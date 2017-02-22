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Что же представляет собой человеческий мозг и какие тайны он скрывает

18:47. 22 февраля 2017 Просмотров - 1 Нет комментариев Опубликовал:

Пожалуй, нет в организме человека ничего более загадочного, чем этот орган. На самом деле уже давно известно строение человеческого мозга, базовые принципы его работы, но при этом ни один ученый не может объяснить, почему два, казалось бы, совершенно одинаковых человека, воспринимают окружающий мир по-разному, по-разному их мозг отдает сигналы, строит образы, обрабатывает внешнюю информацию. 
Когда речь заходит о возможностях человеческого мозга, в памяти всплывают обрывки знаний, вырванных из научно-популярных статей о том, что наш мозг используется лишь на 20%, что ничего нет невозможного, для человека с интеллектом и тому подобные изречения. Вопреки обывательским разговорам о величине объема головного мозга, ум вовсе не зависит от высокой степени этого параметра. Все дело в количестве извилин, которые могут формироваться до глубокой старости. 
Все мы мечтаем сохранить ясность ума до глубокой старости. И такое возможно. Существует большое количество разнообразных практик, мистических и физиологических, помогающих избежать старческого маразма. Более того, в настоящее время известно много случаев внезапной активности особых отделов головного мозга, в результате чего у человека открываются сверхвозможности: телепатия, передача мысли на расстоянии, третий глаз. 

Метки: возможности мозга, сверхвозможности человека, тайна мозга
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