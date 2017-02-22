Сирия, ИГИЛ, последние новости 22 февраля 2017

Более 110 джихадистов уничтожены армейцами в ходе отражения наступления в городе Дераа на юге Сирии.

Силы Национальной обороны САР (СНО) объявили, что в ходе наступления «Хайят Тахрир аль-Шам» внутри города Дераа (Дараа) на минувшей неделе более 110 джихадистов были уничтожены правительственными войсками и ополченцами.

В опубликованной инфографике говорится, что ополченцы СНО уничтожили более 110 боевиков и ранили более 300 бандитов во время их наступления, в том числе уничтожены 13 полевых командиров «Хайят Тахрир аль-Шам».

Среди погибших главарей исламистов, перечисленных Силами Национальной обороны, есть два высокопоставленных лидера бандформирований — Абу аль-Манзер Аль-Иордани (Иорданский) и Абу Мухаммед аль-Джазави.

Помимо погибших террористов, информационный отдел СНО также утверждает, что 2 танка и 4 автомобиля, оснащенных 23-мм зенитными установками, были уничтожены во время боев.

Ожесточенные бои с боевиками и уничтожение смертника

В это же время политотдел Армии Сирии опубликовал кадры отражения атаки смертника и боев в городе Дераа.

Огромный взрыв потряс контролируемую правительственными силами часть района Аль-Маншия в южной сирийской провинции Дераа, когда террористы попытались взорвать автомобиль с большим количеством взрывчатки на позициях САА.

Бойцам Сирийской армии удалось подорвать автомобиль смертника до достижения им цели, в результате чего был причинен ущерб уже пустым жилым кварталам, водитель-террорист погиб.

Интенсивные столкновения последовали вслед за взрывом. Боевики бросились в наступление, пытаясь продвинуться в спорном районе, но их атаки были отражены.

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На фото 1 и 4 – взрыв смертника.

Фото 5 – 6 САУ и танк боевиков ведут огонь по позициям Армии Сирии.

Фото 7 – погибшие бойцы САА.