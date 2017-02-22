Германия хочет, но боится покончить с оккупацией

Бывший президент Германии Йоахим Гаук призвал своего преемника Франка-Вальтера Штайнмайера поспособствовать закрытию опорного пункта американских ВВС — авиабазы «Рамштайн». Об этом, как пишет Eurasia Daily, он сообщил, отвечая на вопрос журналиста о его личной встрече с новым президентом страны.

«Несколько дней назад я непосредственно поговорил с ним. Мы обсудили вопрос особенно об авиабазе „Рамштайн“. Я сказал ему, что база должна быть закрыта, потому что она наносит ущерб стране и людям. Американские беспилотные летательные аппараты управляются с этой авиабазы», — заявил экс-президент.

«Информация, которую я получил по этому вопросу, показывает, что около 80% атак беспилотников США были против гражданских лиц и только 20% из них были проведены против террористов. Под видом борьбы с терроризмом США стремятся к своим собственным интересам. Нам не надо позволять американцам пользоваться нашей страной», — добавил он.

— У уходящего президента гора ответственности спадает с плеч, и появляется возможность меньше взвешивать каждое слово, — объясняет слова Гаука старший преподаватель кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев.

— Пока он был главой государства — он должен был поддерживать союзнические обязательства, сейчас он волен говорить, что думает. Стоит сказать, что Гаук по своей идеологии близок к партии «зелёных». А она, яростно ругая Россию, одновременно весьма часто критикует и США за «излишнюю воинственность». В этом смысле Гаук не удивил.

«СП»: — Какую позицию по этому вопросу займет Штайнмайер? А какая позиция может быть у будущего канцлера?

— Штайнмайер, будучи социал-демократом, понимает важность развития отношений с США, но в то же время стремиться под них не прогибаться. Для многих политиков в Германии важно, чтобы богатая большая 83-миллионная страна говорила своим голосом, а не поддакивала кому-то. Он наверняка хочет базу убрать, но вопрос в том, что президент сделать этого не может…

Насчёт канцлера — сказать трудно. Если Меркель — она базу оставит, хотя значительная часть ХДС тоже хотела бы её закрыть. Если Мартин Шульц — он сделает попытку её закрыть за ненадобностью. Но не факт, что удастся.

«СП»: — А насколько это (закрытие базы) вообще реально? Какое значение база имеет для ФРГ и для США?

— Трудно сказать, насколько возможно говорить о закрытии базы. Вообще она — символ поражения Германии во Второй мировой войне и символ американского военного присутствия в Европе. За неимением полноценной базы в бывших соцстранах её значение всё ещё велико — отсюда взлетают и самолёты, и беспилотные аппараты, выполняющие задачи на Ближнем и Среднем Востоке. С открытием военных объектов в Польше и Румынии «Рамштайн», безусловно, потеряет былое практическое значение. Но как символ американского влияния в Европе она важна, и США ради этого попытаются её сохранить.

Для Германии же, повторю, эта база — символ подчинения внешней силе, и многих немцев это раздражает, потому они хотели бы её убрать. От терроризма она всё равно не защитит, и никакие проблемы страны не решит.

«СП»: — Только ли эта база является причиной недовольства немецких политиков? Может ли оно распространиться на всё американское присутствие, членство в НАТО и т. д.

— На членство в НАТО недовольство вряд ли распространится. Пребывание в альянсе имеет основополагающее значение для внешней политики Германии, и никто, кроме не имеющей шансов прийти к власти Левой партии, откровенно против НАТО не выступает. Но членство в альянсе — это одно, а иностранный военный объект — совсем другое.

«СП»: — Кто из политиков мог бы еще поддержать идею закрытия базы?

— Можно предположить, что за закрытие базы ВВС США в той или иной степени выступает большинство партий. Однозначно против — только либералы из Свободной демократической партии. В остальном и левые, и социал-демократы, и «зелёные», и ХДС, и «Альтернатива для Германии» не прочь, чтобы этого объекта не было. По мере приближения выборов в Бундестаг данную тему будут поднимать представители самых разных политических сил. Будут, потому что отклик в народе это найдёт.

— Авиабаза «Рамштайн» — одна из главных опорных точек НАТО в Европе и, фактически, ядерный арсенал альянса, — напоминает политолог-американист Владимир Можегов.

