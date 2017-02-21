Тариф «Платон» повышается в ДВА раза с 15 апреля [2017, Система казнокрадов]
Тариф в системе «Платон» повышается в два раза с 15 апреля. Теперь перевозчики будут платить за километр пробега по федеральным трассам 3,06 руб. В 2017 году государство рассчитывает получить около 30 млрд руб. Перевозчики отмечают, что с повышением тарифа неизбежно вырастут и цены на товары. Подробнее: http://www.gazeta.ru/auto/2017/02/03_a_10508153.shtml , Источник: http://www.youtube.com/user/kamikadzedead/videos
* Дополнительная информация:
Паразитическая Система - http://ru-an.info/news_sys.php
Налоги - наша главная проблема! Степан Демура, Балашов, Соскин
Документальный мини-ролик о налогах и о том что делают с бизнесом в России и Украине.
Наверное уже и для ребенка не секрет, что там где нет экономических свобод, там нет денег и богатого населения.
Там могут лишь быть казнокрады и бедность для народа.
Ролик создан для населения России, Украины и других стран, в которых такая же Ж**А!
В видео затронута система 5.10, но суть даже не в том как она называется или какие там налоги.
Главное это их значительное уменьшение.
Так что ребятки, смотрим, мотаем на ус и доносим мысль ко всем, о том, что политика не должна лезть в экономику!
Подробнее: https://vk.com/demuranews
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Вот МРАЗИ! Ведь всё в стране привозное! Коснется это каждого! Бороться за свои деньги права надо учиться заново.Как в революцию 1917 году.
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А верёвку свою приносить или администрация будет выдавать?