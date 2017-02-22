КВН – это рупор антисоветской пропаганды?

КВН и цензура — взгляд слева. Мнение

Написать эту статью автора подтолкнули одновременно два не особо связанных между собой факта.

Во-первых, это чтение журнала Ворона, в котором он довольно часто пишет о цензуре в нынешнем КВНе (что трудно оспорить), в отличие от 90-х гг., когда КВНщикам разрешалось шутить на политические темы (что и оспаривает данная статья).

Во-вторых, к этому подтолкнул просмотр серии фильмов «КВН. 40 лет шутя» , снятых АМИКом в начале 2000-х гг., где подробно рассматривалось развитие КВНа с 1986 по 2000 год включительно по годам (каждая серия один год), где в качестве комментатора выступал сам Масляков.

Естественно, вряд ли эту серию можно рассматривать, как подлинное историческое исследование, поскольку ее создавали люди, заведомо необъективные, и борьба различных группировок и направлений в КВН, вся «внутренняя кухня» в эту официальную серию просто не попали.

Однако она представляет интерес тем, что в ней, скорее всего, вопреки замыслу создателей, просматриваются весьма интересные тенденции в отношении цензуры.

Иными словами, из заявлений самого Маслякова вполне явно просматривается, что свободы слова в КВН и в 90-х не было.

Основной тезис этой статьи заключается в том, что цензура в КВНе существовала ВСЕГДА (имеется в виду современный КВН, начиная с 1986-го года, поскольку КВН 60-х представляет собой совершенно отдельное явление).

Все дело в том, что эта цензура незаметна, если у зрителя нет особых политических предпочтений, либо же он придерживается либеральных взглядов. Если же он придерживается в любой форме левых направлений в политике (коммунист, социалист и т.д.), то цензура становится моментально очевидной.

Прежде чем описывать эту цензуру и чем она плоха, следует указать отношение автора к вопросу цензуры в КВНе.

В отличие от большинства пишущих на эту тему, я считаю, что цензура в КВНе абсолютно допустима и необходима. Доводы в пользу этого такие же, как и в пользу контроля цензуры на ТВ вообще. В большинстве стран Европы она существует, кстати, совершенно легально в форме различных общественных советов на ТВ.

Основной довод сторонников цензуры на ТВ заключается в том, что телекомпании нельзя рассматривать как отдельных граждан, свобода слова которых гарантирована Конституцией РФ.

Это коммерческие производители, поставляющие на рынок некоторый товар, и извлекающие из этого прибыль. Причем на этом рынке обычно играют роль всего несколько ключевых игроков.

Скажем, в США уже к началу 70-х гг. крупные телекомпании контролировали 75% всего эфира.

Выражаясь юридическими терминами, следует считать неправомерным попытку распространения гражданских прав и свобод на коммерческих субъектов.

Они должны подвергаться жесткому контролю, точно так же, например, как контролируются производители продуктов питания.

Никто же в своем уме не станет возмущаться тем, что государственные органы осуществляют жесткий контроль производства еды.

Иными словами, АМИК, который позиционирует себя именно как коммерческая организация (на данном сайте не раз писали, сколько примерно зарабатывает АМИК в год на квнщиках), должен подвергаться контролю со стороны общества — что за продукт он нам впаривает?

А поскольку именно государство и должно действовать в интересах общества, то оно и должно жестко контролировать процессы в АМИКе, отбраковывая некачественный товар в интересах всего общества.

Естественно, сами Масляков, Гуликов, Гусман, и члены команд по отдельности имеют согласно закону право на свободное выражение своего мнения, но их объединение в рамках какой-то группы уже нельзя рассматривать, как просто выражение своего мнения.

Тем более, что конкретно в КВНе АМИК можно рассматривать как монополиста, поскольку конкуренции у него в движении КВН практически нет.

С чего это вдруг монополия должна быть неподконтрольной обществу? В интересах общества как раз максимально жестко контролировать эту монополию, тем более что по сути КВН финансируется как раз обществом.

Возможно, в 80-х гг. КВН можно было рассматривать иначе, но с появлением в 1990 г. такой компании, как АМиК, которая позиционирует себя именно как коммерческое объединение, цензура (как форма контроля) должна быть абсолютно необходимым элементом в КВН.

Кроме того, цензура вполне законна для отдельных граждан, если этого требует должность. Например, гражданин Иванов может на досуге увлекаться новой хронологией Фоменко и верить в то, что пирамиды построили русские — это его право.

Но если гражданин Иванов работает учителем истории, он утрачивает это право на время преподавания — он должен преподавать историю согласно официальной историографии и утвержденным учебникам, и не может впаривать детям бред новой хронологии (а вот после работы он имеет полное право выражать свое мнение в кругу друзей и семьи).

Тут можно упрекнуть в излишней серьезности — мол, какой вообще спрос с юмористической программы?

Ну, шутят люди, что вы там собрались контролировать.

В реальности юмор, а особенно такая ипостась юмора, как осмеяние чего-либо, является крайне мощным инструментом для разрушения господствующей идеологии и для внедрения новой.

Недаром в средневековье церковь крайне отрицательно относилась к проявлениям народной смеховой культуры вроде шутов и скоморохов.

Вообще в христианстве считается, что такое зубоскальство и высмеивание всего и вся, чем и занимаются КВНщики — это проявление явно не от бога, а от дьявола.

Удел христиан — это веселие (жизнь в радости), но не постоянное вышучивание и осмеяние.

Если я считаю, что цензура нужна, то встает вопрос — о чем же я тогда беспокоюсь и чем недоволен?

А причина в том, что цензура в КВН действует непрозрачно — т.е. нигде гласно не декларированы критерии, по которым вырезают шутки, в чьих интересах и кто конкретно принимает решение.

В КВНе, на мой взгляд, цензура определяет интересы вполне определенной политической группы, причем интересы этой группы мне враждебны, следовательно, и цензура со стороны этой группы не может рассматриваться мной как полезная.

Какая же цензура была бы полезной — описывается в конце статьи.

