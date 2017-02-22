NASA созывает 22 февраля экстренную пресс-конференцию по поводу внеземной жизни

Мероприятие связано с открытием, сделанным за пределами Солнечной системы.В пресс-конференции примут участие астрономы и планетологи со всего мира.

NASA 22 февраля собирает пресс-конференцию по поводу открытия, сделанного за пределами Солнечной системы.

Пресс-конференция будет транслироваться на сайте агентства. Начало ее намечено на 21:00 мск. Темой выступления станет «открытие за пределами нашей Солнечной системы, поиск внеземной жизни», говорится в пресс-релизе американского космического агентства. Других деталей NASA не приводит.

Между тем издание BuzzFeed пишет в своем Twitter, что «есть люди, которые в курсе, что там (на пресс-конференции — ред.) будет нечто важное».

В мероприятии примут участие астрономы и планетологи со всего мира. NASA сообщает также, что в ходе пресс-конференции можно будет задавать вопросы, используя хэштег #AskNasa.

Ранее агентство объявило о существовании вне солнечной системы 1284 экзопланет, на которых может существовать жизнь.