— Это тот плацдарм, с которого американцы осуществляют свой контроль над ФРГ, а с ним — и над всем Евросоюзом. Закрытие базы означало бы очень серьезный шаг к прекращению той тотальной оккупации, которой Германия была подвергнута после Второй мировой войны. «Рамштайн» — это, по сути, живой символ рабского, зависимого положения Германии и Европы в целом. Но говорить о закрытии базы сегодня, думаю, нереально. Хотя тот факт, что такие слова звучат из уст экс-президента Германии — конечно, очень важно.

«СП»: — Почему Гаук говорит об этом своему преемнику на посту, а не канцлеру? Президент ФРГ как-то может повлиять на решение этого вопроса? И может ли вообще кто-то? Может ли Германия вот так взять и закрыть базу без санкции США?

— Ну, во-первых, Гаук обращает свой призыв и к будущему канцлеру, а будущего канцлера у Германии еще нет, поэтому, он обращается к президенту. Разумеется, сама Германия не может сегодня ничего. Это, как я уже сказал, страна под оккупацией. Причем, оккупацией тотальной. Это не только военная, но моральная, интеллектуальная, экономическая оккупация. Немецкие банки, СМИ, выращенная американцами интеллектуальная элита, образование — школьное и высшее — также находятся под полным контролем США. Германия — это страна, которая фактически не имеет своего политического голоса. Являясь экономическим гигантом (тоже, впрочем, относительным, поскольку и экономика, и промышленность, и, тем более, финансы Германии также зачастую находятся не в немецких руках), она остается политическим карликом. Именно в этом смысле заявление Гаука можно назвать важным и сильным жестом. Конечно, это символический жест. Как, впрочем, и пост самого Гаука. Германский президент и сам ведь не более, чем жест. Он, однако же, представляет Германию, то есть он — голос германского народа, у которого, по сути, нет никакого голоса. Гаук, уходя, указывает на ключевую проблему Германии. И это наверняка произведет впечатление на немцев.

«СП»: — Есть ли в Германии силы, вступающие против американского военного присутствия и членства в НАТО? В случае их гипотетического прихода к власти, что они могут сделать?

— Мало сказать есть. Германия исконно антизападная страна. Со времени Священной Империи Германской Нации, Германия обустраивала Европу на основе христианских идеалов единства, общности, культуры. Разнузданный либеральный капитализм претит самой ее сущности. Со времени своего поражения в Тридцатилетней войне, Германия выступает как антитеза современному миропорядку, как защитница традиционных ценностей и европейской культуры против так называемых «идей 1789 года». Германия — страна, преимущественно, правого государственного социализма: Бисмарк, Фихте, Гегель — вот ее вечные рулевые.

Во время Первой мировой знаменитый немецкий социолог Вернер Зомбарт написал книгу «Торгаши и герои». В этом замечательном названии вся суть немцев, которые исторически воспринимают себя как цивилизацию нравственную, духовную, рыцарственную, выступающую против низкого торгашества Запада, который олицетворяет собой цивилизация американская. Все немцы — стихийные социалисты — левые, правые, не суть неважно. И если сегодня дать простым немцам голос, то они, как и 500, и 300 лет назад выступят за национальное единство и сильное социальное государство, то есть — за социализм. Заметьте, в своем отрицании западного капитализма сходятся сегодня и немецкие левые, от зеленых включительно, и правые. Не приходится сомневаться, в случае прихода к власти, и настоящие левые, и настоящие правые Германии поведут страну к упразднению власти дикого неолиберального капитализма и установлению настоящего консервативного социализма в духе Бисмарка, Фихте, Гегеля.

«СП»: — Насколько факт того, что Германия остается по сути оккупированной США, вызывает недовольство местного населения? И как общественное мнение в этом вопросе может на что-либо повлиять?

—Разумеется, каждый немец понимает в душе, что его любимый фатерлянд оккупирован. Но общественного мнения в стране как такового нет. Нет даже «кухонь» в нашем советском понимании. Сегодняшний немец может позволить себе даже не говорить, а более-менее свободно думать только ночью, под одеялом. Именно в этом контексте символический жест Гаука по-настоящему важен.

Гаук вообще интересный человек. Восточный немец, антикоммунист, лютеранский пастор, называющий себя то «левым либеральным консерватором», то «консервативным либералом левых». В общем, человек харизматичный, умеющий говорить и любящий парадоксы. Он сделал сегодня, уходя, в общем-то, единственно возможное на том посту, который занимал. И это, конечно, символ наступающих перемен. Мир меняется, ветер истории меняется. С приходом Трампа и традиционная консервативная Европа почувствовала веяние этого ветра. Возможность наступления оттепели после 70 лет тоталитарной, убивающей ростки всякой живой народности, культуры и этики, либеральной зимы.

