Китайский дворник за 30 лет оплатил образование 37 обездоленных детей
23:15. 22 февраля 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал: brahman
В течение последних трех десятилетий 56-летний дворник Чжао из города Шэньян, Китай, помог финансировать образование 37 обездоленных детей, жертвуя большую часть своей прибыли.
Его ежемесячная зарплата составляет 2400 юаней (350 долларов), и ее едва хватает на существование, но Чжао удается экономить, чтобы отдать остаток бедным детям.
Более того, дворник продал свое жилье и стал арендовать однокомнатную квартиру, за которую платит 600 юаней в месяц.
По оценкам Чжао, в течение тридцати лет он пожертвовал на образование детей около 170 000 юаней (24 750 долларов).
Его ежемесячная зарплата составляет 2400 юаней (350 долларов), и ее едва хватает на существование, но Чжао удается экономить, чтобы отдать остаток бедным детям.
Более того, дворник продал свое жилье и стал арендовать однокомнатную квартиру, за которую платит 600 юаней в месяц.
По оценкам Чжао, в течение тридцати лет он пожертвовал на образование детей около 170 000 юаней (24 750 долларов).
Источник: nashaplaneta.su