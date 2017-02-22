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Сирия, ИГИЛ, последние новости 22 февраля 2017

10:40. 22 февраля 2017 Просмотров - 183 Нет комментариев Опубликовал:

В Сирии продолжается разминирование Алеппо

В Сирии продолжается разминирование Алеппо

Первая группа из 56 сирийских сапёров, подготовленная сотрудниками Международного противоминного центра ВС России в Алеппо, начала разминирование города. Об этом сообщил начальник сапёрных войск гарнизона Алеппо Аль Хари Махриз.

«Первые 56 человек уже прошли обучение и работают», — цитирует RT Махриза.

Он отметил, что опыт российских профессионалов бесценен.

«Мы, по сути, приняли эстафету, опасную, но очень необходимую для восстановления мирной жизни в родной Сирии. Все, чему ваши (российские. — ред.) сапёры научили и продолжают учить наших — это спасённые жизни», — добавил он.

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Жестокие бои и гигантские взрывы: Армия Сирии уничтожила более 110 боевиков и смертника в г. Дараа (ФОТО, ВИДЕО)

Жестокие бои и гигантские взрывы: Армия Сирии уничтожила более 110 боевиков и смертника в г. Дараа (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

Более 110 джихадистов уничтожены армейцами в ходе отражения наступления в городе Дераа на юге Сирии.

Силы Национальной обороны САР (СНО) объявили, что в ходе наступления «Хайят Тахрир аль-Шам» внутри города Дераа (Дараа) на минувшей неделе более 110 джихадистов были уничтожены правительственными войсками и ополченцами.

В опубликованной инфографике говорится, что ополченцы СНО уничтожили более 110 боевиков и ранили более 300 бандитов во время их наступления, в том числе уничтожены 13 полевых командиров «Хайят Тахрир аль-Шам».

Среди погибших главарей исламистов, перечисленных Силами Национальной обороны, есть два высокопоставленных лидера бандформирований — Абу аль-Манзер Аль-Иордани (Иорданский) и Абу Мухаммед аль-Джазави.

Помимо погибших террористов, информационный отдел СНО также утверждает, что 2 танка и 4 автомобиля, оснащенных 23-мм зенитными установками, были уничтожены во время боев.

Ожесточенные бои с боевиками и уничтожение смертника

В это же время политотдел Армии Сирии опубликовал кадры отражения атаки смертника и боев в городе Дераа.

Огромный взрыв потряс контролируемую правительственными силами часть района Аль-Маншия в южной сирийской провинции Дераа, когда террористы попытались взорвать автомобиль с большим количеством взрывчатки на позициях САА.

Бойцам Сирийской армии удалось подорвать автомобиль смертника до достижения им цели, в результате чего был причинен ущерб уже пустым жилым кварталам, водитель-террорист погиб.

Интенсивные столкновения последовали вслед за взрывом. Боевики бросились в наступление, пытаясь продвинуться в спорном районе, но их атаки были отражены.

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На фото 1 и 4 – взрыв смертника.

Фото 5 – 6 САУ и танк боевиков ведут огонь по позициям Армии Сирии.

Фото 7 – погибшие бойцы САА.

Жестокие бои и гигантские взрывы: Армия Сирии уничтожила более 110 боевиков и смертника в г. Дараа (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Жестокие бои и гигантские взрывы: Армия Сирии уничтожила более 110 боевиков и смертника в г. Дараа (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Жестокие бои и гигантские взрывы: Армия Сирии уничтожила более 110 боевиков и смертника в г. Дараа (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Жестокие бои и гигантские взрывы: Армия Сирии уничтожила более 110 боевиков и смертника в г. Дараа (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Жестокие бои и гигантские взрывы: Армия Сирии уничтожила более 110 боевиков и смертника в г. Дараа (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Жестокие бои и гигантские взрывы: Армия Сирии уничтожила более 110 боевиков и смертника в г. Дараа (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Жестокие бои и гигантские взрывы: Армия Сирии уничтожила более 110 боевиков и смертника в г. Дараа (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Жестокие бои и гигантские взрывы: Армия Сирии уничтожила более 110 боевиков и смертника в г. Дараа (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

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Выставка трофейных БПЛА

Примечательная фотография.
В Ираке, местная военная разведка презентовала своеобразную выставку трофеев захваченных в боях с Халифатом в ходе битвы за Мосул. Наибольший интерес вызывает экспозиция захваченных и сбитых беспилотников, которые использовались боевиками в боях за город.




Эти дроны попали в руки иракцев в основном за период с января по февраль 2017 года.



























Конец 2016 – начало 2017 года отметился взрывным ростом использования различных беспилотников в виде сверх-легких "бомбардировщиков".
В 2014-2015 годах, беспилотники использовались боевиками в основном для разведки и корректировки артиллерийского огня. Массового применения дронов для бомбардировки или же шахид-атак не наблюдалось, хотя идея казалось бы была на поверхности. Осенью 2016 года, в ходе битвы за Алеппо, такую тактику применения БПЛА использовала "Хэзбалла", сбрасывая с небольших коммерческих беспилотников небольшие китайские мины на позиции "Ан-Нусры". По всей видимости, кому то в Халифате пришла мысль поставить это дело на поток. В результате, уже в ноябре-декабре 2016 года в ходе боев за восточный Мосул, начались достаточно регулярные бомбирдировки иракцев и курдов с подобных беспилотников.
Ситуацию на фронте они конечно же переломить не смогли, но потери в живой силе и технике они наносят достаточно регулярно – толковый оператор может достаточно точно закидывать "авиабомбы" в скопления пехоты или на крыши танков и БМП.
В освобожденной восточной части Мосула было найдено сразу несколько мастерских, где занимались оборудованием обычных коммерческих БПЛА под военные нужды (там же нашли и недоделанный самолет).
Помимо этого, в некоторых частях иракской армии проводились занятия с личным составом, где людей учили действовать в случае атак беспилотников, хотя основная проблема тут скорее заключается в недостатке средств обнаружения

