Способен ли Володин В.В. обеспечить соблюдение регламента депутатами Госдумы?

Источник: Партия Великое Отечество

Партия Великое Отчество внимательно следит за качеством работы органов государственной власти. И нам неоднократно удавалось заставить их публично признавать нарушение действующего законодательства. Так, 16 февраля 2017 года член ПВО Роман Пак, через суд призывающий Правительство и Госдуму РФ нести ответственность за установленный в законе «О бюджете» порог инфляции, заставил органы госвласти во всеуслышание заявить, что в нашей стране инфляция неконтролируема и никто не несет за нёё ответственность.

Ранее ПВО заставила суд признать, что законы, регулирующие процедуру проведения выборных кампаний у нас в стране, открыто делят граждан России на «первый» и «второй» сорт, отказывая последним во всей полноте реализации выборных прав.

И вот очередной случай. Следя за деятельностью Государственной Думы седьмого созыва, получившей мандат народного доверия по итогам выборов 18 сентября 2016 года, мы пришли к неутешительному выводу: высший законодательный орган страны нарушает собою же установленные законы и правила.

В частности, речь идет о нарушении положений Федерального закона от 8 мая 1994 г. N 3-ФЗ «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», а также Регламенте Государственной Думы Федерального Собрания РФ, утвержденном Постановлением Государственной Думы ФС РФ от 22 января 1998 г. N 2134-II ГД.

В ФЗ №3 «О статусе депутата Госдумы» четко прописано, что депутаты российского парламента ОБЯЗАНЫ принимать личное участие в заседании соответствующей палаты Федерального Собрания Российской Федерации … в порядке, установленном регламентами палат Федерального Собрания Российской Федерации.

То есть Федеральный закон «О статусе депутата Госдумы» четко указывает на то, что этот самый депутат обязан соблюдать Регламент Государственной Думы. Это его прямые профессиональные обязанности, за исполнение которых он и получает немаленькую зарплату из государственного бюджета, формирующегося за счет налогов избирателей.

Если мы обратимся к тексту Регламента Государственной Думы, который регулирует поведение депутата и его функциональные обязанности в парламенте, то увидим следующее.

Пунктом 3 статьи 83 Регламента ГД РФ установлено, что электронное голосование с использованием электронной системы может быть количественным, рейтинговым, альтернативным.

Пунктом 4 статьи 83 установлено, что количественное голосование представляет собой выбор из трех вариантов ответа: «За», «Против» или «Воздержался». И более никаких вариантов выражения мнения. Последовательно перечислены только три варианта: «За», «Против», «Воздержался».

Анализ результатов голосований депутатов ГД РФ в период работы седьмого созыва Госдумы с 5 октября 2016 года по 17 февраля 2017 года показывает, что идёт грубое нарушение Регламента Госдумы.

За четыре месяца работы парламента на голосование в ходе пленарных заседаний было поставлено более 1300 вопросов. По количественным голосованиям более чем в 350 случаях мы стали свидетелями того, что депутаты отклоняли законопроекты из-за отсутствия кворума и в нарушение действующего Регламента Госдумы.

Обратим внимание, что отсутствие кворума связано отнюдь не с физическим отсутствием депутатов в зале заседания Госдумы. Как свидетельствуют стенограммы заседаний Государственной Думы, народные избранники исправно посещают пленарки практически полным составом и исправно регистрируются на них в соответствии со ст. 44 регламента. То есть депутаты попросту игнорируют голосование, отказываясь выражать мнение по тем или иным вопросам, напрямую связанным с общественно-политической жизнью страны и своих избирателей.

Подчеркнем, в случаях с отклоненными законодательными инициативами по причине искусственно созданного отсутствия кворума, голосования были количественными. То есть у народного избранника было только три способа выразить свое мнение по вынесенному на рассмотрение вопросу: «Да», «Нет», «Воздержался».

Мы усматриваем, что предложенные к обсуждению парламента вопросы количественных голосований были отклонены с нарушениями не только морально-этических норм во взаимоотношении с российским избирателем и коллегами по Госдуме, но и грубым нарушением Федерального закона №3 «О статусе депутат ГД РФ», а также действующего Регламента Госдумы.

В связи с этим Сопредседатель Партии Великое Отечество Александр Юрьевич Куринов обратился к Председателю Государственной Думы РФ Володину Вячеславу Викторовичу с заявлением. В тексте документа предметно изложена суть вопроса о нарушении депутатами собственноручно разработанных законов и регламентов, а также изложены наши требования.

