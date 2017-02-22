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Китайский дворник за 30 лет оплатил образование 37 обездоленных детей

23:15. 22 февраля 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:



В течение последних трех десятилетий 56-летний дворник Чжао из города Шэньян, Китай, помог финансировать образование 37 обездоленных детей, жертвуя большую часть своей прибыли.


Его ежемесячная зарплата составляет 2400 юаней (350 долларов), и ее едва хватает на существование, но Чжао удается экономить, чтобы отдать остаток бедным детям.
Китайский дворник за 30 лет оплатил образование 37 обездоленных детей

Более того, дворник продал свое жилье и стал арендовать однокомнатную квартиру, за которую платит 600 юаней в месяц.
Китайский дворник за 30 лет оплатил образование 37 обездоленных детей

По оценкам Чжао, в течение тридцати лет он пожертвовал на образование детей около 170 000 юаней (24 750 долларов).
Китайский дворник за 30 лет оплатил образование 37 обездоленных детей

Китайский дворник за 30 лет оплатил образование 37 обездоленных детей
Китайский дворник за 30 лет оплатил образование 37 обездоленных детей



Источник: nashaplaneta.su

Метки: мировые новости
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