Технологии управления. Обозрение (2017)

Предлагаю вашему вниманию не очень большую выборку материалов об Управлении Сознанием Человека, скопившихся в моём архиве за несколько лет.

Конечно, публикаций гораздо больше, их надо будет выводить в отдельные книги, как-то:

Технологии управления через...

Питание



Искусство



Литературу



Музыку



Кинематограф



Медицину



Фармакологию



Потреблятство



Жилище и т.д.

Но это позже, а пока рекомендую следующее..

Пропаганда – распространение политических, философских, научных, художественных и др. взглядов и идей с целью их внедрения в общественное сознание и активизации массовой практической деятельности. Здесь собрано 67 методов. С картинками.

Обман №1. Наука делает успехи



Обман № 2. Медицина делает успехи



Обман №3. Современная экономика - закономерный этап развития общества



Обман №4. Религии делают человека лучше



Обман №5. Планете угрожает перенаселение, истощение ресурсов и голод



Обман №6. Традиционная история



Обман №7. Человечество одиноко во вселенной



Обман №8. Сущности (души) человека и её перевоплощений не существует



Обман №9. Несмотря на недостатки, человечество развивается в правильном направлении



Обман № 10 …

Одной из важнейших потребностей человека в XXI веке является право на ментальную независимость, поскольку каждый день наш мозг подвергается все более интенсивным и частым манипуляциям в интересах, чуждых нашей индивидуальности.



Оглушающая реклама и навязчивая пропаганда представляют собой самую неприкрытую и бесстыдную агрессию против человеческого разума, который прежде был священным убежищем «я» человека, а теперь превратился в демонстрационный зал, хаотично заполненный политическими дебатами, газированными и алкогольными изделиями, сигаретами, автомобилями, одеждой известных фирм, косметикой, шикарными пляжами, роскошными женщинами, советами по вложению денег, порнографией – то есть развлечениями и потребительством.

Чем беднее внутренний мир человека, тем легче внедрить в него контролируемые образы. Поэтому манипуляторы заинтересованы, чтобы внутренний мир управляемых потребителей был как можно более серым и примитивным.

1. Экономическое принуждение рабов к постоянной работе. Современный раб вынужден работать без остановки до смерти, т.к. Средств, заработанных рабом за 1 месяц, хватает, чтобы оплатить жилье за 1 месяц, еду за 1 месяц и проезд за 1 месяц.



Поскольку денег хватает у современного раба всегда только на 1 месяц, современный раб вынужден работать всю жизнь до смерти. Пенсия также является большой фикцией, т.к. Раб-пенсионер отдает всю пенсию за жилье и еду, и у раба-пенсионера не остается свободных денег.

Фрагмент интересной книги Олега Маркеева, Александра Масленникова и Михаила Ильина «Демон Власти». Это научно-художественное исследование самой волнующей проблемы современности — проблемы Власти.



Идеократией мы назвали членов человейника, специализирующихся на осуществлении идеологической власти. В широком смысле — власти над сознанием.



Идеократы, как и криптократы, создали монолитную группу внутри человейника, спаянную общностью интересов, знаниями, подготовкой, исключительностью своего положения.



Идеократия имеет свою иерархию.

Иллюзия будет такой великой, такой всеобъемлющей, что она будет надёжно скрыта от их восприятия.



Тех, кто увидит суть иллюзии, будут считать сумасшедшими.



Мы сами разделимся на несколько фронтов, чтобы они не видели связи между нами.



Мы будем вести себя так, словно между нами нет ничего общего, чтобы поддержать иллюзию разобщения.

Некоторые западные читатели нервно реагируют на данную книгу, говоря, что владеть рабами и управлять подчинёнными — это совершенно разные вещи. В общем смысле они, конечно, правы.



Но при более глубоком рассмотрении вопроса мы обнаружим немало общего между двумя разными ситуациями. Это неудобная истина, но истиной она от этого быть не перестает: как древние рабовладельцы, так и сегодняшние корпорации стремятся по максимуму использовать свои человеческие ресурсы.





В ней не будет победителей, одни проигравшие. Думаете, так не бывает?



Ошибаетесь!



