«Есть такая профессия — защищать свою Родину…»

Социологи выяснили, что рекордно выросло количество россиян, желающих видеть своего близкого родственника в рядах вооруженных сил России.

Кто они – российские военные?

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в преддверии Дня защитника Отечества опубликовал исследование об отношении россиян к своей армии. Опрос показывает, что граждане считают Вооруженные силы одним из авторитетнейших институтов страны

В общественном сознании образ Вооруженных Сил страны связан преимущественно с положительными эмоциями. Так, 46% россиян испытывают уважение к военным, еще 39% заявили, что гордятся армией. Чувство надежды армия вызывает у 26%, доверие – у 24%. Доли негативных ответов невелики – около 4%.

Социологи также попросили респондентов определить черты, присущие российским офицерам. По оценкам наших сограждан, российские офицеры обладают многими положительные качества. Выяснилось, что большинство россиян считают офицеров защитниками интересов государства (средний балл по 5-балльной шкале – 4,3), людьми мужественными (4,3 показатель вырос с 3,7 в 2015 году) и ответственными (4,3).

Также их воспринимают как профессионалов (4,2), готовых рисковать своей жизнью при исполнении обязанностей (4,2), защищать интересы простых людей (4,1). При этом, по мнению респондентов, не чужды им и такие качества, как добросовестность (4,1), человечность (4,1), честность (4,0).

Видеть своего близкого родственника (мужского пола) в рядах военнослужащих хотели бы 64% россиян. Этот показатель достиг исторического максимума. 25% сограждан не хотели бы.

Исторический максимум

«На фоне усиливающейся глобальной турбулентности российское общество предъявляет запрос не только на сильную власть, но и на мощную армию. Без неё сегодня немыслимы ни защита интересов нашей страны в мире, ни защита собственных границ. Опыт участия российской армии в вооруженных конфликтах разного уровня в 2014-2017 гг. позитивно оценен обществом и на рациональном, и на эмоциональном уровне», – заявил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров:

По его словам, особенно важно, что актуализация военных угроз не привела к оттоку желающих служить Родине.

«Наоборот, мы зафиксировали исторический максимум доли тех, кто хотел бы видеть своих родных и близких в рядах ВС России», -подытожил Федоров.

Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ провел в октябре 2016 г. в 130 населенных пунктах. Объем выборки – 1600 человек.

Путин: «Армия стала современной и высокоэффективной!»

Боеспособное состояние российской армии вызывает тревогу у стран НАТО. Однако в прошлом году Владимир Путин удивился беспокойной реакции западных партнеров на военные учения и заявил, что наша армия никому не угрожает.

«Но она боеспособна, она стала современной и высокоэффективной. В разы увеличилось количество тренировок, учений, в том числе и внезапных проверок, которые время от времени почему-то беспокоят наших партнеров, условно назовем их так. Когда они проводят какие-то учения, мы не беспокоимся, а они почему-то сразу начинают нервничать, нервные такие», – заявил глава государства ( цитата по «Интерфаксу»).

При этом Путин отметил, что России незачем угрожать соседям.

«У нас территория самая большая в мире, я уже об этом сказал, все знают, и нам нужно надежно обеспечить безопасность своей собственной страны, своего собственного народа. Наша армия сделать это в состоянии, будем и дальше ее развивать», – сказал президент.

По его словам, в будущем особое внимание будет уделяться таким компонентам вооруженных сил, как информатизация, разведка, системам связи, современному высокоточному и высокотехнологичному вооружению.

«Пока не первая, но точно не вторая»

Успехи вооруженных сил России отметил в прошлом году и экс-президент США Барак Обама. Он назвал российскую армию «второй по мощи в мире», заявив, что сирийская оппозиция не сможет устоять перед ней.

«Да, у России крупнейшая армия. Очевидно, кучка повстанцев в Сирии не сможет соревноваться с оружием второй по мощи армии в мире»,— заявил Обама на пресс-конференции в Калифорнии (цитата РИА Новости).

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин не замедлил с ответом на реплику президента США.

«Ну может пока и не первая, но уж точно не вторая, господин президент!)», — написал он в Twitter.

Как командующего НАТО поразили ВС РФ

Отметим, что успешная операция в Сирии произвела впечатление на весь мир. Военные профессионалы США были удивлены, когда обнаружили, что РФ столь оперативно откликнулась на просьбу сирийских властей помочь в борьбе с боевиками ИГ(запрещенная в России организация террористов). Командующий сухопутными войсками США в Европе генерал Бен Ходжес был поражён способностью Вооружённых сил РФ быстро передислоцироваться. сообщала RT.

«Вещь, которая больше всего меня беспокоит, это способность российских военных быстро передислоцировать большое количество войск. Отсутствие у США разведывательных данных, систем оповещение при их возможности дислокации — это не лучшее сочетание», — заявил Ходжес. Он также признался, что наблюдал за действиями России в Сирии. Его поразила оперативность, с какой российские военные смогли быстро развернуть военную операцию против террористов.

Источник: nnm.me