеров представлял собой зловонную выгребную яму.







Д. Мережковский "Юлиан Отступник"

«Тот, кто освободил бы город от страшной грязи, стал бы самым почитаемым благодетелем для всех его обитателей, и они воздвигли бы в его честь храм, и они молились бы на него»

- писал французский историк Эмиль Мань в книге «Повседневная жизнь в эпоху Людовика XIII».

Но таких «освободителей» никак не находилось. С тех пор, как король Франции Филипп-Август в XII веке упал в обморок от невыносимой вони, поднявшейся от проезжавшей мимо дворца телеги, взрыхлившей наслоения уличных нечистот, с антисанитарией в Париже ничего не менялось вплоть до середины XIX века.





За отсутствием запрещенных христианством бань цивилизованный и просвещенный Париж плескался в городских фонтанах средь бела дня.





Остальные граждане не мылись вовсе.





В Лувре, дворце французских королей, не было ни одного туалета. Даже типа описанных выше башенок с отверстиями и соломой.

До XIX века в Европе царила ужасающая дикость. Забудьте о том, что вам показывали в фильмах и фэнтезийных романах. Правда — она гораздо менее… хм… благоуханна.





Причем это относится не только к мрачному Средневековью. В воспеваемых эпохах Возрождения и Ренессанса принципиально ничего не изменилось.

От грязи умерло много царственных особ



Ванную принимали только в лечебных целях



Мыться запрещала религия



Только избранные доктора придавали значение гигиене



Духи изобрели, чтобы не вонять



Шляпа — это ни что иное, как защита от помоев



Красота требовала жертв (вот откуда "ноги" этого выражения-В.Л.)



Рыцари справляли нужду в доспехи

Почему, собственно, Людовик столь отвратительно пах?





Его зловоние было настолько хорошо знакомо современникам, что даже учебники говорят о запахе его Величества, хотя и объясняется он весьма своеобразно: что в 17 веке не было привычки мыться.





Люди того времени пытались заглушить отсутствие гигиены присутствием большого количества духов и пудры. Это, якобы, логичное объяснение зловонию, к сожалению, ложно.





Но то, что Людовик XIV страшно смердел, замечали даже его немытые современники.

Король-Солнце? Ну-ну..- В.Л.

Европа была самым несчастным местом на Земле. Она первой исчерпала свои ресурсы.

Почему феминизм родился в Европе, но ни в Азии, ни в Южной Америке его нет, хотя женщин там значительно больше?



Почему дома в Германии уже тысячу лет назад строили из фахверка — то есть из смеси всяческих отходов?



Почему именно европейцы «открыли» для себя весь мир, начиная с Колумба, отправившегося «за Индиями», а не мир открыл Европу?



Почему Европа — родина всех человеконенавистнических идеологий — расизма, нацизма и антисемитизма?



Почему Великобритания придумала первый концлагерь еще во время англо-бурской войны в конце XIX века? На полвека раньше ГУЛАГа. И почему она же — провела первый голодомор в том же столетии, сократив наполовину коренное население Ирландии?



Никогда не задумывались об этом, читатель, когда вам приходит в голову присоединиться к ЕС?

Патрик Зюскинд в своём произведении «Парфюмер» описал то, как «благоухал» Париж XVIII века.

«В городах того времени стояла вонь, почти невообразимая для нас, современных людей.

Улицы воняли навозом, дворы воняли мочой, лестницы воняли гнилым деревом и крысиным пометом, кухни – скверным углем и бараньим салом; непроветренные гостиные воняли слежавшейся пылью, спальни – грязными простынями, влажными перинами и остро-сладкими испарениями ночных горшков.

Из каминов несло серой, из дубилен - едкими щелочами, со скотобоен - выпущенной кровью. Люди воняли потом и нестиранным платьем; изо рта у них пахло сгнившими зубами, из животов - луковым соком, а из тела, когда они старели, начинали пахнуть старым сыром, и кислым молоком, и болезненными опухолями.

