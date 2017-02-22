Меркель закручивает вентиль «Северному потоку-2»

Канцлер ФРГ поддержала Польшу в стремлении сохранить украинский транзит

Канцлер ФРГ Ангела Меркель считает необходимым сохранить транзит газа через Украину. Об этом заявил глава МИД Польши Витольд Ващиковский в интервью журналу Do Rzeczy.

По его словам, Меркель озвучила свою позицию по вопросу транзита в начале февраля, когда побывала в Польше с визитом. Канцлер тогда провела переговоры с польским президентом Анджеем Дудой, премьером Бетой Шидло, а также лидерами партий.

«С германской стороны прозвучало заявление, что Берлин по-прежнему считает „Северный поток-2“ исключительно бизнес-проектом. Однако госпожа Меркель признала, что он имеет негативные последствия для ряда государств, включая Украину. Она сказала, если проект будет развиваться, необходимо обеспечить Украине сохранение транзита газа через ее территорию, чтобы Киев мог извлекать из этого выгоду», — рассказал Ващиковский.



Как отметил глава польского МИДа, в вопросе украинского транзита позиции Польши и Меркель совпадают. «Но у нас нет союзников среди немцев, работающих на разных уровнях в Европейской комиссии, явно поддерживавших когда-то строительство „Северного потока-1“, а теперь „Северного потока-2“», — добавил он.

Надо сказать, подножки российскому концерну до сих пор ставили именно поляки. Так, из-за противодействия польского антимонопольного регулятора пять европейских компаний — Shell, Engie, OMV, E. On и Wintershall — отказались от первоначальных планов, и не вошли в капитал проектной компании Nord Stream 2 AG. По сути, Варшава успешно торпедировала схему финансирования, на которую «Газпром» изначально рассчитывал: 30% дают акционеры, 70% привлекается у банков.

В результате, в январе 2017 стало известно, что «Газпром» будет финансировать строительство «Северного потока-2» самостоятельно. Только в 2017 году концерн намерен потратить на эти цели 110,67 млрд. рублей. Понятно, что позиция Меркель строительства не блокирует, но ее поддержка поляков, как минимум, создает «Газпрому» новые проблемы.

Напомним: «Газпром» намерен к 2020 году ликвидировать 4,3 тыс. км газопроводов и 3 ГВт компрессорных станций в центральном транзитном коридоре Уренгой-Помары-Ужгород, по которому через Украину проходит основной поток российского газа в ЕС. Как пояснил летом 2016 года глава «Газпрома» Алексей Миллер, значительные транзитные объемы будут переброшены на «Северный поток-2». В результате, транзит через Украину к 2020 году сократится до 10−15 млрд. кубометров в год (против 67 млрд. кубометров в 2015 году).



Со своей стороны, президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что транзит российского газа через Украину может сохраниться и после 2019 года, но только если это будет экономически целесообразно.

Насколько Ангела Меркель подрывает планы «Газпрома», как в реальности выглядит судьба украинского транзита?

— Польша, действительно, стала одной из главных проблем «Газпрома», — отмечает гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов. — Сейчас очевидно, что концерн без затруднений сможет построить морскую часть «Северного потока-2». Но этого мало, требуется еще трубопроводная система распределения газа по территории ЕС. И здесь, действительно, противодействие Варшавы может существенно осложнить ситуацию.

Польша не только добилась, чтобы «Газпром» перешел от схемы финансирования с пятью европейскими акционерами к схеме 100-процентного своего участия в капитале компании Nord Stream 2 AG — оператора «Северного потока-2». По иску Польши, что еще более важно, с 1 февраля прекращена действующая схема наполнения газопровода Opal (отвод от «Северного потока» мощностью 36 млрд. кубометров в год).

Напомню: ЕС при вводе газопровода в эксплуатацию дал разрешение «Газпрому» использовать 50% его мощности. Но перед зимним сезоном 2016−2017 годов российский концерн получил право выставлять на аукционы еще до 45% мощности, и при отсутствии других заявок заполнять их российским газом. Именно так «Газпром» и поступал. Но едва холода пошли на спад, ЕС поступил крайне цинично — принял к рассмотрению иск Польши, и снова ограничил «Газпром» планкой 50%.



Ключевая проблема с Польшей в том, что ситуация с Opal может быть распространена на газопроводы, которые будут строиться для доставки газа из морской части «Северного потока-2» по территории Европы.

«СП»: — Чем объясняется политика Варшавы?

— Официально Варшава прикрывается заботой об «украинских братьях». На деле интересы поляков вполне прагматичны. Польша боится, что вслед за украинским транзитом начнет сокращаться транзит газа и через соседние страны — например, через Белоруссию. А это означает сокращение транзита через территорию самой Польши, и прямые потери для польского бюджета.

Но если оставить интересы Польши в стороне, позиция поляков полностью противоречит философии ЕС. Эта философия заключается на том, что нужно развивать инфраструктуру — в том числе, строить новые трубы. Именно этим «Газпром» в Европе и занимается.

«СП»: — Почему поляков поддерживает Германия?

— Позиция Меркель политически понята: известно, что канцлер ФРГ — один из наиболее жестких антироссийских политиков в сегодняшней Европе. Кроме того, Ангела Меркель, видимо, считает себя ответственной за европейские ценности в целом. Отсюда и ее заявления по украинскому транзиту — вполне демагогичные.



Но надо понимать: власти ФРГ уже дали разрешение на строительство «Северного потока-2», и немецкий бизнес поддерживает проект обеими руками, поскольку он крайне выгоден Германии. Германия не просто получает еще один источник поставок газа из России, но и становится главным распределителем газа на европейской территории. Это обстоятельство, кстати, вызывает озабоченность и у Польши, и у некоторых кругов в Европе, потому что роль Германии растет.

Словом, Германии «Северный поток-2» крайне выгоден. И что бы Меркель ни говорила, Берлин останавливать проект не будет, а будет «Газпрому» помогать.

Источник: nnm.me