Новости Украины и Новороссии 22 февраля 2017
- 11:22 Юрий Селиванов: Блокада Донбасса происходит за счет экономического благополучия Украины.
- 11:22 В Раду принесли портреты Путина, Поклонской и Кобзона (ФОТО).
- 10:24 Кремлевский генерал звонит в ДНР — радиоперехват СБУ!.
- 10:22 Янукович о «безвизе» для Украины: в Европу не на что ехать, и не за чем.
- 09:59 Киев одной рукой воюет, другой торгует.
- 09:39 В блокаде Донбасса может быть замешан олигарх Игорь Коломойский.
- 09:14 Киев ищет новых американских покровителей: Порошенко встретился с сенатором и конгрессменом США (ФОТО).
- 08:27 Министр иностранных дел Украины хочет лишить РФ права вето в Совбезе ООН.
- 08:02 В Австрии назвали позором для Киева блокировку заявления в Совбезе ООН в связи с кончиной Чуркина.
- 07:00 Киев обвинил Россию в злоупотреблении правом вето в Совбезе ООН.
- 04:01 Спонтанный танец.
Юрий Селиванов: Блокада Донбасса происходит за счет экономического благополучия Украины
Журналист Юрий Селиванов в эфире программы «На самом деле» агентства News Front; ведущий программы — Сергей Веселовский.
«Украина, по своей давней исторической привычке, даже тогда, когда она не существовала в государственном формате, привыкла, что нужно к кому-нибудь прилепиться, кому-нибудь доказать свою полезность, нужность и в дальнейшем ориентироваться на этого большого брата», — сказал Юрий Селиванов.
«Блокада Донбасса происходит за счет экономического благополучия Украины», — добавил он.
Узнайте множество интереснейших подробностей, целиком посмотрев данный видеоэфир авторской информационно-аналитической программы «На самом деле» на сайте агентства News Front.
К оглавлению | Источник: news-front.info
В Раду принесли портреты Путина, Поклонской и Кобзона (ФОТО)
В парламенте Украины по случаю третьей годовщины «революции достоинства» устроили выставку портретов российских политиков.
Выставка пройдет с 20 по 24 февраля в кулуарах 3-го этажа Верховной Рады.
Портреты, имитирующие стиль американского художника Энди Уорхола, снабжены оскорбительными надписями. Автор «перфоманса», художник и «активист» Антон Мырзин присвоил каждому российскому деятелю клички.
«Цель выставки — привлечение внимания общества к преступникам в российской власти и их пособников через присвоение им „криминальных кличек“, „идентификаторов“, а также призыв к необходимости после падения преступного режима их задержания и сопровождения в Международный Суд», — объясняет пресс-релиз замысел «выставки».
Читайте также: СБУ опубликовала радиоперехват звонка из Кремля в ДНР (ВИДЕО)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Кремлевский генерал звонит в ДНР — радиоперехват СБУ!
Видео предоставлено Константином Долговым специально для News Front.
Вашему вниманию представляется перехват телефонного разговора генерала российских спецслужб Иволгина и известного сепаратиста Константина Долгова.
«Любому донецкому сепаратисту льстит, когда о нем говорит на брифинге не кто-нибудь, а сам глава СБУ! Вася Грицак обнародовал некую запись телефонного разговора, в котором я якобы общаюсь с представителем российских спецслужб», — рассказал донецкий журналист Константин Долгов.
К оглавлению | Источник: news-front.info
Янукович о «безвизе» для Украины: в Европу не на что ехать, и не за чем
Бывший президент Украины Виктор Янукович считает, что введение безвизового режима c Евросоюзом не имеет смысла для страны с учётом нынешней ситуации.
«Сегодня уже многие говорят: не на что ехать в Европу и не за чем. С таким уровнем жизни этот безвизовый режим фактически потерял смысл», — заявил Янукович, пишет RT.
По его словам, в 2012 году после проведения Чемпионата Европы по футболу Украина раскрылась для всего мира, однако с тех пор ситуация кардинально изменилась.
