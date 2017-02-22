Бездомный пес пробежал за марафонцем 688 километров. И обрел семью!

Пример настоящей собачьей верности ярко продемонстрировала собака по имени Артур. А неподдельной человечности – человек по имени Михаэль Линднорд.

Все началось с того, что шведский экстремал отправился в Эквадор, чтобы пробежать (а также проехать на велосипеде и проплыть на лодке) почти 700 километров. Это такой чемпионат мира по приключенческим гонкам. Но настоящее приключение ожидало его совсем в ином. Где-то в начале пути он поделился обедом с бездомным псом, который тоже куда-то бежал по своим собачьим делам. И собака увязалась за ним. Он в гору – и она в гору. Он в джунгли – и она в джунгли. Он в воду – и пес… побегал по берегу и тоже бросился в реку и поплыл за лодкой экстремала. Ну тут уж нужно вообще не иметь сердца, чтобы бросить брата меньшего на произвол судьбы. В общем, затащил экстремал нового друга на каное, и дальше они уже не расставались. Даже когда закончились соревнования.



..и по непролазной грязи.

В гонке Михаэль так и не победил. Но он выиграл гораздо более ценный приз, который редко появляется в жизни. Он обрел друга. А пес нашел семью. Ради этого можно не только Эквадор перебежать, но и всю планету – по экватору.



Жена и дочка Михаэля в собаке души не чают

В итоге живут они себе сейчас в Швеции. И добра наживают. Потому как книга, написанная Линднордом «Артур: собака, которая пересекла джунгли, чтобы найти дом», стала бестселлером

ЦИТАТА МАСТЕРА

Установлено: родословная всех собак восходит к волку. Некоторые из собак, например, овчарки и лайки, обликом волка напоминают. Но, глядя на таксу, болонку, пуделя или левретку, кто вспомнит их грозного прародителя?

Приручение волка, обращение его в собаку относят к каменному веку. Это первое из прирученных человеком диких животных. С тех пор путем скрещивания и направленного отбора человек вывел около 400 различных пород собак, порой настолько несхожих друг с

другом по облику, величине и повадкам, что трудно поверить: перед нами один вид животного – собака, для которого характерна удивительная черта – верность хозяину.

В. ПЕСКОВ

(31 июля 1988 г.).

Источник: nashaplaneta.su