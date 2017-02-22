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TRAPPIST-1

21:17. 22 февраля 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:


Пресс-конференция NASA по поводу новых обнаруженных экзопланет в системе TRAPPIST-1, расположенной в 39 световых годах от Земли в созвездии Водолея. 3 из 7 местных планет, потенциально могут иметь воду и следовательно, условия для возникновения жизни.

Ниже, онлайн-трансляция на русском языке.



Судя по тому, что рассказывают на пресс-конференции, открытие оказалось в некоторой степени случайным.
Впрочем, оно скорее на очень отдаленную перспективу, так как на данном этапе, человечество полноценно даже Луну освоить не может, не говоря уже о Солнечной системе и тем более о других планетарных системах. Возможно, через несколько поколений, кто-нибудь туда и доберется.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: космос
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