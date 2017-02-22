ГОЭЛРО. 21 Февраля 1920 – образована Государственная комиссия по электрификации России

Предприятия промышленности скудно обеспечивались электричеством. Поэтому оптимальным решением правительства была разработана программа по электрификации страны. 21 февраля 1920 года была образована Государственная комиссия по электрификации России. В составе комиссии были ученые, технологи, экономисты, статисты, крупнейшие энергетики. Среди них – И.Г. Александров, Г.О. Графтио, А.Г. Коган, К.А. Круг, Б.И. Угримов, М.А. Шателен и другие. Возглавил комиссию Г.М. Кржижановский.К концу 1920 года комиссия проделала огромную работу и подготовила План электрификации РСФСР – том в 650 страниц текста с картами и схемами электрификации районов. Этот План стал первым государственным национальным проектом, который был задуман и реализован в очень короткие сроки, и вывел нашу страну на новые социально-экономические рубежи. План ГОЭЛРО предусматривал строительство в восьми основных экономических районах страны – Северном, Центрально-Промышленном, Южном, Западно-Сибирском, Кавказском, Туркестанском, Приволжском и Уральском – 30 электростанций общей мощностью 1 млн. 750 тысяч киловатт. Среди наиболее известных первенцев российской энергетики были Волховская и Днепровская ГЭС, а также ГРЭС: Штеровская, Каширская, Челябинская, Горьковская, Шатурская и Кизеловская.На осуществление Плана отводилось 10-15 лет. Но к 1935 году вместо 30 запланированных электростанций было построено уже 40.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com