Скандал с допингом был срежиссирован, чтобы унизить Россию

Дзюдоист, выигравший бой со сломанной рукой, рассказал о проблемах с WADA, политике, борьбе против наркотиков и о Сталине

СПОРТИВНЫЙ ПОДВИГ- Я просто шел до конца. Когда ты много работаешь, когда тебя окружает большой коллектив, люди, которые вкладывают душу, и когда наступает такой момент, ты не можешь сказать «нет».- Он говорит: «Вы снимаетесь?» Я сказал: «Нет, русские не сдаются, я выйду через 5 минут». А сам не мог пояс завязать, мне помогали. Я шел в неизвестность. Я понимал, что это невозможно.- Да. Я понимал, что это невозможно, что у меня сильнейший соперник, с которым я не раз боролся и с двумя руками еле-еле, то выигрывал, то проигрывал, и если выигрывал, то чуть-чуть. И как с одной рукой? Но я русский человек, за мной коллектив мой «Самбо-70», за мной Москва, Россия, надо идти, надо ползти, даже если двух рук не будет, надо идти. Сделать все возможное, пока остается шанс хотя бы один на миллион.- Да нет, я об этом не думал. Зато буквально на днях я отдаю в редакцию книгу, которая, скорее всего, будет называться «Моя борьба», которая будет посвящена моему жизненному пути именно в спорте, всем преодолениям – как я был прикован к постели 2 месяца, как я заново учился ходить, как я смотрел на людей и просто завидовал, что они ходят. И все это преодоление и путь до Олимпиады, постоянные испытания, как надо проходить их, во что верить, что говорить себе, – я думаю, что эта книга будет хорошим подспорьем для многих спортсменов, кому нужно вдохновение и вера в себя.- Просто на следующий день стал популярным и известным. Это для меня было как гром среди ясного неба. Когда по возвращении в России ко мне в метро подходили, брали автографы, фотографировались. Тогда еще, конечно, не было такого засилья сотовых телефонов с камерами, но просто говорили: распишитесь на газетах (люди газеты читали в метро). Для меня это был шок. Когда я проехал 7 остановок, ко мне человек 20 подошло с газетой с моей фотографией, попросили на этой фотографии расписаться. Ну а потом, через неделю-две, меня пригласили на президентский совет и предложили войти в фонд поддержки олимпийцев.- ДА! На следующий день, как мне сказали в федерации дзюдо, в два раза увеличилось количество звонков по сравнению со всем предыдущим периодом. То есть просто завалили федерацию звонками.- Знаете, очень приятно. Я был горд, что заслужил своими действиями, что на меня обратил внимание президент. И я горжусь нашим знакомством.- До сих пор, когда мы видимся, он может спросить шутя: «Ну как рука?» Я вижу уважение в его глазах. Для меня это самый главный показатель. Мне ничего не надо, для меня это просто уровень, оценка очень важная.ДОПИНГОВЫЙ СКАНДАЛ СРЕЖИССИРОВАН- Во-первых, я очень рад, что министром спорта недавно стал Колобков. Это олимпийский чемпион, человек, который знает спорт, как никто, который прошел с самого низа весь путь, который отработал в министерстве несколько лет на должности замминистра. Это человек, который знает всё. Потом он очень умный, грамотный, эксперт. Я надеюсь, что с его приходом очень многое изменится, потому что это настоящий профессионал из мира спорта.Что касается непосредственно этого скандала. Сегодня я опять думал на эту тему. И что я вдруг понял? Если мы возьмем нашу страну, возьмем имена, которые звучат в мире. Какие это имена? В первую очередь, конечно, Путин. Путина знает весь мир. А дальше кто? Спортсмены! Спортсмены у нас великие. И вот это был удар по нам, именно по имиджу России, по нашим сильным сторонам. И это, конечно, большая политика, это все задумано заранее. Столько лет ничего не было, и вдруг мы стали какой-то мишенью. Именно после крымских событий, украинских событий мы стали какой-то допинговой страной. Конечно, это заказ. До сих пор нет никаких фактов. И уже даже в комиссии начинают посмеиваться над Маклареном.