Как объяснить-то... мда...



Это не война за умы, не война за правду или за точку зрения... это вообще не



война ЗА.



Это война - ПРОТИВ. Не угадаете, против кого - неа...

Третья мировая - это не обмен ядерными ударами, не ввод войск, не танки-самолеты... Третья мировая - это информационная война всех против всех.В ней не будет победителей, одни проигравшие. Думаете, так не бывает?Ошибаетесь!Как объяснить-то... мда...Это не война за умы, не война за правду или за точку зрения... это вообще невойна ЗА.Это война - ПРОТИВ. Не угадаете, против кого - неа... Эта война - против тех, кто в нее не влез.

Надеюсь, никто не будет возражать против утверждения, что на свете существуют такие ТАЙНЫ, о которых знают лишь единицы посвящённых.



В одну из таких тайн оказался посвящённым и я, и теперь я хочу раскрыть её всем. Это важно сейчас.



Есть расхожее выражение: знание — сила!



Я скажу так: бывают случаи, когда знание — жизнь!



На мой взгляд, сейчас именно такой случай! Мы все должны узнать ТАЙНУ, в которую посвящены лишь единицы. Это необходимо для того, чтобы сообща мы могли предотвратить страшное преступление против человечества.



И чтобы вы поняли, что я не шучу, я хочу предварить свой рассказ о страшной ТАЙНЕ небольшой предысторией.

1. Необходимо обложить всех граждан максимальным количеством налогов и штрафов, налоговое законодательство должно быть максимально запутанным и занимать несколько томов.



2. Необходимо лишить граждан права выдвигать законы, менять конституцию и проводить референдумы по любым вопросам.

Проект «МЕРТВЫЙ ВОЛК» направлен на уничтожение русского народа. Он разделен на несколько пунктов:



1. Проект «ОТЧАЯНИЕ» (DESCEND) – В его задачу входило лишить людей самого главного своего жизненного ориентира – смысла жизни. Отчаяние возникает, когда человек не понимает, ради чего он живет и что ему на самом деле хочется. Потому что навязанные желания угнетают человека. Он впадает в депрессию, становится раздражительным и агрессивным. Нет ничего хуже нелюбимой работы. Она уничтожает человека, а человек ее. Так разваливается и человеческая жизнь, и то, во что он вкладывает свой формальный труд. Жизненный тупик приводит к возникновению глубокой неудовлетворенности и уходу от реальности всеми доступными способами.

Голод может искусственно создаваться манипуляторами с целью уничтожения или сознательного разорения местного населения.



Оказывается, что практика его применения чрезвычайно обширна.



Тема искусственного голода (1932-1933) стала новым модным мифом, используемым для изоляции России. В современной Украине под руководством иностранных советников с его помощью даже пытаются создать механизм получения компенсаций с Российской Федерации (как правоприемницы СССР) за "геноцид" украинского народа.

Статья Андрея Романова о том, как нас превращают в безликих выродков, живых мертвецов духоненавистнической системы, отнимающих нас самих у себя. Если помнить также про влияние генетической предрасположенности, то картина будет более полной...

Интересно, разглашаю ли я сейчас государственную тайну? Я ведь хорошо помню этот учебник с синим смазанным штампом спецчасти и тетради для конспектов с пронумерованными страницами, для верности прошитые насквозь толстой вощеной нитью.



Совершенно секретно.

Сначала немного истории. С появлением атомного оружия стало очевидно, что попытка получения силового контроля над миром, бесперспективна. Учитывая печальный опыт Македонского, Наполеона и Гитлера, многие, конечно, и раньше понимали, что ставку надо делать не на военную мощь, но только в 20 веке с развитием таких массовых источников информации, как радио, телевидение и интернет, появилась возможность бесструктурно, то есть с помощью распространения информации, оперативно управлять огромными массами людей.



По этой причине основные финансовые потоки государств и наднациональных структур стали постепенно перенаправляться на ведение борьбы за контроль над сознанием.

«Мы незаметно подменим их ценности на фальшивые и заставим их в эти фальшивые ценности поверить!».



