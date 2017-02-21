Пролистав учебники по истории Украины, чувства вменяемого человека можно передать двумя словами: шок и отвращение. Чуть ли не каждый раздел, чуть ли не каждая страница учебников насыщена ядом ненависти ко всему русскому , будь то Московское царство, Российская империя, Советский Союз или современная Россия.

Журналисты, эксперты, просто неравнодушные люди на страницах газет обсуждали и анализировали различные аспекты этого телеобращения. По-моему, был упущен один, но весьма существенный аспект – соблюдение авторских прав. Оказалось, что это обращение «слизано» из учебника по истории Украины для 7 класса (Р. Лях, Н. Темірова, Київ, «Генеза», 2000): « Может, хоть капелька, хоть одна кровинка Ярослава Мудрого, Владимира Мономаха, княгини Ольги течет в твоем теле, звучит в твоей душе и когда побуждает к решительному действию, к подвигу во имя Родины ».

…В начале президентской каденции Виктора Ющенко украинские телешаманы месяцами форматировали население Украины пропагандистским роликом: «Думай по-украински. Ты – потомок равноапостольных княгини Ольги, Владимира Великого, Ярослава Мудрого. История требует от тебя веры в себя и в Украину. Думай по-украински. Виктор Ющенко, президент Украины».



Поскольку в отношениях различных стран в прошлом существовали далеко не всегда радужные отношения, а европейская история – это описание постоянных войн, покорений, геноцидов и революций, то в современном европейском сообществе принята практика создания совместных комиссий по учебникам.



Такие комиссии (англо-французская, франко-немецкая и др.) призваны рассматривать готовящиеся к изданию учебники на предмет их политической и национальной нейтральности. В европейских странах жестко пресекаются все попытки пропаганды национализма в учебных заведениях. Ну невозможно двигаться вперед с головой все время повернутой назад!

В Европе после двух мировых войн понимают, что таким образом можно воспитать или ограниченного националиста, умеющего только ненавидеть лютой ненавистью всех своих соседей, или человека, презирающего собственную страну, поскольку ее рисуют постоянной жертвой своих более удачливых в ратном отношении соседей.



К примеру, в вышеназванном учебнике читаем: «В течение многих веков в кровавой борьбе с многочисленными врагами-кочевниками, монголо-татарскими и турецкими завоевателями, под властью Литвы, Польши, Венгрии, России, Австрии – украинский народ отстаивал право на существование, право на собственный язык, культуру, историю» (стр.4).

Ребенку объясняют, что «каждое слово – слово правды об истинной истории Украины – было оно за господство то ли Российской империи, то Австро-Венгерской, или той же Речи Посполитой, – прошло через реки крови, годы преследований и замалчивания, сквозь террор и тюрьмы, сонмы расстрелянных, замученными без суда и следствия, – до этих страниц». Вряд ли такое самоуничижительное и мазохистское описание способно вызвать вдохновение молодого поколения.

Школьник узнает, что «до этих твоих школьных лет никогда не было истории Украины». Оказывается, у нас была только «самодержавная история малороссийских губерний в Великой Российской империи, была история одной из республик Союза и та и другая рассказывали о России и ее «героях» типа Павлика Морозова» (интересно только, откуда современный украинский ребенок может знать кто такой Павлик Морозов?).

На стр. 8 учебника по истории Украины для 7 класса (Р.Лях, Н.Темирова, Київ, «Генеза», 2000) указывается, что «на современной территории Украины древний человек появился около 150 тыс. лет назад». Учебник этих же авторов уже 2005 г. издания начинается вообще фантастически: «древнейший период в истории украинского народа – древний – длился свыше 140 тыс. лет» (стр. 6). Читайте и завидуйте – мы самые древние. Даже мифотворец Сергей Плачинда с его 7-тысячелетней Україною-Ораттою отдыхает!

С первых же страниц учебника для пятиклассников (Вступ до історії України, підручник для 5 класу, В.Власов, О.Данилевська, Київ, «Генеза», 2001) рисуют прямо апокалиптическую историю Украины. «Украинцы – очень древний народ, который испокон веков живет на своей земле. Уже в 9 ст. имели украинцы свое государство – Киевскую Русь… Знали и уважали княжескую Украину во многих других землях».