Это заранее спланированная акция. Что делается? Сначала кто-то якобы что-то где-то видел, но при этом нет никаких доказательств. После этого это сразу показывается, например, какому-то спортсмену, говорят: смотри, русские допинг принимали, ты считаешь это нормальным? Конечно, он скажет, что считает это ненормальным. Он же не видел факты и доказательства. Его реплику в общий контекст дают, что это все считают ненормальным. Это целая технология, это срежиссированный сценарий. Больше всего я боюсь, как бы не попытались у нас отобрать чемпионат мира по футболу. Надеюсь, что со сменой администрации в США изменятся эти процессы. Будем наблюдать. И будем бороться.ПУТЬ В ПОЛИТИКУ- Ну я еще два года выступал. Потом, когда в один момент я понял, что то количество травм, которые я имею, не позволяют мне показывать высокий результат, решил уходить. В этот момент я уже поступил в Академию госслужбы при президенте РФ, я заранее видел свое будущее. Открыл школу, начал сниматься в кино, участвовать в различных проектах, меня везде звали. В 2009 году я понял, что это все не то, что я могу больше, что я могу менять мир вокруг, как это, может быть, ни пафосно для кого-то звучит, потому что за мной идет молодежь, мне верят, я никогда никого не обманывал в жизни, мне никто не может предъявить, что я кого-то кинул или обманул. Я хочу сделать свою страну сильной. Но я не хочу превращаться в диванного критика, который все знает на свете, а хочу попробовать это сделать. А как это сделать? Своими руками. Идти во власть. Так я пришел в политику, начал себя пробовать.Еще мы сделали фонд Дмитрия Носова. Мы сделали огромное количество проектов, около 300 тысяч человек принимали участие в наших проектах. 15 тысяч детей-сирот мы привезли в Москву. Много чего мы делали. Вот эта деятельность и позволила мне стать депутатом Госдумы.- Есть и такие. Печально, что выделяют только спортсменов, потому что многие из них – известные люди. Я могу сказать по прошлой Думе (и по этой), что там процентов 80 пришли не защищать интересы избирателей. То есть люди занимаются какими-то своими делами. Многие спортсмены и актеры не понимали, зачем туда пришли. Я-то понимал, зачем я туда шел, я шел туда заранее. И я внес более 40 законопроектов. Я очень горжусь антитабачным законом. Его 10 лет не могли принять. И я шел в Госдуму в первую очередь решить этот вопрос. И я его решил. Многие меня ассоциируют как автора антитабачного закона и, дыша свежим воздухом в наших кафе и ресторанах, говорят спасибо, причем сами курильщики говорят, что стали меньше курить. И этим я горжусь.- Конечно, в политике очень много грязи, потому что в политике очень много денег. В любой сфере, где присутствуют деньги, даже во взаимоотношениях между людьми сразу возникают проблемы.- Я привык бороться на ковре. Тут я понял, что есть много подковерной игры. Я помню, как один раз Жириновский мне в кабинете говорил: «Дмитрий Юрьевич, вы неправильно делаете. Вы слишком чистый и искренний человек, так нельзя, вас сожрут. Вы должны интриговать. Интригуйте, обманывайте, и тогда у вас все будет нормально». Я ему сказал: «Знаете, Владимир Вольфович, единственное, что не могу делать, это обманывать и врать. Я сын офицера, я по-другому воспитан». Поэтому, может быть, я политик другой формации. Я понимаю, что можно и грязью полить, и врать открыто, как многие делают, но я так не могу, мне честь не позволяет.- Во-первых, хочу выразить огромную благодарность лично Жириновскому и партии ЛДПР за то, что они терпели меня, такого правильного, как выразился Жириновский, все эти годы. Благодаря этому удалось принять антитабачный закон, поднять дискуссию по многим животрепещущим темам, обсудить эти 40 законопроектов, которые были. Часть из них до сих пор рассматривается Госдумой. Это самое главное, для меня это показатель. Я вообще стараюсь никого не трогать, это всегда были мои ответные действия.