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Сионистские клинтониты сердечным приступом убили В.И. Чуркина

09:35. 21 февраля 2017 Просмотров - 5 Нет комментариев Опубликовал:
В понедельник в возрасте 64 лет ушёл из жизни российский дипломат, постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин. Новость потрясла всех — как в России, так и за рубежом. По некоторым данным, дипломат скончался из-за проблем с сердцем.
Умер постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин
На следующий день, во вторник, талантливейшему дипломату, нашему Постоянному представителю при ООН с 2006 года Виталию Ивановичу Чуркину исполнилось бы 65 (!) лет.

Далее, некоторая статистика отсюда. Не уверен насчёт "глобалистов", разве что речь о самом его плебейском варианте – сионистском. Чьим выразителем в США, безусловно, была и остаётся Х. Клинтон. Во всяком случае это вряд ли ГП, его вариант – это, скорее, "Патриотическая песня" Глинки вместо гимна РФ в Австрии на чемпионате мира по биатлону.

*
«Великий дипломат и замечательный человек»: мир скорбит в связи с кончиной Виталия Чуркина.

20.02.2017 Политическое убийство Виталия Чуркина

В Нью-Йорке накануне своего юбилея скончался знаменитый дипломат, постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин завтра ему бы исполнилось 65 лет.
Убийство нашего постпреда – это месть глобалистов России и лично Владимиру Путину за проигрыш кандидата глобалистов Хилари Клинтон на выборах в США 9.11.2016, а также за трёхстороннее мирное урегулирование в Сирии.

Политические убийства наших дипломатов носят систематический характер:

19.12.2016 в Турции был демонстративно убит посол России Андрей Карлов. Фигурируют цифры 911. День проигрыша Клинтон и триумфа Трампа.

09.01.2017 в Афинах был убит консул России Андрей Маланин. Аналогичная ситуация, повторения убийства в "юбилей", как "подарок" России.

26.01.2017 в Индии был убит посол Александр Кадакин. Убийство произошло в праздник национальный день республики как "подарок", что является элементом "почерка" мирового правительства. Кроме того было приурочено к другому "юбилею" диверсии на Ту-154, который 25.12.2016, как, в том числе, "подарок" на Рождество был взорван рядом с Сочи.

19.01.2017 года была совершена неудачная провокация против телеканала RT с участием Фейсбука, Твиттера и Ютуба с целью заблокировать вещание телеканала. Одновременно в Испании арестован программист из России в рамках дела о кибератаках на выборы США. Даже не верящие в "теории заговора" политики отметили, что подобные действия не могут быть "случайным стечением обстоятельств".

19.02.2017 В ответ на удар глобалистов против РТ. Владимир Путин, Россия презнала документы, паспорта ДНР и ЛНР. Очень важное событие, которые является логическим ответом на референдум о независимости ДНР и ЛНР проведённого 11 мая 2014 года. Ударом по преступному режиму Петра Порошенко, плотно контролируемому кланом Ротшильдов.

И вот мы видим подлый ответ глобалистов – сионистов. На следующий день после признания мы получаем "ответный удар". Убийство Виталия Чуркина.


ОДНОВРЕМЕННО, МЕСЯЦ НАЗАД 20.01.2017 Дональд Трамп вступил в должность Президента США! Месть глобалистов ОЧЕВИДНА.

Виталий Иванович скончался от сердечного приступа, который элементарно можно устроить в наше время. Характерной особенностью является то, что завтра был бы его "юбилей, праздник". Кроме того, в "довесок" к подлому убийству сегодня были подорваны на мине в Сирии наши военные. Четверо погибли, за жизни остальных наши медики борятся.

Россия жестоко ответит за гибель наших дипломатов Мировому Правительству, и лично заказчикам этих преступлений, они известны. Пусть готовятся.


Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: глобализация, клинтон, оон, политика, Россия, статистика, США, Трамп
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