Следует заметить, что КВН можно рассматривать как тип пропаганды. Т.е. важно не только то, какие шутки вырезают командам, но и то, какие шутки команду заставляют сказать со сцены — эти шутки и следует рассматривать как пропаганду.

Пропаганда бывает, согласно классификации западных политологов, трех типов:

1. Белая пропаганда — это пропаганда, которая явно заявляет свой источник (т.е. кто это нам пропагандирует и кто это заказал). Например, советская пропаганда практически вся была белой. Она явно объявляла свой источник (Агитпроп и прочие) и никогда этого не скрывала.

2. Серая пропаганда — это пропаганда, которая специально не идентифицирует свой источник.

3. Черная пропаганда — это пропаганда, которая фальсифицирует свой источник — например, это придумывание ложных фраз, приписываемых людям, которые этих фраз не произносили. Классическим примером черной пропаганды является фраза «Нет человека — нет проблемы», традиционно приписываемая Сталину (реальным автором является писатель Рыбаков).

КВН является серой пропагандой, поскольку команды никогда не декларируют, в интересах какой политической группы или течения написаны их шутки. Следует отдать должное КВНу — он практически никогда не опускался до черной пропаганды.

Не было команды, выдающей себя, скажем за монархистов, но при этом пропагандирующей идеи демократии.

Тот факт, что КВН является серой пропагандой, очень хорошо заметен по построению фраз и выражений Масляковым в упомянутой выше серии фильмов.

Практически нигде в рамках этой серии Масляков не говорит «И тогда я решил» или «И тогда я приказал».

Форма практически всегда безличная — например, «в этом году в моду в КВН вошли шутки на такую-то тему» или «И тогда мы решили…». Либо ответственным за решение объявляется кто-то другой. Например, ответственным за решение в 1990 г. присуждать чемпионство в финале по конкурсам объявлен редактор Михаил Марфин.

В целом о своих решениях Масляков упоминает за все серии, если я не ошибаюсь, всего один раз — это насчет решения добрать НГУ в 1993-м году.

В целом он пытается представить сообщество КВНщиков как развивающееся самостоятельно, и по итогам просмотра серии закрадывается крамольная мысль — а зачем вообще КВНу президент, который не принимает никаких решений? Кому вообще нужен правитель. который ничем не управляет? Конечно, в реальности это не так, но именно такой имидж Маслякову создает серия, создание которой он и курировал.

Этап первый — перестройка

Возрожденный КВН образца 86–87 представлял собой весьма противоречивое зрелище с точки зрения цензуры. С одной стороны, существовала цензура официальная, которая запрещала КВНщикам особо острые шутки.

С 1986 вплоть до 91 эта цензура постепенно ослабевала. Это достаточно легко проследить (да это и в официальной биографии КВНа отражено вполне неплохо).

Первое время для КВНа действовало правило, что он не может шутить о Системе в целом, а должен осмеивать какие-то конкретные недостатки. Например, одно время в том КВНе Масляков зачитывал какую-нибудь газетную заметку о положении в конкретном городе на каком-то конкретном предприятии, а команды должны были это как-то обыграть в юмористическом ключе.

Более того — и это самое удивительное для КВНа нынешнего — власть обязана была как-то на это отреагировать.

В серии про 1986–1987 гг. (первый сезон КВНа) это показано тоже — сцена про ремонтное ателье в исполнении одесситов высмеивала именно ситуацию, описанную в какой-то конкретной жалобе какого-то города. Более того, после показа этой сцены власти города отреагировали, и написали письменный ответ в редакцию КВНа о том, какие именно меры были приняты.

Данный случай хорошо показывает отличие советской цензуры в целом от того, что творится в СМИ сейчас. Тогда цензура не пропускала критики системы вообще, основных идей советской идеологии, и самого верхнего уровня власти (уровня ЦК и Политбюро).

Однако на местах власть критиковать безусловно разрешалось, отдельные недостатки высмеивать не возбранялось, и (что просто невозможно себе представить в наше время) власти на местах ОБЯЗАНЫ были реагировать на выступления прессы (в данном случае КВН вполне можно рассматривать как вариант прессы).

С 1988 начинается постепенный отход КВНа от конкретной критики к критике «вообще». Именно в этом году рождается знаменитая шутка про «Партия — дай порулить!» и КВН начинает шутить про политику вообще.

В этих шутках отражался общий настрой антисоветской кампании, начавшейся тогда в прессе — например, знаменитый монолог в исполнении Левинзона , высмеивавший проекты по повороту рек.

И здесь очень четко начало отражаться наличие внутренней цензуры в КВНе — команды не смели шутить на ряд тем, которые им в принципе цензура не запрещала.

Например, очень большая и серьезная тема о катастрофе на ЧАЭС не получила отражения в КВНе — ни в 80-х, ни впоследствии. А ведь эта катастрофа была прямым следствием начала развала системы управления страной и ослабевания технологической дисциплины.

В 1988 году в СССР возникает совершенно новое и неслыханное с 20-х гг. явление — межнациональные конфликты. Именно в этом году начинается конфликт в Нагорном Карабахе.

В данном случае конфликт был именно следствием проведения преобразований, поскольку при Андропове или Брежневе такого себе и представить никто не мог. Этот конфликт был предвестником того, что нас ждет в дальнейшем при обновлении и переходе к рынку.

Удивительно, но даже команды из Азербайджана и Армении, которые стали играть в КВН в 1991, не шутили на эту тему — хотя как они могли про нее ничего не говорить?

И вот здесь у нас в принципе имеется официальный ответ от тех, кто руководил КВНом длительное время.

Андрей Чивурин, будучи редактором КВН, в середине 2000-х в интервью (например, «АиФ») прямо заявлял о том, что в КВН имеется список запрещенных тем.

Первой такой темой он назвал именно войны, еще он заявлял, что нельзя шутить над болезнями и физическими недостатками людей (судя по всему, после его ухода и прихода Колчина со Шпеньковым, этот запрет перестал действовать — чего только стоит шутка «Союза» про мальчика Рому с лишней хромосомой).