- Все, что написано, всё правда. Заходите, читайте, всё увидите сами. Я могу сказать одно. 24 марта 2016 года я официально вышел сам из состава партии ЛДПР. Никто меня не выгонял, как это написали. Нельзя выгнать из партии того, кто в ней не состоит. Но вопрос в другом. Я был удивлен, какая пошла огласка, как это все было распространено, интерпретировано.- Цепляло раньше.О ГОЛОДНЫХ ВРЕМЕНАХ- Я сын советского офицера. Мама всегда рядом. Родился в Чите. В 80-е годы с прилавков магазинов пропало всё. Мы питались пайком, грибами, ягодами. Притом что у папы еще была хорошая зарплата. В 87-м году мы переехали в Ленинград. И я помню, как в 89-90-м годах просто всё исчезло из магазинов, были одни голубцы в консервах, и мы только ими питались. Потом переезд в Москву в 90-м, эти сложные времена, я это всё видел, всё проходило на моих глазах. Помню, когда папа уходил в 98-м году из армии, ему должны были выдать 40 окладов, что ли. Мы хотели купить машину на эти деньги, но пока их считали, произошел этот дефолт, и на то, что выдали, удалось купить просто компьютер. А я получал 100-200 долларов где-то вплоть до 2004 года. Половину зарплаты отдавал маме. Единственное, что у меня было, это праворукая «Тойота» старая – я как-то накопил. Я говорил тренеру: «Давайте я ее продам и сниму квартиру возле школы, а то 4 часа в день надо тратить на дорогу, может быть, я смогу это время потратить на тренировки». Он говорит: «Дима, не надо. Наоборот, хорошо, что столько времени тратишь на дорогу, читаешь». Вот так я жил. Поэтому мне смешно даже читать, когда люди это пишут: купил, ничего не было, пиар. Господи, да кем я был? Я никем не был до поездки на Олимпиаду.ДОРОГА РАЗБИТА — ВИНОВАТ БАРАК ОБАМА?- Я честно могу сказать, в какой-то момент я тоже словил «золотые трубы», у меня была звездная болезнь. Я у всех прошу прощения за это. Давно прошла, слава Богу. Я горжусь тем и получаю огромное удовольствие от того, что я напрямую общаюсь с простыми людьми. Например, в 2016 году я в Красноярске каждый уголок объехал, я был практически в каждой деревне, в каждом маленьком городе. Я глаза в глаза за лето пообщался минимум с 30 тысячами людей. Я знаю, как люди живут, меня не обманешь новостями по телевизору. Я знаю, что в Красноярске средняя квитанция ЖКХ – 8-10 тысяч рублей, притом что пенсия – 12-15. Там люди одежды не покупали себе уже лет 5. И они вживую увидели депутата вообще. То есть за эти 5 лет, грубо говоря, я единственный депутат, кого они вживую видели. Я спокойно приходил к ним домой, могли и рюмку иногда пропустить у них за столом.- Я иногда слушаю этих людей, насколько они оторваны от действительности. К сожалению, речь тут не о депутатах, у нас депутатов намерено сделали козлами отпущения, хотя депутаты – это те люди, которые избираются народом. Вся проблема в другом. Это чиновники, которые, по идее, слуги народа, они должны служить народу, а вместо этого они на местах просто эксплуатируют народ, используют свои места для обогащения. И с этим я сталкивался в Красноярском крае чуть ли не на каждом шагу. К сожалению, депутатских полномочий еле хватало для того, чтобы возбуждать уголовные дела. С моим уходом многие из них просто замяли сейчас. Например, по Богучанам. В Богучанах вообще феодализм. Там есть глава района, есть его родственники, они захватили всё. В Богучаны просто даже дороги нет нормальной, это реально медвежий угол. И они чувствуют себя королями жизни. И люди боятся, люди запуганы. Они просто оккупировали эту землю. Но самое ужасное, что богатая земля, они бы могли приумножать богатства России. А они сидят на самом деле на бюджетных средствах и просто их себе распределяют. А те уголовные дела, которые возбудили (мы выявили эти нарушения), по ним ничего не происходит. Они, наверное, как-то договорились. И меня это приводит в ужас. Где-то даже от того бессилия, что мне не хватало…Я не знал, что мне еще делать. Я все свои полномочия и даже чуть больше использовал. И много чего добились. Но в некоторых делах мы не добились конечного результата. Я стал для некоторых элит врагом просто, потому что мешал им наживаться на народе. А сейчас у меня полномочия закончились, и у многих людей глаза открываются, говорят: вот Носов был, его поливали грязью, что он там что-то наворовал, а у него ничего нет. Где его заводы, пароходы, яхты? Обычный человек, живет в обычной квартире.