Воняли реки, воняли площади, воняли церкви, воняло под мостами и во дворцах.

Воняли крестьяне и священники, подмастерья и жены мастеров, воняло все дворянское сословие, вонял даже сам король - он вонял, как хищный зверь, а королева - как старая коза, зимой и летом. < ... > Всякая человеческая деятельность, как созидательная, так и разрушительная, всякое проявление зарождающейся или погибающей жизни сопровождались вонью».

О ЧЕМ (НЕ) ДУМАЮТ ЛЮДИ, КОГДА ЧИТАЮТ КНИГИ О ПОХОЖДЕНИЯХ БРАВЫХ МУШКЕТЁРОВ, ОПИСАННЫХ В ЗАХВАТЫВАЮЩИХ РОМАНАХ ФРАНЦУЗСКОГО ПИСАТЕЛЯ АЛЕКСАНДРА ДЮМА ИЛИ КОГДА СМОТРЯТ КИНОФИЛЬМЫ ПО ЕГО КНИГАМ?

О ТОМ, КАКОЙ ОТ НИХ, ГЕРОЕВ ТОГО ВРЕМЕНИ, ДОЛЖЕН БЫТЬ АМБРЕ...

Если заглянете в толковые словари, то вы узнаете, что слово "амбре" имеет два разговорных значения, причем оба устаревшие и противоречат друг другу.





Первое значение: приятный запах, благоухание.





Второе значение: дурной, неприятный запах. - В.Л.

Когда представительницы разных племен растягивают кольцами губы или шеи, их называют дикарками и снисходительно ухмыляются.





Но куда более дикими и варварскими кажутся методы, с помощью которых цивилизованные европейки старались выглядеть лучше и привлекательней.





Мышьяк, беладонна, ленточные черви, радиоактивная косметика – вот далеко не полный перечень средств, чей вред здоровью несоизмерим с полученным результатом.





Самые ужасающие жертвы, принесенные во имя красоты женщинами Европы, – далее в обзоре.

Россия и Запад: сравнительная история зверств

На протяжении почти всей истории человеческая жизнь стоила в Западной Европе ничтожно мало. Сегодня без погружения в специальные исследования даже трудно представить себе западноевропейскую традицию жестокосердия во всей её мрачности.





Сожалею, но придётся сказать неприятную вещь: история западной цивилизации не настраивает на громадный оптимизм – настолько кровопролитной и зверской была её практика.

Сегодня некоторые удивляются поведению европейцев, Украина и сейчас считает себя эуропейской державой.





Нравы народов закладываются издревле, потому будет интересно прочитать о эуропейских традициях средневековья.





В средние века и в Новое время в Западной Европе проходили регулярные судебные процессы над животными.





Это может показаться верхом идиотизма (чем они, собственно и являлись), но объяснить причины можно, если принять во внимание суеверную ментальность средневекового мира.





С легкой руки католической церкви с конца XIII в. в обществе утвердился подлинный культ дьявола.





Сатана мерещился повсюду — в поступках людей, поведении животных, предметах быта, даже в природных явлениях.





Кроме того, всеобще был распространен принцип "Око за око, зуб за зуб"…

В Европе каннибализм был более развит, чем некогда в Южной Америке или Новой Гвинее. Причем по медицинским соображениям. До XIX века.





Для цивилизованной Европы людоедство немыслимо. Так думает большинство. И ошибается. Потому что различают три основных типа каннибализма: голодный, медицинский и ритуальный.





Медицинским каннибализмом и занимались в Европе. Долго и повсеместно.





Медицинское людоедство тоже исходит из идеи, что мертвое тело сохраняет все достоинства умершего человека. Например, здоровье.





Правда, европейцы при этом никого не убивали. Просто ели трупы казненных или убитых (только не тех, кто умер от кровопотери, — медики тех лет верили, что вместе с кровью из тела утекает душа).





