Сирия, ИГИЛ, последние новости 22 февраля 2017
- 09:29 В Сирии продолжается разминирование Алеппо.
- 07:30 Жестокие бои и гигантские взрывы: Армия Сирии уничтожила более 110 боевиков и смертника в г. Дараа (ФОТО, ВИДЕО).
- 07:18 Выставка трофейных БПЛА.
- 05:30 Охота на ИГИЛ: Кадры точных атак «Ночных охотников» Ми-28 у Пальмиры — вид из кабины (ВИДЕО).
- 03:11 ВАЖНО: В трех городах у Дамаска боевики на грани капитуляции после ударов САА (ФОТО).
- Вчера 23:31 Ле Пен: Асаду в Сирии сейчас альтернативы нет.
В Сирии продолжается разминирование Алеппо
Первая группа из 56 сирийских сапёров, подготовленная сотрудниками Международного противоминного центра ВС России в Алеппо, начала разминирование города. Об этом сообщил начальник сапёрных войск гарнизона Алеппо Аль Хари Махриз.
«Первые 56 человек уже прошли обучение и работают», — цитирует RT Махриза.
Он отметил, что опыт российских профессионалов бесценен.
«Мы, по сути, приняли эстафету, опасную, но очень необходимую для восстановления мирной жизни в родной Сирии. Все, чему ваши (российские. — ред.) сапёры научили и продолжают учить наших — это спасённые жизни», — добавил он.
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Жестокие бои и гигантские взрывы: Армия Сирии уничтожила более 110 боевиков и смертника в г. Дараа (ФОТО, ВИДЕО)
Более 110 джихадистов уничтожены армейцами в ходе отражения наступления в городе Дераа на юге Сирии.
Силы Национальной обороны САР (СНО) объявили, что в ходе наступления «Хайят Тахрир аль-Шам» внутри города Дераа (Дараа) на минувшей неделе более 110 джихадистов были уничтожены правительственными войсками и ополченцами.
В опубликованной инфографике говорится, что ополченцы СНО уничтожили более 110 боевиков и ранили более 300 бандитов во время их наступления, в том числе уничтожены 13 полевых командиров «Хайят Тахрир аль-Шам».
Среди погибших главарей исламистов, перечисленных Силами Национальной обороны, есть два высокопоставленных лидера бандформирований — Абу аль-Манзер Аль-Иордани (Иорданский) и Абу Мухаммед аль-Джазави.
Помимо погибших террористов, информационный отдел СНО также утверждает, что 2 танка и 4 автомобиля, оснащенных 23-мм зенитными установками, были уничтожены во время боев.
Ожесточенные бои с боевиками и уничтожение смертника
В это же время политотдел Армии Сирии опубликовал кадры отражения атаки смертника и боев в городе Дераа.
Огромный взрыв потряс контролируемую правительственными силами часть района Аль-Маншия в южной сирийской провинции Дераа, когда террористы попытались взорвать автомобиль с большим количеством взрывчатки на позициях САА.
Бойцам Сирийской армии удалось подорвать автомобиль смертника до достижения им цели, в результате чего был причинен ущерб уже пустым жилым кварталам, водитель-террорист погиб.
Интенсивные столкновения последовали вслед за взрывом. Боевики бросились в наступление, пытаясь продвинуться в спорном районе, но их атаки были отражены.
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На фото 1 и 4 – взрыв смертника.
Фото 5 – 6 САУ и танк боевиков ведут огонь по позициям Армии Сирии.
Фото 7 – погибшие бойцы САА.
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Выставка трофейных БПЛА
Примечательная фотография.
В Ираке, местная военная разведка презентовала своеобразную выставку трофеев захваченных в боях с Халифатом в ходе битвы за Мосул. Наибольший интерес вызывает экспозиция захваченных и сбитых беспилотников, которые использовались боевиками в боях за город.
Эти дроны попали в руки иракцев в основном за период с января по февраль 2017 года.
Конец 2016 – начало 2017 года отметился взрывным ростом использования различных беспилотников в виде сверх-легких "бомбардировщиков".
В 2014-2015 годах, беспилотники использовались боевиками в основном для разведки и корректировки артиллерийского огня. Массового применения дронов для бомбардировки или же шахид-атак не наблюдалось, хотя идея казалось бы была на поверхности. Осенью 2016 года, в ходе битвы за Алеппо, такую тактику применения БПЛА использовала "Хэзбалла", сбрасывая с небольших коммерческих беспилотников небольшие китайские мины на позиции "Ан-Нусры". По всей видимости, кому то в Халифате пришла мысль поставить это дело на поток. В результате, уже в ноябре-декабре 2016 года в ходе боев за восточный Мосул, начались достаточно регулярные бомбирдировки иракцев и курдов с подобных беспилотников.
