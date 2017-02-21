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Тариф «Платон» повышается в ДВА раза с 15 апреля [2017, Система казнокрадов]

00:23. 21 февраля 2017 Просмотров - 127 2 коммент. Опубликовал:

plll

Тариф в системе «Платон» повышается в два раза с 15 апреля. Теперь перевозчики будут платить за километр пробега по федеральным трассам 3,06 руб. В 2017 году государство рассчитывает получить около 30 млрд руб. Перевозчики отмечают, что с повышением тарифа неизбежно вырастут и цены на товары. Подробнее: http://www.gazeta.ru/auto/2017/02/03_a_10508153.shtml , Источник: http://www.youtube.com/user/kamikadzedead/videos

* Дополнительная информация:
Паразитическая Система - http://ru-an.info/news_sys.php

 

Налоги - наша главная проблема! Степан Демура, Балашов, Соскин

nalogi

Документальный мини-ролик о налогах и о том что делают с бизнесом в России и Украине.
Наверное уже и для ребенка не секрет, что там где нет экономических свобод, там нет денег и богатого населения.
Там могут лишь быть казнокрады и бедность для народа.

Ролик создан для населения России, Украины и других стран, в которых такая же Ж**А!

В видео затронута система 5.10, но суть даже не в том как она называется или какие там налоги.
Главное это их значительное уменьшение.

Так что ребятки, смотрим, мотаем на ус и доносим мысль ко всем, о том, что политика не должна лезть в экономику!

Подробнее: https://vk.com/demuranews

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2 коммент.»

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