Принять меры к надлежащему исполнению депутатами своих полномочий по голосованию по вопросам, выносимым на заседания, в том числе, ознакомить депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VII созыва с положениями Регламента; Принять меры по привлечению к материальной ответственности депутатов, которые не голосовали по законопроектам и поправкам и голоса которых были учтены как голоса отсутствующих на заседании депутатов; Вынести на повторное голосование все законопроекты и поправки, голосование по которым прошло с нарушением действующего Регламента.

Предлагаем текст заявления за подписью Сопредседателя Партии Великое Отечество Вашему вниманию:

Председателю Государственной Думы Федерального Собрания РФ Володину Вячеславу Викторовичу г. Москва, ул. Охотный ряд, дом 1 от Сопредседателя Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ ОТЕЧЕСТВО» Куринова Александра Юрьевича, «20» февраля 2017 года ЗАЯВЛЕНИЕ 18 сентября 2016 года состоялись выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VII Созыва, первое пленарное заседание состоялось 05.10.2016. За период работы данного органа с 05.10.2016 по 17.02.2017 состоялось 1374 голосования по законопроектам и поправкам к ним, по результатам 891 голосования законопроекты и поправки были приняты, по результатам 483 голосований законопроекты и поправки были отклонены. Причем более чем в 350 случаях голосований законопроекты и поправки к ним были отклонены в связи с отсутствием кворума – депутаты либо отсутствовали на заседании, либо присутствовали, но не голосовали в нарушение действующего Регламента Государственной Думы. Все законопроекты и поправки, при голосовании по которым депутаты бездействуют и не исполняют свои полномочия по голосованию, являются социально-значимыми, мнение «избранников народа» очень важно и формирует мнение народа персонально о каждом депутате и работе Государственной Думы VII Созыва в целом. Примерами бездействия депутатов могут служить: На заседании 08.02.2017 в 18:15:59 прошло голосование «О проекте федерального закона № 1075395-6 «О внесении изменения в статью 22 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (в части учета мнения общественности при принятии решения о реорганизации или ликвидации общеобразовательной организации, расположенной в сельском поселении). Согласно результатам количественного голосования: «За» 104 голосов (23.1%), «Против» 0 голосов (0%), «Воздержалось» 0 голосов (0%), не голосовало: 346 голосов (76.9%). Согласно стенограмме заседаний Государственной Думы на данном заседании депутатов присутствовало 418 чел. (92,9 %), отсутствовало 32 чел. (7.1%) На заседании 25.01.2017 года в 11часов 16 минут на голосование была поставлена социально-значимая поправка к законопроекту (2 чтение таб. 2 отклонённые поправки — поправка 2) О проекте федерального закона № 26265-7 «О внесении изменения в статью 116 Уголовного кодекса Российской Федерации» (в части установления уголовной ответственности за побои), а именно об исключении статьи 116.1 Уголовного кодекса РФ, которой предусмотрено вмешательство в личную жизнь семьи. Согласно результатам количественного голосования депутатов: проголосовало «За» — 1 голос (0.2%)., проголосовало «Против» — 2 голоса (0.4%), «Воздержалось» — 0 голосов (0.0%), не голосовало — 447 человек (99,3%). Согласно стенограмме заседания Государственной Думы от 25.01.2017 на заседании присутствовали и были зарегистрированы 416 депутатов (92,3 %) и отсутствовало 34 человека (7,6%). И другие законопроекты и поправки, указанные в приложении к настоящему заявлению на 108 листах. При этом такой формы волеизъявления как «НЕ голосовать» законодательные акты, регулирующие порядок голосования, не содержат, а норма, определяющая количественное голосование, прямо устанавливает, что при количественном голосовании возможен выбор варианта ответа: «ЗА», «ПРОТИВ» или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ». Деятельность, в том числе, права и обязанности депутатов Государственной Думы определяются законами: «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» ФЗ-3 от 08.05.1994 и Регламентом Государственной Думы. Пунктом 3 статьи 83 Регламента Государственной Думы Федерального Собрания РФ, утвержденной Постановлением Государственной Думы ФС РФ от 22 января 1998 г. N 2134-II ГД «О Регламенте Государственной Думы Федерального Собрания РФ» (далее по тексту – Регламент), установлено, что электронное голосование с использованием электронной системы может быть количественным, рейтинговым, альтернативным. Пунктом 4 статьи 83 установлено, что количественное голосование представляет собой выбор варианта