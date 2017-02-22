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Космический грузовик Прогресс МС-05 вышел на орбиту и взял курс к МКС

23:14. 22 февраля 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

Космический грузовик Прогресс МС-05 вышел на орбиту и взял курс к МКС

Сегодня, 22 февраля 2017 года в 08:58 по московскому времени с площадки №1 («Гагаринский старт») космодрома Байконур успешно стартовала ракета-носитель "Союз-У", которая благополучно вывела на заданную орбиту космический грузовой аппарат «Прогресс МС-05». После двухсуточного автономного полёта 4 февраля в 11.34 мск корабль с 2.5-тонным грузом на борту пристыкуется к Международной космической станции.

На МКС, помимо комплектующих для системы жизнеобеспечения, научного оборудования и ресурсов, будут доставлены: продукты питания, предметы одежды, медикаменты и средства личной гигиены для членов экипажа. Как сообщили в "Роскосмосе", сегодня "Союз-У" стартовала в последний раз. Ракета-носитель эксплуатировалась с 1973 года и стала самой массовой в отечественной истории освоения космоса. Всего с её помощью было совершено 788 пусков, из которых 22 оказались аварийными. Неудачным оказался и предпоследний запуск связки "Союз-У" — «Прогресс МС-04», произошедшей 1 декабря 2016 года. Будущие запуски грузовых кораблей к МКС планируется осуществлять модифицированной ракетой-носителем "Союз-2.1а".

Источник: nnm.me

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