- Золотые слова. Вот когда мы это начнем делать, что-то начнет меняться реально. Потому что пока проще (и, к сожалению, у народа какой-то запрос на это есть) сказать, что во всем виноват сосед, начиная от подъезда, двора, деревни, села до стран, – виновата Америка. Если дорога разбита, тоже Барак Обама во многом почему-то виноват у нас, получается. А это неправильно. Нам по-настоящему надо создавать гражданское общество. Я надеюсь, что новая Общественная палата, которая, кстати, будет скоро сформирована, будет состоять из таких людей из общества, которые будут индикатором, которые будут показывать эти проблемы и заставлять власть решать проблемы народа.СТАЛИН — НЕ АНГЕЛ. НО И НЕ МОНСТР- Я сказал, что спорный момент те десятки миллионов, которые приписывают. Репрессии были, безусловно, это большая трагедия. Есть официальные данные, они давно рассекречены. Там более 800 тысяч жертв. Это большая трагедия, за каждой цифрой стоит реальная человеческая жизнь. Но когда говорят, что десятки, сотни миллионов и т.д., это уже перебор идет. Я повторю (у многих вызову гнев, наверное), я не уважаю слова Солженицына, потому что своими глазами видел выступление (вы можете набрать его в YouTube и посмотреть сами), где Солженицын с американской трибуны призывает бомбить СССР ядерными ракетами. Как я могу этому человеку, который призывает бомбить граждан моей страны, вообще верить? У меня, например, большой вопрос, а почему вдруг его книга издана чуть ли не миллиардными тиражами, это на какие шиши? Сейчас-то мы понимаем, более грамотные политически стали, мы видим, что происходит с Украиной. А тогда наш народ не был так грамотен. Я считаю, что это был большой спецзаказ Америки. Солженицын – это человек, который, как воздух, был необходим Америке, как инструмент борьбы против нашей страны. А если взять бывалых зеков, они вообще смеются над всем тем, кто описано Солженицыным. Там реальности-то не так много.- Я считаю, что любой человек, который хает историю, не должен присутствовать. В нашей истории было много разных деятелей. Кстати, Наполеон, допустим, вообще выкосил три поколения французов, но это самый великий француз, он у них везде. Я не предлагаю Сталина сделать идолом, я просто предлагаю принять историю такой, какая она есть, с ее минусами, с ее плюсами. Давайте задумаемся, а кто у нас хороший правитель, по мнению народа. У нас все равно все негодяи будут – или убийца, или злодей, этот слабый, слабохарактерный.- Давайте. Но давайте историю принимать такой, какая она есть, а не делить Россию на царскую, советскую, еще какую-то. Давайте любить свою историю и своих правителей, принимать, какими они были, это наша история.- Например, я только в 31 год узнал, что мой дедушка, оказывается, по нынешним меркам был руководителем федерального агентства, и у него в подчинении было 10 тысяч человек. Я даже об этом не знал, потому что мы жили скромно. Дедушка сам себе обои клеил, хотя у него был огромный штат строителей. Воспитание было другое. И он у меня был сталинистом. Я не понимал, Сталин же – тиран, кровавый убийца, это все знают. Мне было тогда 13-16 лет. Со временем я стал экспертом в этом вопросе, потому что изучил огромное количество литературы. Я был везде, где жил Сталин, видел, как он работал, видел, что после него осталось, общался с очевидцами, с людьми, кто с ним вживую общался. И я был поражен, как жил этот человек. Я не восхищаюсь им как личностью, это был, скорее всего, тяжелый человек, с тяжелым характером, но который жил государством. Это было другое время. Он выжил среди таких людей, как Троцкий и т.