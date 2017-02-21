За странным пророчеством Трампа увидели «руку Ротшильдов»

Президент США как о свершившемся факте рассказал о событиях в Швеции, наступивших позже .

Президент США Дональд Трамп выступил в роли Кассандры, удивив мир предсказанием непредвиденных событий в Швеции. Причем сперва он был осмеян за свои слова.

В ночь на 21 февраля в пригороде Стокгольма, где живет много иммигрантов, произошли массовые беспорядки. В самом по себе этом малоприятном факте не было бы ничего выдающегося, если бы не одно «но»: за несколько дней до этого Трамп уже об этом рассказал.

Беспорядки в шведской столице – точнее, в районе Ринкебю, который из-за большой концентрации выходцев из Сомали именуют «маленьким Могадишо» – начались вечером в понедельник около одной из станций метро, где полиция проводила операцию по задержанию подозреваемого в торговле наркотиками. В стражей порядка полетели камни, полиция в ответ произвела несколько предупредительных выстрелов в воздух. В соседнем районе «бунтари» спалили несколько машин и разграбили несколько торговых заведений.

Впрочем, не сказать, что это были какие-нибудь массовые волнения – в беспорядках приняли всего несколько десятков человек.

А в самом конце прошлой недели, выступая перед своими сторонниками во Флориде, Дональд Трамп упомянул в несколько неожиданном контексте скандинавское королевство: «Необходимо следить за безопасностью в нашей стране. Вы видите то, что происходит в Германии. Вы могли видеть, что происходит, прошлым вечером, в Швеции. Кто бы мог поверить? В Швеции! Они приняли слишком много. И теперь у них проблемы, которых нельзя было раньше вообразить». Говоря «приняли много», Трамп имел в виду мигрантов.

После этих слов над американским президентом стали откровенно смеяться: никаких тревожных событий в обозначенный президентом США вечер в Швеции не было.

Глава шведского правительства Стефан Лёфвен публично недоумевал: «Я, как и многие другие, был удивлен комментариями по поводу Швеции, сделанными в этот уикэнд. У нас есть возможности, есть вызовы, мы работаем с этим каждый день. Но я думаю также, что все мы должны брать на себя ответственность, используя факты правильно, и проверяя информацию, которую распространяем». А вот бывший шведский премьер-министр Карл Бильдт обошелся без политеса: в своем Твиттере на слова Трампа отреагировал ехидным: «Швеция? Террористическая атака? Что он курил?»

Понять, что имел в виду Трамп действительно было трудно, но о терактах в Швеции он все-таки не говорил. Главе Белого дома пришлось изворачиваться, поясняя у себя в Твиттере, что он имел в виду тему мигрантов в скандинавской стране, обсуждавшуюся в телепередаче: «Мое заявление относительно того, что происходит в Швеции, было основано на передаче Fox News, в которой затрагивалась тема иммигрантов и Швеции».

Но когда из Стокгольма пришли сообщения о беспорядках в иммигрантском районе, возникла почва для рассуждений в конспирологическом духе. Типа: Трамп что-то знал и проболтался. Или слова Трампа как-то очень уж оперативно были подкреплены живым примером.

«Вполне возможно, между событиями в Швеции и словами Трампа есть связь, – комментирует президент Академии геополитических наук Леонид Ивашов. – Хотя нельзя исключать и случайность. Но нужно иметь в виду, что Трамп схватился с финансовым глобальным монстром – и прежде всего с кланом Ротшильдов. И у них по всему миру есть свои возможности: в том числе и возбудить мигрантов, организовать беспорядки и т.д. А вообще в Швеции периодически такие конфликтные ситуации с мигрантами случаются, и, зная о том, что там периодически происходят такие стычки, Трамп кивнул на эту страну».

«Конечно, связь между шведскими событиями и словами Трампа очевидна, – считает генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. – Дональд Трамп сейчас информирован американскими спецслужбами, которые держат руку на пульсе всех этих процессов. И не сдержался, проговорился. Думаю, речь идет о казусе, который поставил президента США в неудобное положение. Но поставил в такое же положение и средства массовой информации, которые остро отреагировали на заявление Трампа – и неадекватность этой реакции сейчас очевидна. А рассуждать конспирологически о том, что американцы в угоду президенту это срежиссировали, я бы не стал. Не думаю, что это необходимо».