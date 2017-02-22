Как австрийский разведчик стал жертвой сталинских репрессий



Беда интернета, что многие блогеры крайне не критично относятся к источникам. Скриншот сделан 21 февраля 2015 года.



Вот та же фотография в чуть лучшем качестве.

Гугль Всемогущий решил, что фотография имеет отношение к сталинским репрессиям. Увы, но миллиарды обезьян, посаженных за печатные машинки, генерируют отнюдь не «Войну и мир»…

Шок, но это по-нашему: Гугль Всемогущий тоже может ошибаться!



Вот и не верь после этого сентенции, что «антисоветчик – всегда русофоб».



Не сталинские репрессии и не «красный террор». Первая Мировая война, Балканы.



Та же фотография в чуть лучшем качестве





Приговор приведён в исполнение. Одна из многих трагедий Великой войны.



Та же фотография без водяного знака.

Разбор достаточно типичного антисоветского и русофобского фейка.В поисках одной исторической информации и иллюстраций совершенно случайно наткнулся на чудный Бабский блог в ЖЖ. В статье « Сталинские репрессии 30-х гг (из воспоминаний прадеда) » автор блога некритично приводила мемуар прадеда. Ладно, обычное дело. В конце концов, обыватель не обязан быть знакомым с такой важной исторической дисциплиной как источниковедение. Но она зачем-то проиллюстрировала свою статью такой фотографией.Намётанный взгляд уловил несколько деталей (форма и оружие), которые буквально кричали, что фотография не имеет отношения ни к Большому террору 30-х годов ХХ века, ни к «красному» террору времён Гражданской войны в России.К счастью в Гугле есть такая функция как поиск похожих иллюстраций по изображению: значок в виде фотоаппарата – Поиск по картинке . Произвёл его и… схватился за голову. Гугль Всемогущий решил, что «Скорее всего, на картинке репрессии сталина». Листаю и вижу, что данную картинку реально используют как иллюстрацию сталинских репрессий. Массово и массированно. Вот пара скринов.Твою же ж… Впору схватиться за голову. Особенно когда видишь такие демотиваторы, сделанные на основе той фотографии.Но тяга к правде сделала своё дело. Воистину, ищите и обрящете! Конечно же, я был прав: на фото оказалась запечатлённой казнь сербами австрийского шпиона. На ресурсе Gettyimages можно найти фотографию в хорошем качестве.Есть ещё одна фотография этого события. Уже после казни.Случилось это печальное событие, судя по сопроводительной надписи, 12 октября 1915 года, в ходе Первой Мировой войны. Вечная память неизвестному австрийскому герою, исполнившему свой долг перед императором и Отечеством до конца и принявшему смерть стоя, а не на коленях! И, с другой стороны, никакого осуждения в адрес сербских солдат тут не может быть. Они не занимались террором, а защищали своё Отечество от австрийских захватчиков, расстреливая вражеского шпиона, согласно обычаям ведения войны. На фотографиях – человеческая трагедия, когда одни хорошие люди убивали другого хорошего человека из-за игр политиков и капиталистов.А вот как назвать тех людей, кто использует для иллюстрации своей ненависти к Советской России фотографии, не имеющие никакого отношения к ней? Самое мягкое слово тут будет «фальсификаторы». А труды их – фальшивки. http://rzhavin77.livejournal.com/44211.h tml – цинк

Источник: colonelcassad.livejournal.com