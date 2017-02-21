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Социальная идея Русов. Борис Миронов, Анатолий Несмиян (2017)

00:42. 21 февраля 2017 Просмотров - 135 Один комментарий Опубликовал:

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Национальная идея, какой ей быть? Национальной или социальной? Россия понад усё! "Русский мир" - где его границы. Образ будущего России, на каком фундаменте строить? Источник: http://neuromir.tv , помощь каналу http://neuromir.tv/info/donations

* Дополнительная информация:
Паразитическая Система - http://ru-an.info/news_sys.php

 

К вопросу о признании геноцида Русского народа. Николай Левашов

Отрывок из Круглого стола «К вопросу о признании геноцида руского народа», который проходил в Госдуме РФ в Москве 10 июня 2010 года. Выступление лидера Руского общественного Движения «Возрождение. Золотой век» академика Левашова Николая Викторовича.

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10 июня 2010 года по инициативе Николая Викторовича Левашова в Государственной Думе РФ состоялся Круглый Стол на тему: «К вопросу о признании геноцида русского народа» с участием представителей научно-экспертного сообщества, политических партий и общественных организаций, государственных деятелей и журналистов. На Круглом Столе было аргументировано доказано, что врагами русского народа развязана и ведётся систематическая, хорошо организованная и целенаправленная война с применением самых современных видов истребления людей, включая психологическую, биологическую, генетическую и военно-террористическую формы геноцида и этноцида. Против русского и других коренных народов России осуществляется духовно-нравственная, образовательная, медико-биологическая, пищевая, алкогольно-наркотическая, военно-террористическая, национально-этническая, религиозная, кредитно-финансовая и экономическая агрессия с целью полного уничтожения российской государственности и физического истребления коренного населения России.

Круглый Стол положил начало большой работе по подготовке к проведению международной Конференции по этому вопросу и информированию жителей страны о формах и методах зримого и незримого геноцида. Русское Общественное Движение «Возрождение. Золотой Век», созданное и возглавляемое Н.В. Левашовым, по всей России активно проводило и проводит различные мероприятия с целью донесения до людей правды о способах их уничтожения. Посмотреть полную видеозапись этой Конференции можно по следующим ссылкам: Архив-1, Н-Диск, Н-Диск HQ, Torrents.ru

* О Сущности, Разуме и многом другом... http://www.levashov.info - официальный сайт удивительного человека, русского учёного, целителя, писателя - академика Николая Левашова

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Один комментарий»

  • 4669 2488
    Lada 21 февраля 2017 в 12:29 Ссылка Пометить
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    Всегда с интересом слушаю Б.С. Миронова…это наш СОКОЛ! Смелый ,здравомыслящий защитник русского мира…Это образец Человека…Браво!
    Несмеян – это скользкий УЖ,извивающийся на горячей сковороде…чужак…

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