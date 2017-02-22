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НАСА объявило об обнаружении семи похожих на Землю планет

23:10. 22 февраля 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

НАСА объявило об обнаружении семи похожих на Землю планет

Национальное агентство по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (НАСА) объявило, что обнаружило в 40 световых годах от Солнечной системы семь новых планет, по своим характеристикам похожих на Землю.
Планеты обнаружены на орбите ультрахолодной красной карликовой звезды TRAPPIST-1. Каждая из них сопоставима с Землей по размеру, а также находится в так называемой обитаемой зоне — то есть в области, где достаточно света и тепла для нахождения воды в жидком виде.

Кроме того, по словам ученых, четыре из семи этих планет даже могут быть пригодными для существования на них инопланетной жизни. "Обнаружение второй Земли это — не вопрос "если", а вопрос "когда", — заявил замглавы директората научных миссий НАСА Томас Цурбюхен.
"Планеты все близки друг к другу и очень близки к звезде, что очень похоже на луны вокруг Юпитера.

НАСА объявило об обнаружении семи похожих на Землю планет

Тем не менее, звезда настолько мала и настолько холодна, что на планетах может быть вода в жидком виде и, возможно, жизнь", — пояснил астроном из Льежского университета Мишель Гийон.
По словам астрономов, открыть эти экзопланеты удалось с помощью космического телескопа "Спитцер". Более того, это открытие они считают самым важным из тех, что удалось сделать при помощи этого телескопа.

НАСА объявило об обнаружении семи похожих на Землю планет

Астрономы также отметили, что семь открытых ими планет находятся относительно недалеко от земли, однако чтобы долететь до них, к примеру, на реактивном самолете, потребовалось бы около 40 млн лет.
Русская служба Би-би-си ведет онлайн-трансляцию пресс-конференции НАСА, посвященной открытию.
До настоящего времени ученым было известно уже несколько десятков планет, считающихся "двойниками Земли". Так называют гипотетические экзопланеты земного типа, которые находятся в пределах обитаемой зоны звезды и могут быть пригодны для жизни.
В то же время никаких доказательств наличия жизни на этих планетах ученым получить не удалось.

НАСА объявило об обнаружении семи похожих на Землю планет

Источник: nnm.me

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