Сам факт наличия такого списка запрещенных тем и означает, что в КВН действует жесткая цензура. Отдельно встает вопрос — кто именно определяет этот список запрещенных тем? Само сообщество КВН или какая-то узкая привилегированная группа лиц?

Однако вернемся к 80-м.

Если убрать темы катастроф и войн, то все равно наблюдается ряд тем, от которых КВН отшатывался, как черт от ладана. Назовем главную из них, касающуюся непосредственно каждого гражданина. С 1987 г. в СССР в академических журналах и в прессе началась пропаганда безработицы.

Стали ходить разговоры о том, что неплохо было бы и у нас по примеру западных стран ввести «небольшую» безработицу, чтобы люди работали эффективней и держались за рабочее место.

Одним из главных пропагандистов этого стал Николай Шмелев, ныне академик РАН.

КВН никак не отреагировал на это течение в пропаганде — вот что следовало бы реально высмеивать, а не повороты рек, ведь речь шла о попытке резко ухудшить в этом плане положение подавляющего большинства советских людей. Опять же, в архиве игр из того, что я видел, нет ни намека на высмеивание подобной пропаганды.

Казалось бы — как такое может быть? Разве КВНщики не люди — неужели их не волнует возможность остаться безработным? Как могли они не заинтересоваться такой темой?

А все дело в том, что КВН — это игра в первую очередь интеллигенции, а не рабочих или крестьян, и здесь особенно наглядно выразился раскол между различными слоями советского народа.

Чтобы не быть голословным, приведу результаты опросов, проводившихся в СССР в 1989 г. — после трех лет перестройки. Речь идет о масштабном социологическом исследовании, а также об опросах проводившихся через «Литературную газету» — основными читателями которой как раз и были интеллигентные слои.

Конкретно насчет безработицы — большинство опрошенных среди рабочих были категорически против нее, считая, что даже небольшая безработица абсолютно недопустима. Среди интеллигенции большинство, судя по опросам, считали допустимой небольшую безработицу (сам этот термин, впрочем, является ложью).

Аналогично противоположные позиции — по вопросу о свободных ценах. Большинство опрошенных из простого народа считали, что лучше постоять в очереди за мясом и купить его по фиксированной цене, чем не купить никакого из-за повышения цен.

Среди читателей «ЛГ» большинство было за свободные цены.

Наконец, самое интересное в этих опросах — это вопрос «Что делать?».

Точнее, в опросах того года он звучал как «Опыт каких стран нам следует использовать?».

Если брать простонародье, то здесь преобладала в ответах Япония (она набрала 50% голосов). Если учесть еще и варианты ответов «Китай» и вообще «Страны Юго-Восточной Азии», то суммарно набирается уже подавляющее большинство — 66% голосов.

Народ справедливо полагал, что Россия — это не столько Европа, сколько Азия (достаточно на карту взглянуть), и не стоит нам пытаться подражать Западу, а решать существующие проблемы лучше, опираясь на опыт Востока.

Собственно, тот рывок, что совершил Китай в следующие 20 лет, наглядно подтверждает всю мудрость народа в этом вопросе.

А вот читатели «ЛГ» в своем большинстве выбрали страны Европы и США — в этом очень наглядно проявилось западничество интеллектуальной элиты.

К чему здесь приводятся эти результаты опросов?

Они демонстрируют, что на тот момент в обществе назрел очень серьезный раскол по поводу основных принципов жизнеустройства и бытия. Этот конфликт стал уже явным после 1991 г.

Следовательно, КВН по идее тоже должен был быть затронут этим расколом, и разные команды должны были шутить в совершенно разных направлениях, учитывая, что среди них было достаточно много «рабочих» команд. Однако пересмотрите внимательно архив игр тех лет — никакого раскола не наблюдается. Это и есть свидетельство наличия довольно жесткого фильтра внутри системы.

Начиная где-то с 1990-го, КВН начинает шутить на крайне важную тему — распада СССР. Сама по себе эта тема крайне болезненна для большинства советских людей (достаточно упомянуть хотя бы мою семью, которая после распада внезапно оказалась раскидана аж по трем независимым государствам).

Распад СССР, разрушение экономических, военных связей, появление новых границ разъединили многие семьи, родственники в которых внезапно оказались проживающими в разных странах. Кроме того, из территории России были выделены куски, которые входили в нее несколько столетий — например, Украина и Прибалтика, которые вошли в наш состав задолго до появления, например, США.

Этот распад и дезинтеграция связей очень дорого обошлись всем бывшим советским республикам. Практически для всех республик (за исключением РФ) возникла реальная угроза потери независимости и угроза безопасности со стороны НАТО (а для кавказских республик — угроза со стороны Турции и Ирана).

Как же КВН отнесся к этому событию, точнее, к возможности этого события, если говорить о 90–91 гг. Это покажется невероятным — но в целом он просто без осуждения шутил на эту тему, причем порой с явным одобрением. Достаточно вспомнить такие шутки:

- Мне приснилось, что герб заколосился советский. К чему бы это?



- Раз заколосился — пора убирать.

Или чего стоят песня ДГУ на мотив «Беловежской пущи», где есть вот такие строки:

И шестая статья Над шестой частью суши,



Слишком много шестых, слишком много статей,



Лучше меньше, да лучше, лучше меньше, да лучше.

Отдельно стоит упомянуть НГУ с ее песней на мотив «Ты морячка, я моряк» в полуфинале 1991-го года. Эти песни и эти шутки как раз для многих являются святотатством.

Вообще, отношение к родной земле является очень специфическим фактором — во всех НЕзападных цивилизациях земля является священной, она является матерью и она в принципе не подлежит продаже или разделу, это святотатство.

Характерно в этом плане поведение индейцев в Америке, которые охотно меняли меховые шкуры и золото на бусы и гребни, но при этом категорически отказывались продавать землю — она не являлась для них объектом продажи.