Ниже, характерные примеры применения обычных беспилотников.







































Самое интересное, что еще в 2014 году в журнале "Арсенал Отечества" вышла проблемная статья Организация системы борьбы с малоразмерными БПЛА http://arsenal-otechestva.ru/article/389-antidrone, где подробно разбирались вопросы эффективного противодействия небольшим беспилотникам, которая как раз и поднимала те проблемы, с которыми столкнулась иракская армия.

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Охота на ИГИЛ: Кадры точных атак «Ночных охотников» Ми-28 у Пальмиры — вид из кабины (ВИДЕО)

Охота на ИГИЛ: Кадры точных атак «Ночных охотников» Ми-28 у Пальмиры — вид из кабины (ВИДЕО) | Русская весна

Обнародованы уникальные кадры боевой работы российских ударных вертолетов, опустошающих позиции ИГИЛ в Сирии.

«Ночные охотники» Ми-28 ВКС РФ атакуют террористов в пустынной местности на востоке провинции Хомс, в районе Аль-Баярат к западу от Пальмиры.

На кадрах можно увидеть вертолетные удары управляемыми ракетами по танкам, «Градам» и транспортным средствам ИГИЛ*, а также их подземным убежищам.

Воздушно-космические силы России оказывают большую помощь Сирийской армии в истреблении сил ИГИЛ и в попытке вернуть захваченную боевиками Пальмиру.

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*Запрещенная в РФ террористическая организация

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ВАЖНО: В трех городах у Дамаска боевики на грани капитуляции после ударов САА (ФОТО)

ВАЖНО: В трех городах у Дамаска боевики на грани капитуляции после ударов САА (ФОТО) | Русская весна

В трех важных городах под Дамаском банды на грани капитуляции.

В окрестностях столицы Сирии правительственные войска ведут успешное вытеснение боевиков. 

Террористы уже не проявляют былого упорства в сопротивлении в двух восточных пригородах Дамаска — городка Кабун и Барзе. Здесь члены группировки «Хайят Тахрир аль-Шам» находятся на грани капитуляции и в данный момент обсуждают условия с сирийским руководством. 

В настоящее время 42-я бригада 4 механизированной дивизии взяла под контроль несколько стратегически важных объектов в этих населенных пунктах, чтобы заставить боевиков принять условия капитуляции. 

Кроме того, в переговоры о сдаче позиций вступили джихадисты из другого пригорода столицы Сирии — городка Хараста, который расположен вдоль стратегической магистрали, ведущей к провинции Хомс. Следует отметить, что это очень важный район, через который боевики вооруженной оппозиции производят снабжение своих оплотов в Восточной Гуте.

Условия капитуляции этих пригородов похожи на ранее реализованные договоренности в долине Вади Барада, т. е., если боевики согласятся уступить Кабун и Барзе правительству, то они будут вывезены в провинцию Идлиб.

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На фото бойцы и техника Сирийской армии под Дамаском в последнюю неделю, а также группа боевиков в н.п. Кабун.

ВАЖНО: В трех городах у Дамаска боевики на грани капитуляции после ударов САА (ФОТО) | Русская весна
ВАЖНО: В трех городах у Дамаска боевики на грани капитуляции после ударов САА (ФОТО) | Русская весна
ВАЖНО: В трех городах у Дамаска боевики на грани капитуляции после ударов САА (ФОТО) | Русская весна
ВАЖНО: В трех городах у Дамаска боевики на грани капитуляции после ударов САА (ФОТО) | Русская весна
ВАЖНО: В трех городах у Дамаска боевики на грани капитуляции после ударов САА (ФОТО) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Ле Пен: Асаду в Сирии сейчас альтернативы нет

Кандидат в президенты Франции, лидер политической партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен считает, что в текущих условиях альтернативы президенту Сирии Башару Асаду нет. Об этом она заявила на пресс-конференции в Бейруте по итогом своего двухдневного визита в Ливан.

По словам Ле Пен, к такому выводу она пришла, исходя из интересов Франции. «Я считаю, что в текущей ситуации в Сирии у режима (Башара) Асада нет альтернативы», — констатировала политик. Ее слова приводят во вторник ливанские СМИ.

При этом лидер «Нацфронта» подчеркнула, что считает его «меньшим злом», поскольку сирийский лидер ведет борьбу с террористической организацией ИГИЛ (запрещена в РФ). Ранее Ле Пен заявила, что рассматривает Асада как единственную силу, которая может помешать приходу к власти этой группировки.

Накануне лидера «Нацфронта» принял президент Ливана Мишель Аун. Это стало первой встречей Ле Пен с главой иностранного государства.

Марин Ле Пен и бывший министр экономики Эммануэль Макрон считаются фаворитами на выборах президента Франции, которые пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая.

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