Но пришли орды захватчиков, и Украина пала, но «не упала ее слава. Подхватил ее Галич, расцвело могучее Галицко-Волынское княжество. Так возродилась Украинская государство… В середине 14 века украинские земли оказались под властью литовских князей… в Конце 15 века украинцев постигло новое бедствие: воинственные степняки грабили и опустошали украинские города и села, а жителей уводили в плен…



Когда во второй половине 16 века украинские земли попали под власть польского короля, казаки не покорились его воле и вскоре возглавили Национально-освободительную борьбу украинского народа. На освобожденных землях они возродили Украинское государство, руководил которым гетман Богдан Хмельницкий».



Но, оказывается, «коварные соседи неустанно посягали на плодородные украинские земли… в конце концов русский царь уничтожил казацкий строй» (стр. 15). Ну а после этого началось «безостановочное наступление московского царизма на независимость Украины» (стр. 161). И если «исконные украинские земли», согласно авторам, к Польше политкорректно «отходили», то «Московщина» (такой термин появился в современных учебниках по истории) их «порабощала».

Так же обстоит дело и с другими учебниками. К примеру, возьмем учебник «Історія України. XIX – початок XX століття» для 9 класу (В.Сарбей, Київ, «Генеза», 1999). Достаточно посмотреть названия параграфов, чтобы понять ущербную русофобскую направленность учебника: «Украина под властью Российской и Австрийской империй», «Колонизаторская политика царского царизма в Украине», «Прислужники российского царизма», «Громадная оппозиция российскому царизму в Украине», «Поляки: за нашу и вашу свободу», «Крымская война и Украина». Думаю, комментарии здесь излишни.

* * *

Из учебников истории современный украинский ребенок узнает, что «1 сентября 1939 г. началась Вторая мировая война. Ей предшествовало тайное соглашение руководителей нацистской Германии и большевистского Советского Союза – Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина, каждый из которых стремился властвовать в мире. Вожди по своему усмотрению решили судьбу многих народов Европы. По их согласию западноукраинские земли отошли в состав Советского Союза.



На присоединенной территории советская власть вводила такие же порядки, как и в Восточной Украине. Но мир между Германией и СССР был непрочным. Земли Украины подверглись ударам врага уже в первые часы войны, а Украина стала непосредственным полем боя. На ней шли кровавые битвы, которые приводили к ужасающих разрушений и гибели миллионов солдат и мирных жителей».

Поэтому неудивительно, что некоторые школьники высказывают сожаление, что фашистская Германия потерпела поражение: если бы фашисты захватили, например, Украину, она сейчас была бы гораздо богаче и более благополучная. В интервью журналисту Дмитрию Скворцову, которого сейчас судят за ввоз монографии о школьных учебниках, автор этой монографии профессор Тамара Гузенкова цитирует одно школьное сочинение с таким мнением:

«Я считаю, что во время войны нужно было бы всем уважающим себя украинцам пойти за немцев. Ибо, по моему мнению, с немцами жилось бы лучше. При советской власти, как до войны, так и во время войны народу жилось плохо, не хватало даже, минимальных прожиточных минимумов.



Немецкое командование хотело уничтожить большевистскую власть и дать людям свободную жизнь и иметь свою личную собственность, то есть: неограниченную свободу выбора, земель, свой бизнес и делать то, что заблагорассудится. Я осуждаю СССР, поскольку он нес в себе разруху, боль, страдания, издевательства, а также я рад, что уже нет СССР!»

Поэтому нет ничего удивительного, что бывшие школьники, которые в 2001-2008 годах учились по подобным учебникам, сформировавшим в них комплекс неудачника, образ врага и жажду реванша, вышли осенью 2013-го на евромайдан с лозунгами «Хто не скаче – той москаль!» и «Врагов на ножи!»

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После майданного переворота сферу образования вообще стали считать одним из фронтов информационной войны с «государством-агрессором». Для этого в Минобразования в учебник «Истории Украины» за 11-й класс ввели раздел «Революция Достоинства 2013-2014 гг. и агрессия России против Украины». Параграф открывается словами о том, что «Революция Достоинства способствовала переосмыслению многими людьми мира своего предназначения. А российская агрессия против Украины вынудила свободный мир… начать готовиться к сопротивлению».