Ситуацию на фронте они конечно же переломить не смогли, но потери в живой силе и технике они наносят достаточно регулярно – толковый оператор может достаточно точно закидывать "авиабомбы" в скопления пехоты или на крыши танков и БМП.
В освобожденной восточной части Мосула было найдено сразу несколько мастерских, где занимались оборудованием обычных коммерческих БПЛА под военные нужды (там же нашли и недоделанный самолет).
Помимо этого, в некоторых частях иракской армии проводились занятия с личным составом, где людей учили действовать в случае атак беспилотников, хотя основная проблема тут скорее заключается в недостатке средств обнаружения
Ниже, характерные примеры применения обычных беспилотников.
Самое интересное, что еще в 2014 году в журнале "Арсенал Отечества" вышла проблемная статья Организация системы борьбы с малоразмерными БПЛА http://arsenal-otechestva.ru/article/389-a
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Охота на ИГИЛ: Кадры точных атак «Ночных охотников» Ми-28 у Пальмиры — вид из кабины (ВИДЕО)
Обнародованы уникальные кадры боевой работы российских ударных вертолетов, опустошающих позиции ИГИЛ в Сирии.
«Ночные охотники» Ми-28 ВКС РФ атакуют террористов в пустынной местности на востоке провинции Хомс, в районе Аль-Баярат к западу от Пальмиры.
На кадрах можно увидеть вертолетные удары управляемыми ракетами по танкам, «Градам» и транспортным средствам ИГИЛ*, а также их подземным убежищам.
Воздушно-космические силы России оказывают большую помощь Сирийской армии в истреблении сил ИГИЛ и в попытке вернуть захваченную боевиками Пальмиру.
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*Запрещенная в РФ террористическая организация
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ВАЖНО: В трех городах у Дамаска боевики на грани капитуляции после ударов САА (ФОТО)
В трех важных городах под Дамаском банды на грани капитуляции.
В окрестностях столицы Сирии правительственные войска ведут успешное вытеснение боевиков.
Террористы уже не проявляют былого упорства в сопротивлении в двух восточных пригородах Дамаска — городка Кабун и Барзе. Здесь члены группировки «Хайят Тахрир аль-Шам» находятся на грани капитуляции и в данный момент обсуждают условия с сирийским руководством.
В настоящее время 42-я бригада 4 механизированной дивизии взяла под контроль несколько стратегически важных объектов в этих населенных пунктах, чтобы заставить боевиков принять условия капитуляции.
Кроме того, в переговоры о сдаче позиций вступили джихадисты из другого пригорода столицы Сирии — городка Хараста, который расположен вдоль стратегической магистрали, ведущей к провинции Хомс. Следует отметить, что это очень важный район, через который боевики вооруженной оппозиции производят снабжение своих оплотов в Восточной Гуте.
Условия капитуляции этих пригородов похожи на ранее реализованные договоренности в долине Вади Барада, т. е., если боевики согласятся уступить Кабун и Барзе правительству, то они будут вывезены в провинцию Идлиб.
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На фото бойцы и техника Сирийской армии под Дамаском в последнюю неделю, а также группа боевиков в н.п. Кабун.
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Ле Пен: Асаду в Сирии сейчас альтернативы нет
Кандидат в президенты Франции, лидер политической партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен считает, что в текущих условиях альтернативы президенту Сирии Башару Асаду нет. Об этом она заявила на пресс-конференции в Бейруте по итогом своего двухдневного визита в Ливан.
По словам Ле Пен, к такому выводу она пришла, исходя из интересов Франции. «Я считаю, что в текущей ситуации в Сирии у режима (Башара) Асада нет альтернативы», — констатировала политик. Ее слова приводят во вторник ливанские СМИ.
При этом лидер «Нацфронта» подчеркнула, что считает его «меньшим злом», поскольку сирийский лидер ведет борьбу с террористической организацией ИГИЛ (запрещена в РФ). Ранее Ле Пен заявила, что рассматривает Асада как единственную силу, которая может помешать приходу к власти этой группировки.
Накануне лидера «Нацфронта» принял президент Ливана Мишель Аун. Это стало первой встречей Ле Пен с главой иностранного государства.
Марин Ле Пен и бывший министр экономики Эммануэль Макрон считаются фаворитами на выборах президента Франции, которые пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая.
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