Аналогично и для советских людей Родина и ее раздел — недопустимы, шутки об этом вроде той, что продемонстрировал КВН 90-го года в сценке диалога между японцем и нашими людьми:

- Отдайте нам Курильские острова.



- Нет, не отдадим, либо забирайте все, либо ничего.



- Чем такое все, лучше ничего.

это является абсолютно недопустимым для меня, и не только меня — огромное количество людей воспринимают это как оскорбление.

То, что КВНщики не видят в этом никакой проблемы, свидетельствует о том, что они как часть интеллигенции восприняли систему западных ценностей.

Казалось бы, ну и что с того, раз они шутят об этом?

А все дело в том, что сами КВНщики не позволяют никому шутить над своими собственными ценностями, т.е. они осуществляют самую что ни на есть цензуру.

Если отвлечься от оскорбительности, следует заметить, что данные шутки выполняли задачу осмеяния и усыпления бдительности.

Эти шутки не предупреждали общество об опасности разделения. Между тем простой анализ процесса разделения уже высвечивает массу проблем.

Во-первых, это разрушение единых технологических цепочек, во-вторых, удорожание товаров из-за возникновения границ и таможен, в-третьих, дополнительные военные расходы для всех новых государств — они вынуждены охранять не только старую советскую границу, но и новую «Внутреннюю границу» с РФ!

Уже эти соображения должны были по идее породить в КВН скепсис и массу едких шуток по поводу безумия такого разделения.

Но пересмотрите внимательно архив КВН 90–91 — там нет таких шуток!

Высмеивается сам Союз, а идея разделения в общем-то показана одобрительно. Т.о., КВН совершал умолчание о возможных проблемах (впрочем, не он один).

КВН ни разу не высмеял, например, Сахарова с его проектом о разделении СССР на 40 различных зон с экономической самостоятельностью, собственной милицией и армией.

Тут разделение на 15 государств сопровождалось гражданскими войнами, представьте себе, что бы началось в результате разделения на 40 (!) независимых областей. Вообще об идеях Сахарова нынче предпочитают просто не вспоминать — ведь это такой бред, что его просто нереально читать в наше время. Что характерно, КВН об этих бредовых идеях предпочитал помалкивать.

Но самое главное — в КВНе практически отсутствовали шутки о позитивных сторонах нашей жизни.

Например, о том, что у нас хорошо, и не просто хорошо, а даже лучше, чем на Западе.

А ведь такие стороны были, и нельзя однозначно сказать, что на Западе жизнь прямо во всех отношениях была лучше. Многие наверняка наслышаны о шутках в стиле «В Советской России» (или «Russian Reversal»), которые были популярны в Америке.

По непонятным причинам никто не пытался пошутить в этом стиле, но критически по отношению к Западу. Чтобы было более понятным, приведу примеры таких шуток:

«В Советской России за 27 рублей вы можете слетать из Москвы во Владивосток. В Америке за ту же сумму Вы можете выпить кофе в аэропорту».

Очевидно, что транспорт был существенно дешевле у нас в советское время, а не «у них».

«В Америке вы можете быть в декретном отпуске не более 6 недель, иначе вас может уволить работодатель. В Советской России вы должны быть в декретном отпуске не менее года, иначе вы можете уволить работодателя».

Если кто-то думает, что автор приврал, рекомендую посмотреть сериалы об американской жизни, где освещается тема беременности и послеродового отпуска — он там не больше 6 недель, причем он даже не оплачивается, это просто время, в течение которого работодатель не имеет права вас уволить.

Могу привести конкретный сериал для просмотра — Scrubs, первые серии 6-го сезона, где Карла Эспиноза сидела в отпуске именно 6 недель, и ни днем больше.

У нас в советское время (да и сейчас) мать имеет право на декретный отпуск не менее года. В советское время нарушение этого срока была чревато для начальства (например, директора завода или начальника отдела) очень серьезными проблемами с инспекцией труда, которую подкупить в те времена было нереально.

За это вполне реально было лишиться своего поста, да и из партии можно было вылететь (что это значило в то время, рекомендую молодым читателям спросить у своих родителей).

Таких шуток можно придумать много в принципе, и об образовании, и о той самой медицине.

Однако КВН категорически избегал таких шуток в годы перестройки.

Почему? Потому что он работал на разрушение советского строя в силу идеологических установок Маслякова и его команды.

Поэтому шуток, поддерживающих советский строй — не появлялось в принципе (как и сейчас не появляется).

Учебный пример — песня про хозрасчет

Пожалуй, полезно будет разобрать конкретную сценку из перестроечного КВН, чтобы показать всю необычность и ангажированность тогдашних КВНщиков.

В качестве такого примера я решил выбрать песню про хозрасчет, которую исполнила одна из самых маститых команд КВНа — ДГУ в финале 1988 года.

Давайте рассмотрим, что именно там поется и какие тезисы проталкивает команда, и как это соотносится с тем, что произошло в реальности, и самое главное, с общедоступными фактами, которыми советские люди располагали на тот момент.

Итак, в начале на сцене появляется человек неопределенной на вид профессии — он не носит какого-то специального костюма. Однако по куплету, который он исполняет, можно понять, что это вроде как деятель культуры. И вот что он поет:

Переведи меня на хозрасчет,



Ведь я на нем еще не разу не был,



Хотите зрелищ, так давайте хлеба,



Переведи меня на хозрасчет.

Этот куплет призывал к переводу на рыночные отношения объектов культуры, видимо, подразумевая, что тут-то и начнется невиданный расцвет нашего кино, музыки и литературы. Что мы по итогам перехода на рынок получили в том же кино — известно всем, попробуйте посмотреть наши фильмы 90-х и 2000-х и сравните их с советской классикой.

Этот куплет призывал к переводу на рыночные отношения объектов культуры, видимо, подразумевая, что тут-то и начнется невиданный расцвет нашего кино, музыки и литературы.

Что мы по итогам перехода на рынок получили в том же кино — известно всем, попробуйте посмотреть наши фильмы 90-х и 2000-х и сравните их с советской классикой.

