Сионистские клинтониты сердечным приступом убили В.И. Чуркина

«Великий дипломат и замечательный человек»: мир скорбит в связи с кончиной Виталия Чуркина.





20.02.2017 Политическое убийство Виталия Чуркина





В Нью-Йорке накануне своего юбилея скончался знаменитый дипломат, постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин завтра ему бы исполнилось 65 лет.

Убийство нашего постпреда – это месть глобалистов России и лично Владимиру Путину за проигрыш кандидата глобалистов Хилари Клинтон на выборах в США 9.11.2016, а также за трёхстороннее мирное урегулирование в Сирии.





Политические убийства наших дипломатов носят систематический характер:





19.12.2016 в Турции был демонстративно убит посол России Андрей Карлов. Фигурируют цифры 911. День проигрыша Клинтон и триумфа Трампа.





09.01.2017 в Афинах был убит консул России Андрей Маланин. Аналогичная ситуация, повторения убийства в "юбилей", как "подарок" России.





26.01.2017 в Индии был убит посол Александр Кадакин. Убийство произошло в праздник национальный день республики как "подарок", что является элементом "почерка" мирового правительства. Кроме того было приурочено к другому "юбилею" диверсии на Ту-154, который 25.12.2016, как, в том числе, "подарок" на Рождество был взорван рядом с Сочи.





19.01.2017 года была совершена неудачная провокация против телеканала RT с участием Фейсбука, Твиттера и Ютуба с целью заблокировать вещание телеканала. Одновременно в Испании арестован программист из России в рамках дела о кибератаках на выборы США. Даже не верящие в "теории заговора" политики отметили, что подобные действия не могут быть "случайным стечением обстоятельств".





19.02.2017 В ответ на удар глобалистов против РТ. Владимир Путин, Россия презнала документы, паспорта ДНР и ЛНР. Очень важное событие, которые является логическим ответом на референдум о независимости ДНР и ЛНР проведённого 11 мая 2014 года. Ударом по преступному режиму Петра Порошенко, плотно контролируемому кланом Ротшильдов.





И вот мы видим подлый ответ глобалистов – сионистов. На следующий день после признания мы получаем "ответный удар". Убийство Виталия Чуркина.





ОДНОВРЕМЕННО, МЕСЯЦ НАЗАД 20.01.2017 Дональд Трамп вступил в должность Президента США! Месть глобалистов ОЧЕВИДНА.





Виталий Иванович скончался от сердечного приступа, который элементарно можно устроить в наше время. Характерной особенностью является то, что завтра был бы его "юбилей, праздник". Кроме того, в "довесок" к подлому убийству сегодня были подорваны на мине в Сирии наши военные. Четверо погибли, за жизни остальных наши медики борятся.





Россия жестоко ответит за гибель наших дипломатов Мировому Правительству, и лично заказчикам этих преступлений, они известны. Пусть готовятся.