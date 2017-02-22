Николай Расторгуев: «Ко всему надо относиться с долей иронии»

Лидеру «Любэ» Николаю Расторгуеву 21 февраля – 60 лет.: Я огорчён только тем, что украинцы, которые хотели бы пойти на наши концерты, не смогут этого сделать. Кстати, в декабре 2013 г., когда на майдане уже была заваруха, в киевском зале «Украина» у нас проходил с аншлагом концерт. Я ходил тогда на майдан, многие меня узнавали, фотографировались. Хватило всего двух месяцев после переворота, чтобы с помощью пропаганды промыть мозги большому количеству жителей Украины. В Киеве живёт мой товарищ, с которым мы давно дружим. Когда у нас с Украиной были нормальные отношения, его украинские знакомые очень гордились, что у него есть такой друг, как я. Теперь они его ненавидят за дружбу со мной. Вот как перевернулось сознание.– Конечно, герои и патриоты. Мы же помним, с чего всё началось. Сначала переворот на майдане. А затем обсуждение закона о запрете русского языка, борьба со всем русским. Это, естественно, вызвало негодование у жителей юго-востока, где живут преимущественно русские люди. В результате гражданская война. Михаил Толстых – обычный работяга с Донбасса, которому ничего не оставалось, как взять в руки оружие. Со временем он и другие ополченцы приобрели боевой опыт и стали профессиональными военными. Все прекрасно понимают, что мотивация у солдат ВСУ слабовата по сравнению с мотивацией и силой духа ополченцев, которые стоят за правду и свою землю. И, если начнутся серьёзные боевые столкновения, опять возникнут «котлы». И для ВСУ это плохо кончится.– Называть нас можно как угодно. Но наш репертуар – это не только военно-патриотические песни, хотя их у нас достаточно. Кстати, вместе с Ансамблем им. Александрова мы записали гимн Сухопутных войск «Вперёд, пехота». Это была их последняя запись перед трагической гибелью. Мы обязательно исполним её 23-24 февраля в «Крокусе» на первом концерте нового состава коллектива. Споём и «За тебя, Родина-мать». Замечательное произведение! Мы эту песню обычно ставим в самом финале концерта. Я не люблю провоцировать публику. Но, когда эта песня звучит, зрители сами встают. Думаю, она сильно воздействует на внутренние патриотические чувства, которые есть в каждом из нас.– Слишком серьёзное к себе отношение – это признак, как бы сказать… В общем, это неправильно. Ко всему надо относиться с долей иронии. И к себе, в частности.– Если бы это был конкурс патриотической песни, нам бы не было равных. (Смеётся.) А песни Шнура – образец иронии, самоиронии и прикола. Это весело! Он большой молодец! Это шоу-бизнес. И относиться к этому надо как к стёбу.– В принципе так и есть. Большинство радиостанций крутят однотипную музыку. Вроде бы каждую неделю появляются новые хиты, но все они очень похожи между собой. По моему мнению, музыкальный взрыв был в 60-е и 70-е, а современные музыканты лишь используют накопленный в те годы богатый опыт, поэтому всё повторяется.Проект «Радио Книга» мы придумали лет 6 назад, чтобы пробудить в людях желание взять в руки книгу. Мы понимаем, что в сегодняшнем информационно насыщенном мире у людей не хватает времени на чтение. И мы стараемся этим общественно значимым проектом пробудить у людей интерес к книгам. В этом году «Радио Книга» начнёт вещание ещё в 47 городах.– Во-первых, не памятник, а скульптурную композицию «Ребята с нашего двора» с персонажем, похожим на Расторгуева. Во-вторых, только время всё расставляет по своим местам. И часто о масштабе человека и его заслугах можно судить только спустя годы. Сегодня песня популярна, а что с ней будет через много лет, никто не знает. Большинство советских песен 60-х годов – с красивыми мелодиями и глубокими текстами. Поэтому они до сих пор живы. Но что будет с песнями «Любэ» через 50 лет, останутся ли они в народной памяти, нам знать не дано.«Дуся Агрегат лидер «Любэ» и персонаж, похожий на Расторгуева, – в Люберцах.– Игорь абсолютно прав. Песня «Конь» по мелодике, тексту, настроению – очень народная песня. Я даже видел клавиры, изданные в провинции, где было написано: «Конь». Народная песня».– Это очень русская история: когда хочется на всё забить, бесцельно выйти из дома и пойти куда глаза глядят, неизвестно зачем. О чём-то думать и что-то ощущать. Или не думать вообще и ничего не ощущать. Это внутрисозерцательное состояние присуще русскому человеку.– Ну нет у меня коня. А так бы пошёл с удовольствием. (Смеётся.)– Мало. Даже если посмотреть, как 60-летние люди выглядели полвека назад, и сравнить с теми, кому сегодня 60, будет видна большая разница. У артистов тем более. У нас такая профессия – постоянные разъезды. Может быть, чем больше передвигаешься с большими скоростями и на большие расстояния (как космонавты), тем дольше сохраняешься? Но это так, домыслы, моя «теория относительности».

Источник: nashaplaneta.su