Но даже на момент исполнения этой песни было прекрасно известно, что культура с рынком не связаны. Например, расцвет русской литературы вообще произошел во времена крепостного права, когда никаким хозрасчетом на Руси и не пахло.

С чего и кто решил, что хозрасчет нам поможет? Он не помог.

Более того, бедные слои населения по итогам оказались вообще лишены доступа к высокому искусству. Чего далеко ходить — Денис Мацуев в недавнем интервью «АиФ» сказал, что в Читу последний раз симфонический оркестр приезжал в … 1987 году, т.е. как раз в начале призывов о переходе к рынку!

Далее появляется человек в костюме сталевара и исполняет второй куплет:

Переведи меня на хозрасчет,



Мы дали план по чугуну и стали,



На том стоим, стоять уже устали,



Переведи меня на хозрасчет.

Это даже комментировать как-то странно, потому что трудно понять, на что он жалуется. Ты выполнил план и чем-то недоволен. Что значит «стоять устали» и что произойдет в результате перевода на хозрасчет — может быть, тогда ты сядешь?

Если серьезно, то в результате перехода к рынку произошло резко сокращение производства стали и конструкций из нее, а также выплавка чугуна. Если кому-то кажется, что это производство было ненужным (а такая точка зрения тогда была популярна), то хочу напомнить, что металл — это основа строительных конструкций.

Одним из последствий перехода на хозрасчет стало резкое сокращение строительства жилья — аж в три раза!

Конкретным осязаемым следствием этого стал поражающий воображение рост цен на жилье за последние 13 лет, в результате чего человека теперь не расстреливают — расстрел заменен практически пожизненной ипотекой.

Далее выходит какая-то дама в костюме крестьянки, становится рядом со сталеваром и исполняет третий куплет:

Переведи меня на хозрасчет,



И агропромов никаких не надо,



Я вам зерном засыплю всю Канаду,



Переведи меня на хозрасчет.

О, это один из главных и устойчивых мифов перестройки и последующих реформ — об убогости сельского хозяйства СССР и о том, что в царское время «Россия кормила всю Европу».

Заметим, что в советское время наша пропаганда совершенно в открытую признавала то, что наше сельское хозяйство отстает по урожайности от Европы и США.

И объясняла объективные причины этого — прежде всего климато-географические — температура, количество осадков, состав почв и т.д. Достаточно поглядеть на карту — северные княжества той же Германии расположены южнее южных границ княжества Московского.

Про это была написана масса обстоятельных статей еще в советское время. Интересующимся проблемой рекомендую книгу Паршева «Почему Россия не Америка?».

Следует заметить, что в ней Паршев ничего нового не открыл — а просто популярно изложил результаты исследований множества советских и российских ученых, начиная еще с XIX в. Все это вроде как мы знали — но все это умудрились забыть КВНщики.

Если вернуться к куплету — что вообще такого волшебного может произойти с сельским хозяйством в результате перехода на хозрасчет?

Может быть, резко повысится плодородие почвы? Или резко возрастет количество солнечных дней? Или резко сократится период холодов, когда никакие работы в поле вообще невозможны?

Все это факторы фундаментальные, которые и обуславливают наше отставание в данной области, а переход на хозрасчет не ликвидирует ни одну из этих проблем.

В этом куплете особо отчетливо проявилось такое явление, как гипостазирование — придание одной из сторон любого явления решающей силы и игнорирование остальных.

Люди верят в то, что решить эти проблемы можно изменениями в сфере финансов и распределения, тогда как решить их можно только в сфере материального производства.

Что касается конкретных последствий, то переход на рыночные рельсы привел к стагнации села. Резко снизилось производство удобрений, тракторов за 90-е годы село недополучило около миллиона штук. В 4 раза сократилось промышленное потребление электроэнергии на селе.

Итогом этих переходов на хозрасчет стала ликвидация продовольственной безопасности России.

Если с 1965 по 1985 РСФСР импортировала в среднем около 1 млн. тонн зерна, то в 1995 уже 24 млн. тонн зерна.

Однако перейдем к следующему куплету. На сцену выходит футболист и поет вот что:

Переведи меня на хозрасчет,



Нужны в футболе новые порядки,



Забил в девятку — получи «девятку» (прим. — имеется в виду модель машины),



Переведи футбол на хозрасчет.

Этот куплет свидетельствует о полном отупении команды, да и зрителей в зале, аплодировавших этому.

Поскольку уж здесь-то явно очевидно — проблемы не из-за плана и переходом на хозрасчет их не решить. Здесь речь идет о спорте — но как раз в этой-то области у СССР было явно все в порядке!

Например, наш хоккей тех времен был кошмаром для любой западной команды — знаменитая «Красная машина» до сих пор овеяна легендами.

Да и вообще в большинстве видов спорта наши спортсмены уверенно лидировали — посмотрите хотя бы результаты последней Олимпиады, в которой принимал участие СССР — как раз 1988 года! Сейчас нам о таких результатах только мечтать.

Даже футбол, который считался проблематичным местом советского спорта — был не таким уж проблематичным. Сборная СССР сумела стать чемпионом Европы, и вице-чемпионом тоже бывала. Т.е. очевидно, что проблемы этой отрасли явно не в деньгах и рыночных отношениях. Уж тут-то зритель мог бы заметить подвох.

А вот дальше начинается самая важная часть песни. На сцену выходит… учитель! И вот что он поет:

Переведи меня на хозрасчет,



Пора карманам повернуться к школе,



Ученье свет, за свет платили б, что ли,



Переведи меня на хозрасчет.

Заметим, что здесь речь идет о сфере, которую в принципе нельзя переводить на рыночные отношения.

Что значит перевести учителя на хозрасчет?

И как понять жалобу насчет карманов к школе?

В советское время школьную систему полностью содержало государство — в это входило регулярный ремонт школ, строительство новых, выпуск учебников и их обновление и т.д. Учителя, конечно, получали не больше всех в СССР, но жили вполне нормально. По крайней мере, учителю не приходилось работать на две ставки только ради того, чтобы не сдохнуть с голоду.

