Умер Виталий Чуркин
Cкоропостижно скончался на рабочем месте постпред России в ООН Виталий Чуркин. Невосполнимая потеря для российской дипломатии.
Выражаю соболезнования родным и близким покойного.
The New York Post уже «знает» причину смерти:
https://russian.rt.com/world/news/361081-smi-churkin-problemy-s-serdcem
Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин умер из-за проблем с сердцем.
Об этом сообщает издание The New York Post со ссылкой на источник.
В сообщении говорится, что Чуркин находился в диппредставительстве, когда почувствовал себя плохо.
Позволю себе поставить под сомнение скороспелые выводы газеты. Постпред внешне совсем не был похож на сердечника. Проблемы с сердцем развиваются годами. Не хочу верить, что у российских дипломатов в США нет доступа к качественному медицинскому обслуживанию. Газета явно поторопилась с выводами о сердечном приступе у В. Чуркина, американские власти до настоящего времени не смогли внятно объяснить причину смерти в г. Вашингтоне бывшего Министра печати Михаила Лесина (5 ноября 2015 года).
Виталий Чуркин умер на рабочем месте, до последнего вздоха защищая интересы нашей страны. Россия понесла потерю, которую пока еще в полной мере не осознает.
ООН оставался одним из последних учреждений, где, после пожара в ИНИОН в Москве и в здании городского архива Нью-Йорка, хранятся официальные экземпляры документов о принадлежности ФРС США, основании Лиги наций, долговые книги Российской империи, СССР и многих других.
О загадочном исчезновении долговых книг СССР, бывших Союзных республик и России до определенного периода времени я уже ранее писала. Если мое предположение верно, то следующим после В. Чуркина может «от сердечного приступа» умереть В. Геращенко. В любом случае, советую ему озаботиться получением медсправки об отсутствии проблем с сердцем.
И еще один вопрос: кто займет место В. Чуркина? Будет ли новый человек столь же бескомпромиссно отстаивать интересы России? Какой вес в принятии кадровых решений теперь имеет слово В. Кириенко, личного друга принца Чарльза, настоящего, а не потешного, как Гогенцоллерны, претендента на российских престол?
Ведь, как я уже писала ранее, новоявленный монарх должен заявить права на российский престол до 17 марта 2017 года. Успеет ли новый полпред России при ООН разобраться в юридических тонкостях престолонаследия? Или на роковую дату 17 марта 2017 года у России не окажется представителя в ООН, а будет лишь «и.о.»?
А насчет возможности или невозможности подделки документов ООН, отсылаю скептиков к недавнему скандалу с обнаружением в Лондоне клонов крупнейших российских компаний.
Источник: pravosudija.net
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До последнего был на посту. О нём можно сказать: “Жизнь прожил не зря”. Вечная память и искренние соболезнования, родным, коллегам и нам всем.
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За последнее время это уже шестой дипломат скоропостижно скончавшийся на своем посту. Странное дело. А еще Павлов, Толстых. Товарищи, мы несем невосполнимые потери.
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Человек с советским образованием! Умный, эрудированный. Он был ВЕЛИКОЛЕПНЫМ!
Очень жаль. И да! Он не был похож на сердечника.
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Уважал и уважаю этого Человека, с социалистическим складом мышления. Страшно подумать, что на его место, назначат продажного паразита.
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Вы только представить можете, какие психологические нагрузки и стрессы он переносил, воюя в одиночку против запада и их сателлитов. Какие нападки на себя и Россию выдерживал. Вот и сердце износил. Он служил своей стране и за неё погиб на передовой. Вечная память герою России!