Семнадцать часов в ледяном пруду

В ИНДИИ СУПРУЖЕСКАЯ ПАРА ПРОСТОЯЛА 17 ЧАСОВ В ЛЕДЯНОМ ПРУДУ ИЗ-ЗА ОТКАЗА ОТРЕЧЬСЯ ОТ ХРИСТА50-летний христианин из Индии умер в прошлом месяце после того, как он и его жена были вынуждены терпеть пытки, стоя по шею в ледяном пруду из-за отказа отречься от своей веры в Господа Иисуса Христа.В новостном издании Global Christian News сообщили, что жители села Кубуаа из штата Джаркханд были расстроены тем, что их одноплеменник Барту Ураун и его семья отвергли местную племенную религию и приняли христианство более 10 лет назад.В ответ на нежелание семьи отречься от Христа жители погрузили Урауна и его жену в холодный пруд на 17 часов.Сын Урауна, Бенесуар, сообщил в новостях о том, что пару заставили передвигаться в ледяной воде с 5 часов вечера до 10 часов утра следующего дня. После того, как Ураун пострадал от двух паралитических атак, вызванных повреждением нерва, он умер 20 января.«На протяжении всей ночи они находились в холодной воде, и я вместе с 15-20 жителями деревни стал свидетелем этой жестокости», — сказал сын Бенесуар Ураун. «Сельские жители продолжали спрашивать моего отца, готов ли он отказаться от Христа и вернуться в их религию. Он повторял раз за разом: "Я не откажусь от Христа … Я буду продолжать верить до своего последнего дыхания"».Бенесуар объяснил, что он и его семья были не единственными людьми в деревне, которые приняли христианство более 10 лет назад. Еще девять других семей также решили посвятить свою жизнь вере во Христа. Однако после постоянных требований, чтобы семьи вернулись к местной религии, семь семей поддались угрозам и отреклись от Христа.Поскольку большинство семей вернулись к племенной религии, увеличилось давление на семью Ураун. Бенесуар сказал, что их односельчане столпились и напали на его семью, заперли их в собственном доме на несколько часов и загрязнили им питьевую воду.Жители деревни издевались над Урауном и нападали на него в течение трех лет, а в прошлом году его похитили и заставили принять участие в одном из их служений. Во время их службы они принесли в жертву животное. Потом односельчане заставили Урауна съесть часть жертвы, а также заставляли его пить кровь животного.«Они сказали моему отцу, что теперь демоны не позволят ему жить», — вспоминает Бенесуар.«Прошлой зимой ожесточенные жители нашего села оставили мою мать и отца в холодной воде с 5 часов вечера до 10 часов утра, — сказал Бенесуар. — Я был в отъезде и по возвращении они заставили меня сидеть у пруда и наблюдать за тем, как умирают мои родители».После проведенной ночи в холодной воде, супругов вытащили и начали избивать.Несмотря на то, что его жена была в состоянии оправиться от побоев и ночи, проведенной в ледяной воде, Ураун страдал от паралитических атак, которые не давали его телу двигаться.«Мой отец перенес второй приступ, и его тело парализовало», — добавил Бенесуар. «Он не мог двигать руками и ногами и в конце концов умер».После того, как его отец умер, Бенесуар сказал, что сельские жители не позволили ему похоронить отца надлежащим образом, даже если семья покроет все расходы.«Я сказал жителям, что я похороню его на своей земле, но они пытались избить меня деревянными палками», — объяснил Бенесуар.Бенесуар сказал, что для того, чтобы надлежащим образом похоронить отца, он и четверо других христиан должны были нести тело его отца 10 км до государственной земли.Несмотря на то, что жители не допустили надлежащих похорон Урауна, они по-прежнему настаивали на том, чтобы его жена последовала традиции Сарна Дхарам и накрыла поминальный стол для всей деревни. Когда Бенесуар сказал, что хочет провести «молитвенное собрание», жители угрожали убить Бенесуара и других христиан.«В полиции ничего не предприняли и сказали, что Ураун умер "естественной смертью", но при этом пригласили жителей села 2 февраля для мирных переговоров и сказали им не беспокоить христиан, так как выбор вероисповедания — личное дело, и люди свободны верить в то, что хотят», — добавил Бенесуар.Согласно списку стран, в которых происходят гонения христиан — World Watch 2017, опубликованном организацией Open Doors США, Индия занимает 15 место в мире по преследованиям христиан.«Уровень безнаказанности заметно вырос, появилось все больше сообществ, преследующих тех, кто обратился в христианство», — сказали в организации Open Doors. «На них все время оказывают давление, чтобы они вернулись к своим прежним убеждениям, на них часто физически нападают, а иногда убивают».Новостная организация Morningstar News сообщила в этом месяце, что пастор из Индии впал в кому после того, как подвергся нападению со стороны экстремистов в селе Медипалли в государстве Теленгана. Причиной нападения послужила молитва за исцеление пожилого человека, только что вернувшегося из больницы.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com