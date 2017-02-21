Умер Виталий Чуркин

Cкоропостижно скончался на рабочем месте постпред России в ООН Виталий Чуркин. Невосполнимая потеря для российской дипломатии.

Выражаю соболезнования родным и близким покойного.

The New York Post уже «знает» причину смерти:

https://russian.rt.com/world/news/361081-smi-churkin-problemy-s-serdcem Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин умер из-за проблем с сердцем. Об этом сообщает издание The New York Post со ссылкой на источник. В сообщении говорится, что Чуркин находился в диппредставительстве, когда почувствовал себя плохо.

Позволю себе поставить под сомнение скороспелые выводы газеты. Постпред внешне совсем не был похож на сердечника. Проблемы с сердцем развиваются годами. Не хочу верить, что у российских дипломатов в США нет доступа к качественному медицинскому обслуживанию. Газета явно поторопилась с выводами о сердечном приступе у В. Чуркина, американские власти до настоящего времени не смогли внятно объяснить причину смерти в г. Вашингтоне бывшего Министра печати Михаила Лесина (5 ноября 2015 года).

Виталий Чуркин умер на рабочем месте, до последнего вздоха защищая интересы нашей страны. Россия понесла потерю, которую пока еще в полной мере не осознает.

ООН оставался одним из последних учреждений, где, после пожара в ИНИОН в Москве и в здании городского архива Нью-Йорка, хранятся официальные экземпляры документов о принадлежности ФРС США, основании Лиги наций, долговые книги Российской империи, СССР и многих других.

О загадочном исчезновении долговых книг СССР, бывших Союзных республик и России до определенного периода времени я уже ранее писала. Если мое предположение верно, то следующим после В. Чуркина может «от сердечного приступа» умереть В. Геращенко. В любом случае, советую ему озаботиться получением медсправки об отсутствии проблем с сердцем.

И еще один вопрос: кто займет место В. Чуркина? Будет ли новый человек столь же бескомпромиссно отстаивать интересы России? Какой вес в принятии кадровых решений теперь имеет слово В. Кириенко, личного друга принца Чарльза, настоящего, а не потешного, как Гогенцоллерны, претендента на российских престол?

Ведь, как я уже писала ранее, новоявленный монарх должен заявить права на российский престол до 17 марта 2017 года. Успеет ли новый полпред России при ООН разобраться в юридических тонкостях престолонаследия? Или на роковую дату 17 марта 2017 года у России не окажется представителя в ООН, а будет лишь «и.о.»?

А насчет возможности или невозможности подделки документов ООН, отсылаю скептиков к недавнему скандалу с обнаружением в Лондоне клонов крупнейших российских компаний.