Военная приемка. МиГ-31. На самолете в ближний космос

В этом выпуске программы «Военная приемка» зрители телеканала «Звезда» узнают больше о возможностях МиГ-31. А они впечатляют. Ведь на его счету несколько мировых рекордов, которые пока не смог побить ни один истребитель в мире. МиГ-31 способен подняться на высоту20-25 километров. Это ближний космос, где слезы даже не замерзают – закипают. Там почти нет воздуха, температура и давление непригодны для человека. Но для российского истребителя это несущественно. Мало того, там он может разогнаться до 3000 километров в час. Это в три раза быстрее звука. Но ведь МиГ-31 – военная машина. А значит, все это истребитель умеет делать с полным боекомплектом на борту. В программе «Военная приемка» мы отправим российский истребитель к границам ближнего космоса, туда, где наша Земля принимает форму шара. И покажем, что ощущают в эти мгновения летчики.



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Источник: www.youtube.com