д. Это головорезы все были, это был красный террор. Понятно, что он не был ангелом. И нельзя мерить то время нынешним временем. Такими темпами в Англии Георга VIII вообще должны все портреты изрезать, потому что он 80 тысяч людей казнил. Но никто не пишет, что давайте его вычеркнем из истории. Там люди любят свою историю, принимают такой, какая она есть. А тут только с одной стороны. Здесь повод для дискуссии. Но не повод, чтобы с пеной у рта оскорблять историю своей страны. Это повод, чтобы сделать выводы и каких-то ошибок, может быть, больше не допускать.НЕТ — НАРКОТИКАМ!- Я хочу сразу сказать парадоксальную вещь, которую никогда не скажет ни один лидер ни одного движения в России. По идее, нашего движения вообще не должно быть, если бы был идеальный порядок.- Да. К сожалению, на местах люди запуганы. Попадаются так называемые крышеватели наркопритонов, наркобизнеса, магазинов с алкоголем, контрабандного потока алкоголя, которые сквозь пальцы за деньги смотрят, как травятся алкоголем наши дети. Но в то же время огромное количество добросовестных полицейских просто не справляются со своей работой, потому что не получают вовремя сигналы, люди боятся звонить.- Наркотики и контрафактный алкоголь. И алкоголь, проданный детям. Вот с чем мы боремся. И мы имеем конкретные результаты. Во-первых, движение существует более чем в 50 регионах России. На днях был большой фильм по НТВ про группировку «Химпром», когда изъяли 4 тонн наркотиков синтетических. Это самая крупная партия в мире. Кстати, этим могут гордиться наши наркополицейские. Вот об этом надо писать, что наша полиция изъяла самую крупную партию синтетических наркотиков. Я, например, горжусь, что мы причастны к этой операции. Есть детали, которые я не могу разглашать, но это все случилось благодаря небезразличию граждан, которые обращаются к нам. Если вы знаете, видите, знаете притоны, знаете, кто крышует, сообщайте нам на сайт «Антидилера», а мы будем передавать это органам, контролировать, смотреть, чтобы были какие-то действия. Насколько мы это можем. Потому что мы не получали ни разу ни одного гранта, мы не сидим на бюджетных деньгах. Мы – это единомышленники, которые просто хотят очистить дворы, наши улицы от этой грязи. Если где-то не справляются органы, а где-то иногда и участвуют в этом, к сожалению. Мы делаем все возможное, чтобы этого не было, в свободное от работы время. Поэтому мы никому ничего не должны, мы просто пытаемся это изменить. И мы гордимся результатами. В общей сложности — уничтожение около 4,5 тонн наркотиков, несколько сотен наркодилеров, десятки нарколабораторий и сотни наркопритонов – это те реальные цифры. Их бы не было, если бы не было «Антидилера». Вот этим я горжусь. Я горжусь своими бойцами, которые даже сейчас, пока мы разговариваем, сидят в засадах, в рейдах, составляют протоколы.- Это не только молодые ребята, но и девушки, которые сделали контрольную закупку алкоголя, могут до утра сидеть в отделении полиции и составлять протокол. И в отличие от некоторых движений не клеят куда-то наклейку и быстро выкладывают в YouTube, лишь бы побольше лайков получить.- Наша задача – работать в рамках закона, чтобы навести порядок на своих улицах, а не чтобы собрать лайки в интернете. Я горжусь, что в моей команде есть такие люди. Кстати, наши ряды открыты. После передачи я сразу еду в свою школу, у нас там собрание. И сегодня в Москве 6 экипажей (причем, ребята на своих машинах, за свои деньги) поедут по ночной Москве отрабатывать те заявления, которые мы получили, где ночью продают алкоголь, где возможна продажа наркотиков и каких-то «закладок». Мы приезжаем, мы делаем закупку, мы всё снимаем на видео и фото и после этого вызываем полицию. У нас каждый шаг прописан. На днях я общался с руководством Москвы, которое полностью идет навстречу, и те полицейские, которые не будут выполнять свою работу, они будут привлечены к ответственности.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com