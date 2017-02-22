Новости Украины и Новороссии 22 февраля 2017

Юрий Селиванов: Блокада Донбасса происходит за счет экономического благополучия Украины

Журналист Юрий Селиванов в эфире программы «На самом деле» агентства News Front; ведущий программы — Сергей Веселовский.

«Украина, по своей давней исторической привычке, даже тогда, когда она не существовала в государственном формате, привыкла, что нужно к кому-нибудь прилепиться, кому-нибудь доказать свою полезность, нужность и в дальнейшем ориентироваться на этого большого брата», — сказал Юрий Селиванов. «Блокада Донбасса происходит за счет экономического благополучия Украины», — добавил он.

Узнайте множество интереснейших подробностей, целиком посмотрев данный видеоэфир авторской информационно-аналитической программы «На самом деле» на сайте агентства News Front.

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В Раду принесли портреты Путина, Поклонской и Кобзона (ФОТО)

В парламенте Украины по случаю третьей годовщины «революции достоинства» устроили выставку портретов российских политиков. Выставка пройдет с 20 по 24 февраля в кулуарах 3-го этажа Верховной Рады. Портреты, имитирующие стиль американского художника Энди Уорхола, снабжены оскорбительными надписями. Автор «перфоманса», художник и «активист» Антон Мырзин присвоил каждому российскому деятелю клички. «Цель выставки — привлечение внимания общества к преступникам в российской власти и их пособников через присвоение им „криминальных кличек“, „идентификаторов“, а также призыв к необходимости после падения преступного режима их задержания и сопровождения в Международный Суд», — объясняет пресс-релиз замысел «выставки». Читайте также: СБУ опубликовала радиоперехват звонка из Кремля в ДНР (ВИДЕО)

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Кремлевский генерал звонит в ДНР — радиоперехват СБУ!

Видео предоставлено Константином Долговым специально для News Front.

Вашему вниманию представляется перехват телефонного разговора генерала российских спецслужб Иволгина и известного сепаратиста Константина Долгова.

«Любому донецкому сепаратисту льстит, когда о нем говорит на брифинге не кто-нибудь, а сам глава СБУ! Вася Грицак обнародовал некую запись телефонного разговора, в котором я якобы общаюсь с представителем российских спецслужб», — рассказал донецкий журналист Константин Долгов.

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Янукович о «безвизе» для Украины: в Европу не на что ехать, и не за чем

Бывший президент Украины Виктор Янукович считает, что введение безвизового режима c Евросоюзом не имеет смысла для страны с учётом нынешней ситуации.

«Сегодня уже многие говорят: не на что ехать в Европу и не за чем. С таким уровнем жизни этот безвизовый режим фактически потерял смысл», — заявил Янукович, пишет RT.

По его словам, в 2012 году после проведения Чемпионата Европы по футболу Украина раскрылась для всего мира, однако с тех пор ситуация кардинально изменилась.

«Сегодня Европе не до Украины. В США тоже ситуация меняется. Я всегда говорил: только сами должны делать всё, чтобы строить успешное государство для детей и потомков», — добавил экс-президент в интервью ряду российских и украинских СМИ.

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Киев одной рукой воюет, другой торгует

Фото: АР



Издания “Главком” и “Украина.Ру” обратили внимание на исследование Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI). Его данные гласят, что в прошлом году Украина экспортировала в Россию продукции военного назначения на 169 миллионов долларов. В докладе SIPRI говорится, что крупнейший партнер России на Украине — это “Мотор-сич” бизнесмена Вячеслава Богуслаева — депутата Верховной рады от фракции “Воля народа”. Также известно, что двигатели АИ-222 устанавливают на Як-130, пишут СМИ. Согласно исследованию, контракт “Мотор-сич” с заводом “Сокол” заключен на поставку 218 двигателей.

“Правда. Ру” обратилась за комментарием к научному сотруднику Института экономики РАН, доктору экономических наук, экс-заведующему Центра институтов внешнеэкономической деятельности Владимиру Оболенскому.

Как вы можете объяснить появившуюся информацию? Получается, что Киев одной рукой воюет, другой торгует, и больше кричит невпопад…

Что это за цифра — 169 миллионов долларов? Что это? Как преподносят, какой же мы крупнейший покупатель? Ну не смешно даже. Если мы экспортируем вооружение и военную технику последние годы, то это цифры порядка 14-14,5 миллиарда, а тут такое: 169 миллионов. Это копейки. А то, что Россия стала покупать — значит, другие вообще не берут у Украины ничего. У нас, это известная вещь, были по линии оборонно-промышленного комплекса достаточно серьезные связи. Одна и другая сторона друг от друга зависели. Если сравнивать то, что было до украинского кризиса, так это не идет ни в какое сравнение. У нас, примерно, объем сотрудничества был в ту и в другую сторону: два миллиарда долларов. Даже от этих двух миллиардов эти 169 миллионов — что это? Пусть гордятся наши украинские братья тем, что они не потеряли этот рынок. Ничего другого сказать нельзя.

Украина кричит, что русская армия вошла в Донбасс, а сама продает России двигатели к боевым вертолетам?

Правильно, “Мотор-сич” до 40% обеспечивал нас двигателями — и на гражданских, и боевых самолетах и вертолетах. Видимо, остались какие-то остатки связей, которые и используют.

Кстати, журналисты украинского издания “Главком” обратились в СБУ. Ответ, как минимум, удивляет: в СБУ не видят ничего преступного в сотрудничестве украинской компании со “страной-агрессором”.

Кроме того, сегодня Петр Порошенко выступил с инициативой об усилении санкционного режима в отношении РФ. По мнению главы украинского государства, это особенно актуально после подписания Владимиром Путиным указа о признании паспортов ДНР и ЛНР.