Торговля трупами, а еще лучше — мумиями (особенно египетскими) начиная с XVI века становится в Европе доходным бизнесом. А главное — легальным.

Освободители Гроба Господня

Несмотря на общеизвестность каннибализма во время первого Крестового Похода (ссылка на каннибализм в 1098 г. входит в любую Timeline(1) в интернете), иногда такие факты робко пытаются подвергнуть сомнению.





Например, некое "Общество изучения Крестовых Походов" так отвечает на этот вопрос:





"Вопрос: - Мне сказали, что во время похода вместо обычной пищи крестоносцы кормились местными младенцами, зажаренных на кольях. Это чудовищно. Не затруднит ответить?

ну и поскольку американская гм-м..цивилизация создавалась европейскими гм-м..цивилизаторами, то будет уместно подключить и материалы с другого континента тоже.. - В.Л.

Гитлер и рядом не стоял...

Индейцы (коренное население Америки) истреблены почти подчистую всякими покорителями прерий и прочими уголовниками, которых до сих пор США и Канада считают национальными героями.





И очень обидно становится за мужественных аборигенов Северной Америки, убийство которых по национальному признаку замалчивается.





Все знают про холокост, геноцид евреев, а про индейцев… Как-то прошло мимо демократической общественности. Это именно геноцид. Людей убивали только за то, что они индейцы!





Более полувека после открытия Америки местное население вообще не считали за людей.

Ни для кого, думаю, не секрет, что Западная цивилизация (и, в частности, англо-саксонская ее часть) построила свое благосостояние не одним лишь упорным и созидательным трудом.





В ходу были также методы куда менее благопристойные: захват других континентов, грабеж и уничтожение местных цивилизаций, мешавших освоению новых земель. И конечно же рабовладение - самая темная страница Европейской истории.





Пленение жителей Африканского континента и последующая их продажа в рабство на Американские континенты известны всем.





Однако, не многие знают, что Америка знала и белых рабов.

Даже весьма ненадёжные официальные свидетельства раскрывают кровавую картину крупнейшего и жесточайшего геноцида коренного населения обеих Америк.





Все эти зверства осуществляли изгои Белой расы западной цивилизации, зомбированные религиозной богоизбранностью.





В бортовом журнале Колумб часто отмечает поразительную красоту островов и их обитателей - дружелюбных, счастливых, мирных. И уже через два дня после первого контакта в журнале появляется зловещая запись: "50 солдат достаточно для того, чтобы покорить их всех и заставить делать все, что мы хотим". "Местные жители разрешают нам ходить, где мы хотим и отдают нам, все, что мы у них просим".





Больше всего европейцев удивляла непостижимая для них щедрость этого народа. И это неудивительно. Колумб и его товарищи приплыли на эти острова из настоящего ада, каким была в то время Европа.





Они и были самыми настоящими исчадиями (и во многом отбросами) европейского ада, над которым вставала кровавая заря первоначального капиталистического накопления.

Россию любят попрекать тем, что она захватила огромные территории, называют «тюрьмой народов». Однако, если Россия – это «тюрьма народов», то западный мир можно по праву назвать «кладбищем народов».





Ведь западные колонизаторы вырезали, уничтожили сотни крупных и малых народов, племен по всему свету, от самой Европы до Америки, Австралии и Новой Зеландии.

Помните, у английских литературных классиков очень часто попадается это выражение – «Старая Добрая Англия».





Это печальная и сентиментальная тоска по ушедшей Великой Эпохе, когда Британия была Владычицей Морей, правила миром и над её Империей никогда не заходило солнце – настолько было много у неё колоний во всех частях света.





Так вот, у этой действительно старой, но очень НЕдоброй Англии руки не то, что по локоть, они по плечи в крови!

К сожалению, в современном мире проблемы рабства и торговли людьми, равным образом, как и принуждения к труду, по-прежнему актуальны.