(План отнюдь не Аллена Даллеса)



В одном из материалов мы затронули тему технологий воздействия на человеческое общество и бесструктурного управления человеческим обществом. Подчеркиваю, что речь идёт отнюдь не о каком-то государстве, а именно об обществе, потому что эти технологии отнюдь не предназначены для какого-то конкретного государства, их целевая аудитория – это общество. А государству в этом подходе отводится вообще роль статиста. Государства рождаются и умирают (например, Российская империя, СССР), а общество –остаётся.



Тема технологий воздействия на общество очень обширна, и мы будем к ней постоянно обращаться. Сегодня очередной материал на данную тему.

Сегодня Голливуд — это мощная машина по перестройке и программированию сознания, где всё продумано и осуществляется по чётко заданным стандартам, представляет собой сложную систему.



Заказчиком кино является крупный бизнес, так что ни сценарист, ни режиссёр не обладают никакой свободой.



Этот бизнес представлен крупнейшими корпорациями, которые контролируют 90% медиарынка — от книжного издательства до Голливуда.



Влиятельнейшими магнатами являются Ротшильды, Мэрдок, Редстоун.



Они аффилированы с государственной властью и скреплены родственными, семейными узами с представителями правящих верхов.



Всей идеологической машины ядро составляют "мозговые центры", чьи разработки берутся на вооружение государственными ведомствами и обращаются в директивы.

Люди с одинаковым стандартом поведения в одинаковой ситуации примут одинаковое решение. Значит, кто формирует ситуацию и стандарты, тот формирует поведение. Фактически это и есть неограниченная власть.



Завоевание мира происходит в два этапа. Первый шаг: разрушение традиционного сознания, слом вертикальных связей поколений, хранящих традиционное понимание мира. Второй шаг: на расчищенной «поляне» насаждается единый рационально-потребительский тип сознания. Общество превращается в стадо, стремящееся к одной цели — увеличить потребление.

Кто станет отрицать, что колоссальный рост потребления наркотиков — каждый день “крэк” начинают употреблять тысячи новых наркоманов; шокирующий рост числа убийств младенцев (абортицид), которое намного превышает число жертв наших вооруженных сил в обеих мировых войнах, а также в корейской и вьетнамской войнах вместе взятых; открытое одобрение гомосексуалистов и лесбиянок, для защиты “прав” которых каждый год принимается все больше и больше законов; ужасная чума СПИДа, поразившая наши города; полный крах нашей системы образования; ужасающий рост числа разводов; уровень убийств, повергающий в ужас и неверие остальной мир; сатанинские серийные убийства; исчезновение тысяч маленьких детей, похищенных на улицах сексуальными извращенцами; обвал порнографии, сопровождаемый “разрешенностью” на телеэкранах — кто после всего этого станет отрицать, что наша страна находится в кризисе, которому мы не пытаемся противостоять и от которого отворачиваемся.

Всё большему числу людей сегодня становится очевидно, что кинематограф не только развлекает, но и формирует стереотипы поведения зрителей, воздействует на сознание и подсознание человека и, по сути, является одним из основных инструментов бесструктурного управления обществом.



Об этом уже прямо говорят на центральных телеканалах, правда, пока только в привязке к внешнеполитическим событиям.

Удивительно яркие, искромётные параллели являет порой наш несравненный – «великий, могучий, правдивый и свободный» – Русский Язык.



Попадёт на глаза всего лишь одно слово, но оно оказывается воротами в огромный зал – то знакомый и красочный, то неведомый, таинственный...



И нередко очень многое в восприятии зависит от того, какими буквами написано это слово.



Вот вижу в словаре С.И.Ожегова: «Смрад – вонь, отвратительный запах».



Противно, мерзко! Но рядом раскрываю журнал «Наш современник» – и в одной из статей читаю, просто замирая от восхищения: «СМРАД – средства массовой рекламы, агитации, дезинформации».

Всё прогрессивное человечество, как нам говорят, абсолютно естественным образом приняло геев, их субкультуру, их право заключать браки, усыновлять детей и пропагандировать свою сексуальную ориентацию в школах и детских садах.



Нам говорят, что всё это — естественный ход вещей.