Но самое главное — как здесь можно внедрить хозрасчет?

Это же означает, что учитель должен оказывать свои услуги за деньги клиентов?

А если у ребенка (точнее, у его родителей) денег нет? Что в таком случае? А это значит, что учитель учить ребенка не должен, пока родители не заплатят. Фактически это означает ликвидацию права на образование, закрепленную в тогдашней Конституции.

Именно здесь проявилась характерная черта КВНщиков — мальтузианство (она не изжита до сих пор и очень заметна у того же Ворона, кстати).

На словах обвиняя тогдашний строй в идиотизме и жестокости, на деле КВН довольно регулярно делал сам очень жестокие заявления, просто немыслимые для нормальных добрых людей.

Вот эта вот песня, как и многие другие — поражает своей безжалостностью к тем, у кого не хватит средств на оплату этих ребят по хозрасчету.

По итогам перехода на рынок учителя понесли огромные потери хотя бы в той же зарплате. Какой ущерб понесла вообще школа — думаю, расписывать не надо.

У нас в 90-е, в мирное время, появились 2 млн. ребят, которые вообще никогда не учились ни в какой школе, даже начальной. Сейчас они уже взрослые, и составляют отличный резерв для пополнения криминала. Надеюсь, ребята из ДГУ с ними когда-нибудь встретятся, и расскажут им, как полезен хозрасчет.

Далее — кульминация (не песни, но по накалу безжалостности). На сцену выходит … врач!!! И вот что он поет:

Переведи меня на хозрасчет,



А то врачи как мыло — по талонам,



Чтоб облегчить мне доступ к миллионам,



Переведи меня на хозрасчет.

Здесь уже в полную меру отражена очень серьезная тема.

Начиная с 60-х гг. в образованных слоях нашего общества начал накачиваться социал-дарвинизм. Право на жизнь (реализуемое в виде права на труд и на лечение) стало ставиться под сомнение — сначала тайно, в ходе знаменитых разговоров на московских кухнях, а потом все более явно.

Что значит перевести на хозрасчет?

Это означает, что он лечит только тех, кто ему платит, тех же, кто ему не платит, он лечить не будет, и им останется только умереть в случае серьезных проблем со здоровьем.

С чего авторы песни решили, что в случае перевода на хозрасчет врач получит доступ к миллионам? Ведь даже на Западе врачи не зарабатывают миллионы, почему у нас вдруг будут?

Реальный итог перехода известен — врач стал одной из самых низкооплачиваемых профессий (и это я не говорю о санитарах и медсестрах). Доступ же к обслуживанию для простых людей стал фикцией, несмотря на то, что он гарантируется Конституцией РФ. Однако ряд законов фактически это ликвидируют, в первую очередь печально известный закон о квотах, принятый три года спустя после этой веселой песни.

Далее на сцену выходит священник и исполняет куплет:

Переведи приход на хозрасчет,



Святое дело, жаль Христос не дожил,



Я верую, что это всем поможет,



Переведи меня на хозрасчет.

Автор этой статьи — атеист, однако авторы этой песни судя по этому куплету отстоят от христианских ценностей куда дальше, чем я.

Христианство же как раз наоборот утверждает, что есть вещи, которые нельзя мерять выгодой, этика и нравственность выше прибыли. Достаточно напомнить о ключевом моменте Евангелия — изгнании менял из храма.

Это единственный случай, когда сын божий применял реальную силу. Похоже, авторы этой песни поклоняются Маммоне. Символичен призыв верить в хозрасчет — именно потому, что рациональными доводами это обосновать очень сложно. Поэтому «верую, ибо абсурдно».

Ну и далее — кульминационный куплет, который исполняет вся команда:

Переведи меня на хозрасчет,



От старого кумира отречемся,



Пока в стране народ не перевелся,



Переведи народ на хозрасчет.

Здесь самый лживый набор строк из всей песни, но и самый откровенный.

Нам предлагают отречься от старого кумира, что и являлось целью всей перестройки. Но вот ради чего? Ради какого-то нового кумира, который толком не описывается даже. Основную нагрузку здесь несет третья строка — о том, что в стране переводится народ.

С чего авторы вообще это взяли?

1988 год как раз являлся последним спокойным годом советской эпохи, и численность населения увеличилась на 5 промилле в этот год. Для особо дотошных — это данные не по СССР (там прирост был еще больше за счет окраин), а конкретно РСФСР — численность населения РСФСР увеличилась за этот год на 700 тыс. человек.

Переводиться народ стал как раз в результате перехода на хозрасчет и коммерческие отношения.

В результате последние 20 с лишним лет мы имеем ежегодное сокращение населения, и до показателей того же 1988 нам пока что как до Луны.

Ради чего такой дотошный разбор? Речь идет о наборе тезисов, которые навязывала зрителям эта песня. Что характерно, если бы человеку предложили эти тезисы в серьезной, неюмористической форме (отказ от бесплатной медицины, образования и т.д.), он скорее всего отверг бы эти тезисы.

Но в такой форме они почему-то воспринимаются очень легко, хотя являются лживыми.

В принципе я придерживаюсь мнения — что лживыми были все известные номера КВН той эпохи, и все они содержали набор бредовых утверждений, навязывающих идеи перехода к рынку.

В рамках одной статьи так разобрать все номера не удастся — это получится уже скорее монография. Однако я рекомендую читателю попробовать самому так посмотреть архив КВН 80-х и попробовать сопоставить то, что утверждали КВНщики по тому или иному вопросу, с теми фактами, которые известны читателю — уверяю, вас ждет масса интереснейших открытий.

Касательно же авторов такой песни вариантов всего три, на мой взгляд.

Либо это наивные идиоты, к которым не стоит относиться всерьез, но в таком случае за ними нужен контроль, как за сумасшедшими.

Либо это циничные мрази, не имевшие собственных политических убеждений и работавшие по чьему-то заказу.