«Сегодня Европе не до Украины. В США тоже ситуация меняется. Я всегда говорил: только сами должны делать всё, чтобы строить успешное государство для детей и потомков», — добавил экс-президент в интервью ряду российских и украинских СМИ.
К оглавлению | Источник: news-front.info
Киев одной рукой воюет, другой торгует
Фото: АР
Издания “Главком” и “Украина.Ру” обратили внимание на исследование Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI). Его данные гласят, что в прошлом году Украина экспортировала в Россию продукции военного назначения на 169 миллионов долларов. В докладе SIPRI говорится, что крупнейший партнер России на Украине — это “Мотор-сич” бизнесмена Вячеслава Богуслаева — депутата Верховной рады от фракции “Воля народа”. Также известно, что двигатели АИ-222 устанавливают на Як-130, пишут СМИ. Согласно исследованию, контракт “Мотор-сич” с заводом “Сокол” заключен на поставку 218 двигателей.
“Правда. Ру” обратилась за комментарием к научному сотруднику Института экономики РАН, доктору экономических наук, экс-заведующему Центра институтов внешнеэкономической деятельности Владимиру Оболенскому.
Как вы можете объяснить появившуюся информацию? Получается, что Киев одной рукой воюет, другой торгует, и больше кричит невпопад…
Что это за цифра — 169 миллионов долларов? Что это? Как преподносят, какой же мы крупнейший покупатель? Ну не смешно даже. Если мы экспортируем вооружение и военную технику последние годы, то это цифры порядка 14-14,5 миллиарда, а тут такое: 169 миллионов. Это копейки. А то, что Россия стала покупать — значит, другие вообще не берут у Украины ничего. У нас, это известная вещь, были по линии оборонно-промышленного комплекса достаточно серьезные связи. Одна и другая сторона друг от друга зависели. Если сравнивать то, что было до украинского кризиса, так это не идет ни в какое сравнение. У нас, примерно, объем сотрудничества был в ту и в другую сторону: два миллиарда долларов. Даже от этих двух миллиардов эти 169 миллионов — что это? Пусть гордятся наши украинские братья тем, что они не потеряли этот рынок. Ничего другого сказать нельзя.
Украина кричит, что русская армия вошла в Донбасс, а сама продает России двигатели к боевым вертолетам?
Правильно, “Мотор-сич” до 40% обеспечивал нас двигателями — и на гражданских, и боевых самолетах и вертолетах. Видимо, остались какие-то остатки связей, которые и используют.
Кстати, журналисты украинского издания “Главком” обратились в СБУ. Ответ, как минимум, удивляет: в СБУ не видят ничего преступного в сотрудничестве украинской компании со “страной-агрессором”.
К оглавлению | Источник: voicesevas.ru
В блокаде Донбасса может быть замешан олигарх Игорь Коломойский
В украинских экспертных кругах не исключают, что заблокировавшие железнодорожное сообщение с Донбассом украинские боевики действуют в интересах группы «Приват», одним из наиболее известных представителей которой является днепропетровский олигарх Игорь Коломойский.
Об этом рассказал эксперт Киевского центра политических исследований и конфликтологии Антон Финько, пишет ПолитНавигатор.
«Мы знаем, что авторитетными экспертами высказывалось мнение, что у этих событий есть скрытая подоплека и заинтересованность крупных финансово-промышленных групп. Якобы группировка «Приват» заинтересована в переходе на мазут из Кременчуга в качестве основного топлива вместо твердого угля на ТЭС Украины, и этот конфликт будет разрешаться в зависимости от закулисных договоренностей. Так это или нет, мне сложно сказать — возможно, это правда, возможно — нет», — уточнил эксперт.
К оглавлению | Источник: news-front.info
Киев ищет новых американских покровителей: Порошенко встретился с сенатором и конгрессменом США (ФОТО)
Петр Порошенко провел встречу с сенатором США Ричардом Дурбиным и конгрессменом Майклом Квигли, об этом сообщает администрация украинского президента.
Обсуждались вопросы укрепления стратегического партнерства между Украиной и США, а также «противодействие российской агрессии». Кроме того, Порошенко «подробно проинформировал собеседников об эскалации ситуации на Донбассе» и «продолжающихся провокациях и нарушениях режима прекращения огня со стороны ЛДНР».
