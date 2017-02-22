Главная » Мировоззрение, Политика

Построили бы «эффективные менеджеры» метро?

15:42. 22 февраля 2017 Просмотров - 99 3 коммент. Опубликовал:

Попытка все на свете мерить «эффективностью» (то есть прибылью и деньгами) неизбежно приводит к упадку и деградации. При этом на Западе никоим образом этим убогим правилам не следуют. Военный бюджет США равен всем затратам всех стран мира на оборону вместе взятым. Спросите себя: кто угрожает США в таком размере? Никто. Зачем же Вашингтон тратит эти деньги, вместо того, чтобы их «оптимизировать». Например – закрыть свои базы я Японии и Германии. Кто на эти страны нападет? Россия? Смешно. Китай? Не менее смешно. Все остальные страны вокруг сателлиты самих США.

Но Штаты не сокращают, не оптимизируют военные расходы. Не получают доходов, имея расходы и очень большие расходы. Потому, что армия США – это «отдел продвижения доллара». Без этого отдела вообще все рухнет…

Эффективные либеральные менеджеры упорно твердят о необходимости «оптимизации». В России.

И мне стало интересно. А если бы в 30-е годы у нас у власти были бы не реально эффективные сталинские менеджеры, а менеджеры «эффективные». Как в правительстве Медведева. Либералы из «Единой России».

Было бы у нас метро сегодня?

Об этом очередная «Реплика для раздумий»

Видео ВКонтакте
Скачать аудио

Источник: nstarikov.ru

Метки: блог, Видео, реплика для раздумий
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Бэкграунд, выпуск-311 за 6 июля 2013
...ненавидимом современными «эффективными менеджерами» Советском Союзе. Эти самые «эффективные» упорно .... Именно тогда были построены производственные комплексы всемирно известных... театр, фантастическое московское метро, с бесплатными высшим образованием...
Бэкграунд, выпуск-312 за 13 июля 2013
... и жизнеспособность, чем все «эффективные менеджеры» всего остального мира вместе взятые...вся практика американской внешней политики построена именно на всяческой поддержке тех...На захваченном куске построить как можно больше квадратных метров, а потом ...
Бэкграунд, выпуск-303 за 27 апреля 2013
... за трёх метровым забором двести метров вдоль моря на нескольких гектарах.... Батька Лукашенко этих так называемых эффективных менеджеров, то есть специалистов по перекладыванию... киевских кабинетах, спортивные арены будут построены к турниру совершенно новые и...
Бэкграунд, выпуск-325 за 9 ноября 2013
...поторопились записать некоторые чересчур шустрые «эффективные менеджеры». Последние в силу своей страшной...некоторых дворах и домах достигала метра и восьмидесяти сантиметров. Больше ...голова с. Березино: Мы сегодня построим дома, получим компенсацию. Но ...
Бэкграунд, выпуск-273 за 8 сентября 2012
... Например, не ездят в метро, потому что не могут ... крупные системные ошибки. Но построить новую, непротиворечивую концепцию хронологии оказалось...приблизительная технология колоссальных удоев современных эффективных менеджеров, применяемая в любой сфере....
Бэкграунд, выпуск-277 за 6 октября 2012
...-хау глубоко до лампочки. Нынешним «эффективным менеджерам» высокие технологии нужны как зайцу...сегменты активного и тихого отдыха, построить спортивный комплекс и два кафе...– неизвестно. Там построили сначала бильярдную, каждый год пять метров крадут. И дошло...

3 коммент.»

  • 9186 -66
    Русофил 22 февраля 2017 в 16:32 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    В России капитализм.
    МЕТРО СТРОЯТ.
    Открываются новые станции.
    Но строит НЕ Миша Стариков НЕ Зюганов и НЕ Кургинян и прочие “правдорубы”.
    Почему?
    Почему в Сочи олимпийскую деревню построил ЗА СВОИ Дерипаска.
    Олигарх и все такое.
    Почему НИЧЕГО не построили в стране МИЛЛИАРДЕРЫ-КОММУНИСТЫ.
    А вот удрать на Украину это ЗАПРОСТО.

    Ответить
    • 1417 963
      рысь Русофил 22 февраля 2017 в 16:37 Ссылка Пометить
      GD Star Rating
      loading...

      Ужас, срочно лечиться! Прививки сделали свое черное дело.

      Ответить
      • 9188 -68
        Русофил рысь 22 февраля 2017 в 16:42 Ссылка Пометить
        GD Star Rating
        loading...

        А ты животное кроме эмоций и мычания что-то внятное можешь сформулировать?
        Ты уже достала Брысь.
        Бухать завязывай.
        Смотреть больно и противно.
        Или сразу Боярышника и не мучай окружающих.

        Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Соглашение Разработка сайта — CTG