Либо же это убежденные антисоветчики, искренне ненавидевшие советский строй и разрушавших его добровольно.

Какой вариант более приемлем — судить читателю.

И предлагаю задуматься над тем, что из себя представляет КВН вообще.

Это одна из самых известных песен одной из самых культовых команд тех времен, а начнешь разбирать — получается бред. Может быть, и остальные номера такими же нитками шиты (рекомендую особо для просмотра Фарс от команды НГУ в полуфинале 1991-го, который рисовал абсолютно бредовую картину как в отношении большевиков, так и в отношении Временного правительства)?

90-е. И воссияла свобода!

Итак, в конце 1991-го СССР прекращает свое существование, а КВН окончательно лишается всякой цензуры свыше (если верить самим КВНщикам) и наступает та самая свобода, которую с таким придыханием описывают нынешние КВНщики.

В серии, посвященной 1992 году, Масляков произносит удивительную фразу «Наступило резкое ухудшение. Нет, что будет плохо, мы догадывались, но что будет настолько плохо, не предвидел никто».

Судя по всему, к моменту съемки этой серии Масляков забыл содержание серий о предыдущих годах.

Кто это из КВНщиков предупреждал нас о том, что будет плохо?

Выше приводились песни и шутки тех времен — они как раз об этом не предупреждали!

Если кто-то в КВНе догадывался о том, что будет плохо, то почему молчал? Из боязни чего именно — советская цензура запрещала отозваться о грядущих рыночных реформах плохо?

Два ключевых события интересны для РФ в 1992-м, имевшие ключевое значение для последующих 20 лет, и последствия которых мы пожимаем до сих пор — это либерализация цен и приватизация.

К обоим процессам КВН отнесся в принципе лояльно, при том, что большинство народа даже сейчас воспринимает это как ограбление.

Ключевой характеристикой нового КВНа стало отсутствие критики вектора и критика за скаляр. Чтобы было более понятно — КВН если и критиковал новую власть, то за дефекты исполнения программы перевода России на рыночные рельсы, но вовсе не подвергал сомнению необходимость самого перевода.

Иными словами, КВН не против приватизации, он лишь против махинаций и коррупции при приватизации, а сам этот процесс у КВН критики не вызывает.

Это означает, что фактически КВН никакой угрозы для тогдашней власти не представлял — фактически в главных вопросах он ее поддерживал, невзирая на то, что в обществе разрастался все более серьезный конфликт по поводу деятельности власти. На КВН это не отразилось.

Этому есть множество признаков.

Во-первых, резкое снижение доли политических шуток в репертуаре команд.

Достаточно упомянуть заявление самого Маслякова в серии 1993 года, о том, что перед первой игрой этого сезона объединенные команды ДПИ и УПИ (Дрим Тим) договорились не писать для игры ни одной политической шутки.

Это явление настолько заметно, что Масляков был вынужден в сериях 92–93 годов уделить этому специально внимание. Он объясняет это тем, что команды КВН, игравшие тогда, уже сами просто устали от политических шуток и начали искать новые темы.

Однако верится в это с трудом, конечно.

Во-первых, в сезоне 1992 появились и новые команды, ранее не игравшие.

Во-вторых, обострение политической ситуации на постсоветском пространстве в 1992-м было так велико, что проблемы перестройки выглядели детским лепетом. И в этой ситуации командам было неинтересно шутить про политику?

В-третьих, исчезновение номеров, агитирующих за какой-то альтернативный проект.

В 80-х такая агитация была. Собственно, песня выше про хозрасчет и являет пример такой агитации. Да, эта агитация была абсолютно ложной, но она была.

В 90-х такая агитация исчезает, и КВН фактически начинает создавать у зрителя ощущение, что «альтернативы этому курсу нет».

В-четвёртых, умолчание (как и в перестройку) о многих важных темах. Здесь перечислять можно очень долго. Специально для интересующихся тем, была или нет цензура, перечислю наиболее вопиющие.

В 1993 противостояние в обществе достигло предела и вылилось в открытый конфликт между исполнительной и законодательной властью.

Какова была реакция КВН на это?

Вот что говорит сам Масляков в серии про этот год: «В отличие от 1991, не было никаких сомнений в исходе, и в правоте дела. Было лишь сожаление по поводу страны, которую не прекращали терзать».

Он это серьезно? Страна на грани гражданской войны, Верховный Совет противостоит Президенту, общество расколото по ключевым вопросам, а у КВНщиков нет никаких сомнений?

Судя по эфирам и архивным записям, сомнений вроде как и не было. Ни одна команда не выступила с номерами, поддерживающими Верховный Совет.

Попробуйте найдите сами такие номера, если интересно. Кроме того, ни одна команда в принципе не выразила обеспокоенности тем фактом, что после октября 1993-го у нас возникло грандиозное преобладание исполнительной власти над законодательной — оно немыслимо для демократической страны.

В принципе КВН никак не пытался осветить тот факт, что у нас возник тогда вариант авторитарной президентской республики, причем с явными проявлениями диктатуры.

Помимо расстрела Верховного Совета, этому имеется и масса других признаков.

Кроме того, как признается в открытую самими идеологами тогдашнего режима, если бы он реально следовал нормам традиционной представительной демократии, то курс реформ просто бы провести тогда не удалось — народ отвергает его неизменно, высший законодательный орган страны также созыв за созывом после 1991 почему-то пытался ему помешать.

КВН также никак не интересовала тема появления олигархии в 94–95-м годах, особенно пресловутые залоговые аукционы 1995-го. Опять же — дерзайте сами, попробуйте найти шутки на эту тему в том сезоне.

КВНщики четко знали, над чем можно шутить, а над чем нельзя.

Отдельная тема — президентские выборы 1996-го года. Тогда от избирателей КВН (да и СМИ в целом) скрыли важную информацию о болезни президента.

В результате люди только после выборов узнали, что, оказывается, они выбрали в президенты человека с тяжело больным сердцем. Впрочем, «выбрали» — это сильно сказано.