Несмотря на противодействие международных организаций, до конца справиться с торговлей людьми не удается. Особенно в странах Азии, Африки и Латинской Америки, где местная культурно-историческая специфика с одной стороны, и колоссальный уровень социальной поляризации — с другой стороны, создают благодатную почву для сохранения такого страшного явления как работорговля.





Фактически сети работорговли так или иначе захватывают почти все страны мира, при этом последние разделяются на страны, преимущественно являющиеся экспортерами рабов, и страны, куда рабов ввозят для их использования в каких-либо сферах деятельности.





Только из России и стран Восточной Европы «исчезает» каждый год не менее 175 тысяч человек.

Впервые документально термин был употреблен на Нюрнбергском процессе в качестве описательного а не юридического термина. Под геноцидом, как правило, имеется в виду уничтожение нации или этнической группы.





Генеральная Ассамблея ООН приняла этот термин в 1946 году. Большинство людей склонны связывать с геноцидом массовые убийства конкретных людей.





Тем не менее, в 1994 году в Конвенции ООН о наказании и предупреждении преступлений геноцида, описывается геноцид вне прямого убийства людей, как разрушение и уничтожение культуры.





Статья II Конвенции перечисляет пять категорий деятельности, которые направлены против конкретной национальной, этнической, расовой или религиозной группы, которые следует считать геноцидом.





Правительство Соединенных Штатов отказалось ратифицировать конвенцию ООН о геноциде. И не мудрено. Многие аспекты геноцида были реализованы на коренных народах Северной Америки.

В результате Великого Картофельного голода 1845-1850 гг. четверть населения Ирландии (2 209 961 человек) либо умерла от голода, либо эмигрировала в соседние страны. Споры о причинах возникновения Великого голода и по сей день не утихают. Одна часть ирландцев считает случившееся геноцидом, а другие – природным бедствием.

Вы когда-нибудь слышали о Большом Голоде в Ирландии? Предвижу ваш ответ: знаешь ли, на фоне мрачных страниц НАШЕЙ истории, нам как-то не было никакого дела до ирландских проблем.





Однако, то был не просто голод! То был настоящий хладнокровный Голодомор и Геноцид, устроенный Великобританией своему маленькому соседу.





После него крохотная Ирландия, которая на карте размером с напёрсток, по самым скромным подсчетам потеряла около 3-х миллионов человек. А это одна треть населения страны. Некоторые ирландские историки утверждают, что их земля обезлюдела наполовину.

Это так сказать малоприятная иллюстрация к известному мифу о том, что смертность от голода в XX веке была "достижением" Российской Империи и СССР.





А вместе с тем по разным подсчетам только во время голода в Бенгалии (входившей тогда в состав Британской Империи) погибло как минимум более миллиона человек.

Согласно неким подсчетам от германско-фашистских действий погибло порядка 6 млн. евреев, поэтому в послевоенное время они взяли реванш и за 5 лет уморили голодом до 13 миллионов мирных немцев.





После победы во Второй мировой войне западные союзники отрезали от «освобожденной» Германии 25% её плодородных земель, изгнав 16 миллионов немцев в то, что осталось от прежней Германии. Также забывается или скрывается тот факт, что союзники запретили эмиграцию из Германии и держали миллионы людей в трудовых лагерях. Международная благотворительная помощь Германии была запрещена на год, а потом еще на год. Когда же она была разрешена, было слишком поздно для миллионов людей.

Услышав слово «депортация», большинство людей кивают головами: «А как же, слышали: Сталин, крымские татары, народы Кавказа, поволжские немцы, корейцы Дальнего Востока…»





Наш рассказ будет о депортации по окончанию Второй мировой войны немцев из стран Восточной Европы. Хотя это была самая массовая депортация XX века, о ней по непонятным причинам в Европе не принято говорить.

22 сентября 1780 г. в США был зафиксирован первый случай линчевания – массовой расправы над преступником без суда и следствия.