Нам лгут.



Ложь о естественном ходе вещей опроверг американский социолог Джозеф Овертон, описавший технологию изменения отношения общества к некогда принципиальным для этого общества вопросам.



Прочитайте это описание и вам станет понятно, как легализуют гомосексуализм и однополые браки. Станет совершенно очевидно, что работа по легализации педофилии и инцеста будет завершена в Европе уже в ближайшие годы. Как и детская эвтаназия, кстати.



Что ещё можно вытащить оттуда (из Инферно – прим.ИАС) в наш мир, используя технологию, описанную Овертоном?



Она работает безотказно.

В видеообзорах проекта Научи хорошему неоднократно упоминалась теория американского политолога Джозефа Овертона, которая разъясняет, каким образом при масштабном и бесконтрольном со стороны общества использовании СМИ можно любую идею из немыслимой сделать не просто принятой в обществе, а единственной нормой.



Для того чтобы убедиться в работоспособности этой теории, достаточно взглянуть на современную Европу, где за пару десятилетий педерастия и лесбиянство стали абсолютной нормой, а теперь создаются все условия для того, чтобы извращенцы получили привилегированное положение в обществе.



Как показывает анализ современной масс-культуры, организаторы подобных инноваций не намерены останавливаться на достигнутом. Сейчас уже есть новые темы, которые проходят первые стадии окон Овертона, проходят успешно и относительно невидимо для всего общества.



Пробираются в сознание людей словно змея из кустов.



Это заметно по современным фильмам и мультфильмам, нацеленным на массового зрителя, по некоторым новостным заголовкам информационных агентств и газет, многие из которых уже можно назвать международными или мировыми. Попробуем на конкретных примерах выявить, что именно пытаются легализовать в общественном сознании

Эти ложные тезисы в той или иной последовательности встречаются в статьях и книгах, написанных гомо-пропагандистами с целью убедить всех остальных в том, что гомосексуализм является нормой жизни. В свою очередь, мы предлагаем не доверять с легкостью их манипулятивным утверждениям, но задуматься над ними всерьез.

Сразу хотелось бы отметить, что в данном анализе будут применяться такие, на первый взгляд, нетерпимые выражения к лицам «нетрадиционной ориентации» (об этом термине будет сказано отдельно) как педераст, педерастия, лесбиянка, мужеложество. Разговорное: гомосятина, педик и околонаучные термины «гей», «гомосексуалист» размывают истинный образ этого явления в культуре людей и не отражают его суть.



Дело в том, что согласно технологии «Окна Овертона» одним из важнейших этапов в продвижении какой-либо непопулярной или вообще табуированной в обществе идеи является этап создания эвфемизма, то есть нового термина-заместителя.



Вот как это происходит, согласно технологии Окна Овертона..

Долгое время, почти до XIX века, женщины носили мужскую одежду, в наказание. Это было жуткое оскорбление – появиться на улице в неженской одежде.

Первооткрыватели мужского стиля в женской одежде стали Коко Шанель и Марлен Дитрих.

И вот эта одинокая женщина,



дымившая, как паровоз,



никогда не бывшая замужем,



постоянно менявшая любовников,



одевшая женщин мира в траурное чёрное платье,



не узнавшая радости материнства,



большую часть жизни употреблявшая наркотические препараты,



сотрудничавшая с врагами своего народа, -

это она, Коко Шанель,

сделала невозможное –

одела женщин в брюки...

ВИДЕОМАТЕРИАЛЫ:

ШЕСТЬ ПРИОРИТЕТОВ УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВОМ, см.ВИДЕО (11.00)

А.Водонаев. Рабы в 21 веке. Бесправные люди у которых отбирают выбор жить. см.ВИДЕО (05.37)

Мультфильм "Работа" (El Empleo). 2008. см.ВИДЕО (06.19)

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЛНОЙ ЗАНЯТОСТИ. см.ВИДЕО (21.38)

ДОБРОВОЛЬНЫЕ РАБЫ СИСТЕМЫ. см.ВИДЕО (06.38)

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В.Лычковский (сост.). Технологии управления. Обозрение (2017).pdf