ответа: «ЗА», «ПРОТИВ» или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ». Подсчет голосов и предъявление результатов голосования в абсолютном и процентном выражениях производятся по каждому голосованию. Указанное требование Регламента является логичным, так как позволяет избирателям понять отношение конкретного депутата к предлагаемым поправкам и законопроектам, обеспечивает информационную связь депутата с избирателями. В отсутствие выраженного мнения депутата указанная связь теряется – избирателю не может быть понятна позиция депутата по тому или иному вопросу, если он не голосует по поставленным на голосование вопросам. Кроме этого, как видно из результатов голосования, голоса присутствующих на заседании депутатов, которые не голосуют по поставленным вопросам, учитываются как голоса отсутствующих на заседании депутатов. Согласно п.5 ст.44 Регламента, в случае отсутствия депутата Государственной Думы на заседании палаты без уважительной причины, в отношении него устанавливается ответственность в виде уменьшения размера ежемесячных выплат на одну шестую за каждое пропущенное заседание палаты. С учетом того, что «неголосующие» депутаты и отсутствующие депутаты одинаково учитываются при голосовании на заседаниях Государственной Думы, считаю, что к «неголосующим» депутатам возможно применение такой же меры материальной ответственности, как и к депутатам, которые отсутствовали на заседании. Действия присутствовавшего на голосовании депутата, и не принявшего участие в голосовании, нарушает не только п. 4 ст.83 Регламента по порядку голосования, но и этические нормы, а именно проявлено неуважение по отношению к лицу, выступившему с законодательной инициативой, неуважение к избирателям, которые выразили доверие бездействующим депутатам. Полагаю, что действия (в виде бездействия) группы депутатов Государственной Думы при уклонении от голосования по внесенной поправке, внесенному законопроекту является систематическим нарушением Регламента при голосовании и неисполнением своих полномочий надлежащим образом вопреки интересам деятельности Государственной Думы Российской Федерации. Совершены данные действия из личной заинтересованности, а именно сохранения рейтинга и мнения избирателей о себе, что влечет существенное нарушение прав и законных интересов граждан, интересов общества и государства, фактически подрывая доверие избирателей к деятельности Государственной Думы Российской Федерации VII Созыва. На основании вышеизложенного прошу: Принять меры к надлежащему исполнению депутатами своих полномочий по голосованию по вопросам, выносимым на заседания, в том числе, ознакомить депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VII созыва с положениями Регламента; Принять меры по привлечению к материальной ответственности депутатов, которые не голосовали по законопроектам и поправкам и голоса которых были учтены как голоса отсутствующих на заседании депутатов; Вынести на повторное голосование все законопроекты и поправки, голосование по которым прошло с нарушением действующего Регламента. Приложение: список законопроектов и поправок (более 350), по которым депутаты голосовали с нарушением Регламента — на 110 л. (с приложением вы можете ознакомиться здесь). С уважением, Сопредседатель Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ ОТЕЧЕСТВО» А.Ю. Куринов.

Нам очень важны формулировки ответа, который поступит от Председателя российского парламента. Мы исходим из того, что депутаты Государственной Думы, чья прямая обязанность издавать и принимать законы, должны сами следовать их букве от А до Я, являя образец законопослушания.

Но, фактически, сегодня мы наблюдаем противоположный процесс. Депутаты Госдумы открыто демонстрируют своим избирателям наплевательское отношение на собственноручно написанные правила.

Это стало причиной списывания в утиль более четверти или более 350 (!!!) законодательных инициатив, вынесенных на количественное голосование и большая часть из которых несет социально значимую важность.

Требуя вынести отклоненные в связи с отсутствием кворума вопросы количественных голосований на повторное рассмотрение, ПВО констатирует неудовлетворительную работу Госдумы седьмого созыва под руководством спикера-единороса Володина В.В.

P.S. А.Ю. Куринов передал заявление в Госдуму в понедельник, 20 февраля. Но до сих пор оно не прошло регистрацию и документу не представлен регистрационный номер. Мы надеемся, что до конца дня этот вопрос будет решен, но решили подстраховаться. И прямо сейчас отправляем заявление на имя Председателя Госдумы РФ Володина В.В. заказным письмом через Почту России.

Источник: nstarikov.ru