Капитан Уильям Линч подверг телесным наказаниям грабителей и конокрадов, после чего традиция самосуда стала настолько распространенной в США, что в XIX веке стала уже повсеместной и фактически легализованной. 70% людей, подвергнутых линчеванию, были чернокожими, при этом многие из них пострадали за мелкие правонарушения.





Практика линчевания применялась на протяжении двух столетий: последний случай был зафиксирован в 1981 г.

..."В чем выгода для США и их союзников от того, что разоряются и разрушаются страны и продолжается бесконечная война?

- Это – феномен США. Начиная с 1945 года они разрушили 73 государства и ответственны за гибель 26 миллионов человек. Это – фильм ужасов".

США сегодня совершают кровавые преступления ежедневно, ежечасно по всей планете во всех, без исключения странах мира.





Масштаб их преступлений поражает воображение.





В этой статье речь идет о ПРЕСТУПНЫХ и самых кровавых событиях мировой истории, в которых официально или не очень, но были прямо замешаны США.





Нигде и никогда я не встречал подобного полного, хотя не факт, что всеобъемлющего списка преступлений США перед человечеством, перед цивилизацией людей планеты Земля.





И я уверен, что когда-нибудь полный список этих преступлений будет составлен и счет предъявлен США – ВСЕМ без исключения гражданам этой страны – самого страшного в истории цивилизации порождения Зла!





Данный список не только шокирует эмоционально, но он дает разуму более реальное представление о всепланетном масштабе явления.

По моим жизненным наблюдениям пытаются обманывать и надеются всех перехитрить обычно, мягко говоря, не самые умные люди. И вся эта геббельсовщина, будто чем чаще повторять ложь, тем больше в неё поверят, она не особо работает. Вернее, работает, но очень ненадолго.





А вот США, похоже, свято уверены, что смогут весь мир держать в дурачках бесконечно. Что, на мой взгляд, не слишком хорошо характеризует их умственные способности.

Чтобы понять правоту этих слов, достаточно сопоставить несколько фактов.





Как сказал знаменитый Вольтер (Франсуа Мари Аруэ), "чтобы узнать, кто властвует над вами, просто выясните, кого вам не позволено критиковать".

Как можно определить понятие «информационная война»?





Информационная война против какой-либо страны – это целенаправленная деятельность иностранного государства, предусматривающая разложение национального самосознание субъекта воздействия для того, чтобы подчинить своим интересам сознание данного общества.





И теперь к той части первого вопроса, который касается истоков информационной войны Запада против России – где прослеживается ее начало?

Полагаю, что оно совпадает с общим началом информационных войн в Западной Европе в XIV-XV вв., в возрожденческой Италии.

Откуда взялось название «Европа», и почему Асию, которая широко представлена на древних картах, искусственно разделили на 2 части света – Европу и Азию? Оказалось, и здесь не обошлось без махинаций церковников...





Задавался ли читатель когда-нибудь вопросом: “как Петр I мог “рубить окно в Европу” находясь почти в ее географическом центре, а не на границе?”. Ведь как нас убеждают – граница Европы-Азии якобы всегда проходила по Уральским горам.





Или другой вопрос: ” Почему все континенты земли называются на “А” за исключением Европы? Что в ней такого особенного?”





Или третий вопрос: “По какой логике понадобилось разделять континент “ЕврАзия” на две части, если эта логика не использовалась на деление остальных континентов нашей планеты?”

Азия, Америка, Африка, Австралия, Антарктида и...ЕВРОПА

ВИДЕОМАТЕРИАЛЫ:

Правда о «немытой» Руси и грязной Европе (09.41). см.ВИДЕО

Территория заблуждений. ПРАВДА О ГРЯЗНОЙ ЕВРОПЕ И ЧИСТОЙ РОССИИ (12.23). см.ВИДЕО

Немытая Европа - чистая Россия (06.51). см.ВИДЕО

Великий голодомор в США. "Военная тайна" от 18.02.2013. РЕН ТВ. см.ВИДЕО

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013. Образ «просвещённой» Европы в романах А.Дюма и в реальности.pdf