Сирия, ИГИЛ, последние новости 21 февраля 2017

Армия Сирии продолжает зачистку пригородов Алеппо от террористов

Сирийская Арабская армия при поддержке ВКС России добилась значительного прогресса в провинции Алеппо в новом году, освободив большие территории от ИГИЛ* на востоке мухафазы.

Так за пару недель легендарная штурмовая бригада «Тигры» под командованием генерала Сухейля аль-Хасана освободила более 10 населенных пунктов от ИГИЛ.

Отдел пропаганды Сил Национальной обороны обнародовал видеоролик с нарезкой боев в этом районе. На 2:17 в кадр попадает военный вертолет, парящий над полем сражения. В нем не кто иной, как сам «Тигр» — Сухейль аль-Хасан, командующий своими закаленными в боях бойцами.

Tiger Force считаются самым элитным штурмовым подразделением САА, они щедро снабжены новейшей военной техникой, включая российские танки Т-90. В то же время, Республиканская гвардия САА считается сильнейшей оборонительной силой Армии Сирии, как правило, перед ней ставят соответствующие задачи.

Наступление на оплот ИГИЛ в Алеппо

Сейчас войска быстро приближаются к оплоту ИГИЛ — городу Дейр Хафер и ставят боевиков на грань изгнания из восточной сельской местности Алеппо.

Следует отметить, что это продолжающееся изгнание террористической группировки в этом регионе не могло произойти без других игроков, атакующих силы ИГИЛ.

В то время как Армия Сирии продвигается к Дейр Хафер, турецкие вооруженные силы и союзные им боевики штурмуют один из последних оплотов бандформирования — район Аль-Баб.

После того, как Аль-Баб и Дейр Хафер будут свободны от ИГИЛ, правительственные войска направятся к городу Аль-Хафса, который является штабом террористической группы в восточном Алеппо, передает арабское агентство AMN.

Аль-Хафса также имеет стратегическое значение из-за его расположение вблизи канала Аль-Джир, именно эта важная область была на днях затоплена боевиками в первый раз в течение почти 4 лет.

Причина затопления канала и местных деревень на равнине Дейр Хафер обусловлена быстрым движении Сирийской Арабской армии в этом районе. Таким образом бандиты пытаются замедлить скорость наступление САА вглубь их обороны.

Это может задержать армейцев лишь на несколько дней, но террористы пытаются выиграть время для перегруппировки.

Главарям ИГИЛ* нужно перегруппироваться перед окончанием зимней кампании, потому что с началом весны террористы ожидают еще более интенсивных атак со стороны Сирийской Арабской армии.

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*Данная организация признана Верховным судом РФ экстремистской, её деятельность на территории России запрещена.

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Стремительным ударом «Тигры» и ВКС РФ выбивают ИГИЛ из десятка поселков в Алеппо (ВИДЕО)

Сирийская Арабская армия при поддержке ВКС России добилась значительного прогресса в провинции Алеппо в новом году, освободив большие территории от ИГИЛ на востоке мухафазы. Так за пару недель легендарная штурмовая бригада «Тигры» под командованием генерала Сухейля аль-Хасана освободила более 10 населенных пунктов от ИГИЛ. Отдел пропаганды Сил Национальной обороны обнародовал видеоролик с нарезкой боев в этом районе. На 2:17 в кадр попадает военный вертолет, парящий над полем сражения. В нем не кто иной, как сам «Тигр» — Сухейль аль-Хасан, командующий своими закаленными в боях бойцами. Tiger Force считаются самым элитным штурмовым подразделением САА, они щедро снабжены новейшей военной техникой, включая российские танки Т-90. В то же время, Республиканская гвардия САА считается сильнейшей оборонительной силой Армии Сирии, как правило, перед ней ставят соответствующие задачи. Наступление на оплот ИГИЛ в Алеппо Сейчас войска быстро приближаются к оплоту ИГИЛ — городу Дейр Хафер и ставят боевиков на грань изгнания из восточной сельской местности Алеппо. Следует отметить, что это продолжающееся изгнание террористической группировки в этом регионе не могло произойти без других игроков, атакующих силы ИГИЛ. В то время как Армия Сирии продвигается к Дейр Хафер, турецкие вооруженные силы и союзные им боевики штурмуют один из последних оплотов бандформирования — район Аль-Баб. После того, как Аль-Баб и Дейр Хафер будут свободны от ИГИЛ, правительственные войска направятся к городу Аль-Хафса, который является штабом террористической группы в восточном Алеппо, передает арабское агентство AMN. Аль-Хафса также имеет стратегическое значение из-за его расположение вблизи канала Аль-Джир, именно эта важная область была на днях затоплена боевиками в первый раз в течение почти 4 лет. Причина затопления канала и местных деревень на равнине Дейр Хафер обусловлена быстрым движении Сирийской Арабской армии в этом районе. Таким образом бандиты пытаются замедлить скорость наступление САА вглубь их обороны. Это может задержать армейцев лишь на несколько дней, но террористы пытаются выиграть время для перегруппировки. Главарям ИГИЛ* нужно перегруппироваться перед окончанием зимней кампании, потому что с началом весны террористы ожидают еще более интенсивных атак со стороны Сирийской Арабской армии. Читайте также: Под русским флагом Армия Сирии прорывает оборону ИГИЛ и готовится к штурму Пальмиры вместе с ВКС РФ (+ФОТО, ВИДЕО) * Запрещенная в РФ террористическая организация.

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Взрывоопасный ад: бомбы в детских игрушках, под землей и в стенах — российские саперы покидают Алеппо (ФОТО, ВИДЕО)

Алеппо провожает российских саперов на Родину. Ни для кого не является секретом, сколько горя приносят различные взрывные устройства, особенно на территории населенных пунктов. Самый крупный город Сирии — Алеппо был буквально нашпигован всевозможными видами взрывчатки, оставленной террористами. Именно поэтому в Сирийскую Арабскую Республику 3 месяца назад прибыло специальное подразделение российских саперов для оказания помощи в обезвреживании мин, бомб, самодельных взрывных устройств и других взрывоопасных предметов. За 80 дней офицеры противоминного центра исследовали территорию Алеппо площадью 3000 гектаров, обнаружив и обезвредив более 36 000 взрывоопасных предметов. Еще одной важнейшей задачей наших специалистов стало обучение военных инженеров правительственных войск САР опасной науке разминирования. В течении этого времени российские саперы подготовили сирийских коллег, которые уже начали работать на освобожденных от террористов территориях. Для этого им оставлено самое современное оборудование. Руководил отрядом международного противоминного центра гвардии полковник Камиль Салимханов. Прощальное мероприятие было отмечено цветами и музыкой от благодарных жителей города Алеппо и офицеров Сирийской Арабской Армии. В самом большом городе Сирии продолжают нести службу военнослужащие военной полиции Минобороны РФ и офицеры Центра по примирению враждующих сторон. Читайте также: Саперы ВС РФ и дети Сирии: трогательные кадры с Дня инженерных войск в Алеппо — эксклюзив «Русской Весны» (ВИДЕО, ФОТО)

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