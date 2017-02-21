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Статьи советского уголовного кодекса, которые сейчас выглядят экзотично

21:07. 21 февраля 2017 Просмотров - 260 Один комментарий Опубликовал:

Статьи советского уголовного кодекса, которые сейчас выглядят экзотично

В советское время, как часто слышат сегодня молодые люди, все были равны, нищих не было, все работали добросовестно, а уж о такой пакости, как гомосексуализм и прочие извращения никто и не слыхивал! Однако, стоит взглянуть в уголовный кодекс СССР, как станет ясно, что далеко не все так однозначно. УК СССР способен поразить современных россиян очень необычными статьями.

Нищенство

Быть нищим в СССР запрещал закон. Статья 209 УК РСФСР гласила, что «Систематическое занятие бродяжничеством или попрошайничеством, продолжаемое после повторного предупреждения, сделанного административными органами» карается лишением свободы на срок до двух лет или исправительными работами на срок от шести месяцев до одного года. Считалось, что для нищенства в Стране Советов нет социальной основы, поэтому люди, которые этим занимаются, являются попросту бездельниками. Тем не менее, основы, может быть, и не было, но нищие были. Особенно много их было после Великой Отечественной войны, когда появилось много искалеченных и лишившихся крова людей.

Статьи советского уголовного кодекса, которые сейчас выглядят экзотично


Тунеядство

Та же самая статья 209 УК РСФСР предусматривала наказание и за «ведение иного паразитического образа жизни». Под это определение подпадали случаи, «когда лицо уклоняется от общественно полезного труда и проживает на нетрудовые доходы более четырех месяцев подряд или в общей сложности в течение года». Тунеядцам, так же как и попрошайкам, грозил тюремный срок или исправительные работы сроком до четырех лет. При этом под «общественно-полезным трудом» понималась исключительно работа в санкционированной государством форме. Были случаи осуждения по этой статье, например, инженера-технолога, который оборудовал собственную кролиководческую ферму и ушел с предприятия, начав жить на доход с фермы, или пожарного, который тоже ушел со службы, став зарабатывать продажей овощей на рынке. Иногда эта статья применялась для политических преследований. Всем известен пример Иосифа Бродского.

Статьи советского уголовного кодекса, которые сейчас выглядят экзотично


Спекуляция

Согласно статье 154 УК РСФСР спекуляцией назвали «скупку и перепродажу товаров или иных предметов с целью наживы» и карали лишением свободы от двух до семи лет с конфискацией имущества. Сегодня нам даже и понять сложно, в чем тут заключается состав преступления, поскольку все вещевые рынки заполнены этими самыми «спекулянтами».

Статьи советского уголовного кодекса, которые сейчас выглядят экзотично


Самогоноварение

Гнать самогон без цели сбыта в наши дни не запрещено. А при советской власти это, невинное по нашим меркам занятие, было чревато крупными неприятностями. Статья 158 УК РСФСР за изготовление и хранение без цели сбыта самогона или самогонного аппарата грозила исправительными работами до шести месяцев или штрафом до 100 рублей. Если речь шла об изготовлении самогона с целью сбыта, то можно было сесть на срок до трех лет или отделаться штрафом до 300 рублей.

Статьи советского уголовного кодекса, которые сейчас выглядят экзотично


Контрреволюционная деятельность

Печально знаменитая «58-я статья» УК РСФСР в редакции 1922-го года. Включала в себя измену Родине, побег за границу, вооруженное восстание, контакты с иностранными государствами, шпионаж, причинение ущерба советской промышленности и народному хозяйству, саботаж, недонесение о готовящемся контрреволюционном преступлении и т.п. По этой статье в лагере, в ссылке и у расстрельной стенки оказывались и военные заговорщики, и простые работяги, по несчастной случайности поговорившие не с теми людьми. В 1961 году эта статья утратила силу, но в УК появилась другая, за номером 69 «Вредительство». За «Действие или бездействие, направленное к подрыву промышленности, транспорта, сельского хозяйства, денежной системы, торговли» грозил срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества. Оказаться за решеткой мог руководитель предприятия или рабочий, допустивший безо всякого злого умысла промашку на производстве.

Статьи советского уголовного кодекса, которые сейчас выглядят экзотично


Мужеложство

Уголовная ответственность за мужеложство была введена в СССР лишь в 1934 году. Мужеложство относилось к преступлениям против личности и каралось лишением свободы до пяти лет. При отягчающих вину обстоятельствах, например, при сношении с несовершеннолетним или с применением насилия, срок увеличивался до восьми лет. В 20-х годах наша страна шла по пути гей-толерантности. Сразу после революции соответствующая статья царского законодательства была упразднена. В 1926 году СССР посетил по приглашению советского правительства основатель Всемирной лиги сексуальных реформ Магнус Хиршфельд. И когда в 1928 году в Копенгагене проходил конгресс «Institut für Sexualwissenschaft», СССР был объявлен участниками конгресса образцом сексуальной терпимости. Статью вернули в 1934 году по инициативе Генриха Ягоды, который в служебной записке в Кремль сообщал о раскрытии целой сети подпольных притонов, где педерасты устраивали свои оргии: «Педерасты занимались вербовкой и развращением совершенно здоровой молодежи. Закона, по которому можно было бы преследовать педерастов в уголовном порядке, у нас нет. Полагал бы необходимым издать соответствующий закон об уголовной ответственности за педерастию». Статья УК РСФСР 121 «Мужеложство» была отменена только в 1993 году.

Статьи советского уголовного кодекса, которые сейчас выглядят экзотично

Источник: nnm.me

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