Сама кампания поставила рекорд по черному пиару и использованию административного ресурса — по сравнению с той кампанией нынешние выборы можно считать образцом честности.

Более того, как открыто признают тогдашние деятели медиа, если бы те выборы проходили честно и с соблюдением законов, то победил бы Зюганов.

Это в открытую признавал, например, Владимир Познер в одном из интервью «АиФ».

Я смотрел, скажем, полуфинал 1996-го между Новыми Армянами и Махачкалинскими бродягами полностью — там про это ни слова, там вообще нет каких-то шуток про политику. Может быть, армян и дагестанцев она не интересовала? Это сильно сомнительно.

КВН никак не высмеивал очевидные провалы внешней политики, особенно сдачу наших союзников Западу.

Приведу два особо вопиющих примера — это голосование РФ в ООН в поддержку введения эмбарго на поставку оружия в Югославию в бытность Козырева министром иностранных дел (США провели это решение в преддверии агрессии в эту страну) и сдача лояльного нам в Афганистане режима Наджибуллы талибам.

Понятно, что политика грязное дело и предавать союзников можно и нужно, если это диктуется национальными интересами.

Однако какие национальные интересы преследовались здесь? Что мы выиграли в результате такой сдачи? Каких уступок мы добились от Запада в обмен на эти два политических режима?

И самое главное для данной статьи — что шутил КВН на эту тему?

Или перенесемся в 1998 год — когда грянул кризис.

Масляков говорит об этом очень показательно: «Только-только жизнь начала налаживаться (точнее, хотя бы стала стабильно плохой), и вновь жестокий кризис».

В смысле стала стабильно плохой? Стабильно подразумевает, что плохо, но хотя бы не становится хуже. У нас же после 1992 шла непрерывная деградация основных производственных фондов, научного потенциала и жилищных фондов страны.

Как понимать такое заявление? Понимать, видимо, его следует в смысле, что жизнь налаживалась у самого Маслякова. Это действительно так.

Кстати, а что КВН шутил вообще на тему кризиса? До кризиса он никак не высмеивал идею ГКО, хотя специалисты задолго до августа 98-го предупреждали об опасности такой затеи. После кризиса тоже не особо-то обвинял власть в авантюре.

Может быть я ошибаюсь, и что-то просмотрел — но я видел часть финала 1998-го между ДЛШ и Татарами — там эта тема вроде не поднималась.

Если в целом смотреть, то шутить на тему политики в КВН вроде бы дозволялось.

Но дозволялось в том плане, что КВН разрешали, например, пародировать политиков, включая президента, или высмеивать партии, но высмеивать именно сами названия партий или какие-то дурацкие лозунги.

Однако подвергать осмеянию сам курс неолиберальных реформ КВНщикам не дозволялось.

Нет, например, никаких шуток относительно МВФ, навязывавшего нам эти реформы. Не было никаких шуток про то, что РФ становится страной периферийного капитализма.

Участь таких стран настолько ужасна и тяжела, что уж лучше бы нам было оставаться при социализме. Критика перевода нас в эту периферию в КВН практически не звучало.

Кроме того, «свобода» выразилась в снятии ряда культурных запретов.

Чего стоит, например, номер «Эммануэль» в исполнении ДГУ в 1993-м.

Сейчас часто говорят о том, что в нынешнем КВН такой номер не пропустит цензура, но это скорее комплимент нынешнему КВН.

Вдумайтесь — на всю страну тогда показали выступление на тему порнографии, да еще и с обнажением груди участницы команды — это недопустимо ни с точки зрения «совков», ни с точки зрения христиан, ни с точки зрения мусульман — основных, в общем-то, групп населения нашей страны.

Что опять поднимает вопрос о том — в чьих интересах осуществляется такая своеобразная цензура.

Именно это и подразумевается под свободой слова в 90-х — это то, что разрешалось делать пародии на кого угодно, и издеваться над основными культурными нормами людей, но критиковать курс всерьез не разрешалось.

Можно сделать такой тяжелый вывод.

Несмотря на появление массы новых команд в 90-х, продолжал действовать своеобразный фильтр в КВНе, в результате чего ядро его оставалось предельно антисоветским.

Это притом, что в народе симпатии к социализму после 1992-го начали резко нарастать (по вполне понятным причинам). Это наглядно проявилось в результате выборов в Думу в 1995-м, да и в результате опросов.

Например, в 1993-м согласно опросам большинство (2/3) назвало лучшим этапом в своей жизни эпоху правления Брежнева, тогда как жить, как сейчас (т.е. при Ельцине) были согласны только 10% человек.

Казалось бы, это должно было отразиться на КВНе, однако не отразилось. Он остался предельно антисоветским, и вдобавок враждебным левому движению в целом. Кстати, КВНщики сами это понимали.

Рекомендую посмотреть выступление команды ДГУ на Юрмале образца 1996 года, где они выступили с пародией на популярную тогда песню про виртуальную реальность:

За поимку Маслякова



Приз — путевка в ГДР,



С речью выступил Зюганов —



Президент СССР.

Т.е. ребята вполне наглядно отдают себе отчет (да и Масляков тоже), что в случае прихода к власти любой группы левой ориентации (необязательно коммунистов) судьба верхушки КВН будет весьма незавидной.

Те же ребята из ДГУ в 1998 исполнили одну из немногих песен о КВНе вообще и о его истории. Тут нас интересует их взгляд назад на 80-е:

А помнишь эти песенки?



Года восьмидесятые?



Как выходили мальчики



На битву с партократами?



И победили мальчики!



Твердыни в прах рассеяны!

Уровень рефлексии, как говорится, поражает. Они всерьез заверяют, что выходили на битву с партократами? И кого же они победили?

На момент написания этой песни в 1998 практически все страны на постсоветском пространстве (за исключением Прибалтики) находились под властью выходцев из той самой партократии, включая самого Ельцина.

Можно по-разному относиться к этому факту, но утверждать, что вы победили их — это надо вообще на время было ослепнуть.

Продолжение следует.

Автор: spirit1984

08.01.14

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