Администрация Порошенко утверждает, что в ходе встречи была отмечена необходимость сохранения и усиления международных санкций в отношении РФ, до полного выполнения страной Минских соглашений, а также возобновления суверенитета и территориальной целостности Украины, включая Крым.
Читайте также: Кто во власти Украины стоит за угольной блокадой
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Министр иностранных дел Украины хочет лишить РФ права вето в Совбезе ООН
Глава МИД Украины Павел Климкин предложил лишить Россию права вето в Совете Безопасности ООН при принятии решений, касающихся ситуации на Украине, под предлогом того, что Москва якобы является стороной конфликта на Донбассе.
Как заявил министр на заседании Совбеза во вторник, должны быть установлены четкие правила для реализации соответствующего положения Устава ООН, пишет ТАСС.
«Нам необходимо срочно реформировать Совет Безопасности, чтобы прекратить злоупотребление правом вето. Совет Безопасности должен быть способен эффективно реагировать на кровавые конфликты вне зависимости от возможного присутствия стороны конфликта за этим столом в качестве постоянного члена СБ», — сказал Климкин.
Он напомнил, что в соответствии с третьим параграфом статьи 27 Устава всемирной организации, «сторона, участвующая в споре, должна воздержаться от голосования при принятии решения» в Совете Безопасности.
По его словам, недопустимо, что это правило «продолжает игнорироваться вопиющим образом».
«Настоятельно необходимо, чтобы были установлены четкие процедуры для надлежащего осуществления этой статьи», — заявил глава МИД.
Выступив с очередной порцией обвинений в адрес России, которая, по его словам, осуществляет «агрессию против Украины», Климкин также утверждал, что целью Москвы является подрыв «европейского и трансатлантического единства», которое является «основным элементом глобальной безопасности».
К оглавлению | Источник: news-front.info
В Австрии назвали позором для Киева блокировку заявления в Совбезе ООН в связи с кончиной Чуркина
Австрийский политолог, эксперт в области России и Восточной Европы Герхард Манготт заявил, что блокировка заявления председателя Совбеза ООН в связи с кончиной Виталия Чуркина является позором для Украины, пишет Лайф.
«Украина фактически заблокировала заявление председателя Совета Безопасности ООН в связи с кончиной посла Чуркина. Позорно», — написал Манготт.
К оглавлению | Источник: news-front.info
Киев обвинил Россию в злоупотреблении правом вето в Совбезе ООН
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал реформировать Совет Безопасности ООН из-за «злоупотребления правом вето» Россией.
«Совет безопасности должен быть способным эффективно реагировать на „кровавые конфликты“, несмотря на возможное присутствие стороны конфликта за этим столом в качестве постоянного члена Совета безопасности ООН», — заявил Климкин на заседании Совбеза по вопросам нерешенных конфликтов в Европе.
Глава украинского внешнеполитического ведомства также напомнил о третьем параграфе 27 статьи Устава ООН, согласно которому «сторона, которая участвует в спорном вопросе, должна воздержаться от голосования при принятии решения». По его словам, этот пункт продолжают игнорировать, что неприемлемо.
Кроме того, Климкин назвал постоянное членство России в Совбезе ООН «фундаментальной проблемой», обвинив Москву в «разжигании» конфликтов в Европе.
«В последние десятилетия Европа сталкивалась с рядом конфликтов. Эти конфликты, которые остаются нерешенными, имеют одну общую особенность — активную вовлеченность России, в частности, в стратегии разжигания, участия и поддержки… по созданию меняющихся горячих точек по всему континенту», — заявил Климкин
Сейчас все постоянные члены Совбеза ООН — Россия, США, Китай, Франция и Великобритания — обладают правом вето, который дает возможность блокировать любую резолюцию международной организации.
Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве во внутренние дела страны. Россия эти претензии отвергает. Москва не раз заявляла, что непричастна к событиям в Донбассе и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела кризис.
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Спонтанный танец
Блог ни о чем или “почитайте о киборгах”
К оглавлению | Источник: www.youtube.com