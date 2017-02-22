Построили бы «эффективные менеджеры» метро?

Попытка все на свете мерить «эффективностью» (то есть прибылью и деньгами) неизбежно приводит к упадку и деградации. При этом на Западе никоим образом этим убогим правилам не следуют. Военный бюджет США равен всем затратам всех стран мира на оборону вместе взятым. Спросите себя: кто угрожает США в таком размере? Никто. Зачем же Вашингтон тратит эти деньги, вместо того, чтобы их «оптимизировать». Например – закрыть свои базы я Японии и Германии. Кто на эти страны нападет? Россия? Смешно. Китай? Не менее смешно. Все остальные страны вокруг сателлиты самих США.



Но Штаты не сокращают, не оптимизируют военные расходы. Не получают доходов, имея расходы и очень большие расходы. Потому, что армия США – это «отдел продвижения доллара». Без этого отдела вообще все рухнет…

Эффективные либеральные менеджеры упорно твердят о необходимости «оптимизации». В России.

И мне стало интересно. А если бы в 30-е годы у нас у власти были бы не реально эффективные сталинские менеджеры, а менеджеры «эффективные». Как в правительстве Медведева. Либералы из «Единой России».

Было бы у нас метро сегодня?

Об этом очередная «Реплика для раздумий»

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Источник: nstarikov.ru