Методичка для учителей состоит из четырех блоков: проблема Соглашения об ассоциации с ЕС, Евромайдан, после победы Евромайдана, Украина в условиях российской военной агрессии. В параграфе для школьников те же пункты поданы в сокращенном и адаптированном виде. Слегка расходится терминология.



В методичке есть раздел «Начало российско-украинской войны», а в учебнике он назван «Агрессия России против Украины». Правда, в самом тексте для школьников уточняется, что т.н. АТО фактически стала российско-украинской войной. Описываются основные сражения: Славянск, Иловайск, Дебальцево, Мариуполь, Донецк.



Методичка заканчивается угрозами России применить атомное оружие и признанием факта, что в конце 2014 г. обстановка оставалась крайне напряженной.



Авторы решили, что такой финал будет слишком мрачным для одиннадцатиклассников. Поэтому в учебнике нарушена хронология. После описания боев января 2015 г. и упоминания о том, что «украинцы своей кровью платили за европейские ценности свободы», вернулись к маю 2014 г. – параграф заканчивается избранием президента Украины Петра Порошенко.

О жителях Донбасса – таких же гражданах Украины, где из-за проведения АТО, по данным ООН, 1,5 млн человек не хватает еды, а 300 тысяч нуждаются в срочной помощи, сказано: «Как и во времена Второй мировой войны, нашлись люди, которые стали коллаборационистами, то есть предателями своей страны, сотрудничая с захватчиками. Многие навлекли беду на свою землю, находясь под влиянием российской пропаганды.



Некоторые предавали свою страну, рассчитывая на большие социальные выплаты в случае оккупации Россией. Другие, в том числе преступники и наркоманы, надеялись, что переворот вынесет их вверх и позволит безнаказанно грабить и заниматься мародерством. Однако ядро сепаратистов составляли российские агенты».

В октябре 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал указ о Стратегии патриотического воспитания молодежи на 2016-2020 годы, поручив воспитывать молодежь на примере героев УПА, которые пилили пленных как дрова.

Как сообщила пресс-служба Порошенко, стратегия направлена на воспитание патриотизма и утверждение любви к Отечеству, духовности, нравственности, уважительного отношения к национальным ценностям украинцев, подражания лучших примеров мужества и доблести борцов за свободу и независимость Украины и определение эффективных механизмов системного взаимодействия органов власти и институтов гражданского общества в вопросах национально-патриотического воспитания.

В стратегии также указывается, что формирование ценностных ориентиров и гражданского самосознания у детей и молодежи должно осуществляться на примерах героической борьбы украинского народа, в частности, княжеских времен, украинских казаков, сечевых стрельцов, армий УНР и ЗНР, участников антибольшевистских крестьянских восстаний, отрядов Карпатской сечи, УПА, украинцев-повстанцев в сталинских концлагерях, участников диссидентского движения, на примерах мужества и героизма участников революционных событий в Украине в 2004, 2013-2014 годах и антитеррористической операции на Донбассе.

Министерство образования, реализуя эту стратегию, разослало по школам Украины приказ № 641 от 16 июня 2015 года «Об утверждении Концепции национально-патриотического воспитание детей и молодежи, Мероприятий по реализации Концепции национально-патриотического воспитания детей и молодые и методических рекомендаций по национально-патриотического воспитания y общеобразовательных учебных заведениях».

Согласно этому приказу, в школах необходимо организовать «сбор и распространение информации о героических поступках украинских военнослужащих, бойцов добровольческих батальонов в ходе российско-украинской войны, волонтеров и других граждан, которые внесли значительный вклад в укрепление обороноспособности Украины.

Героические и одновременно драматические и даже трагические события последнего времени побуждают к обновлению экспозиций школьных музеев, заповедников и комнат боевой славы, в частности относительно информации об участниках АТО и волонтеров с данной территории; необходимо взять шефство над семьями участников ATO, которые в этом нуждаются».

Реализовывать патриотическое воспитание школьников предлагают путем «активного привлечения к патриотическому воспитанию детей и молодежи участников боевых действий на Востоке Украины, членов семей Героев Небесной Сотни бойцов АТО и их семей, деятелей современной культуры, искусства, науки, спорта, которые проявляют активную гражданскую и патриотическую позицию».

И каратели добровольческих батальонов «Правого сектора», «Азова», «Айдара» с удовольствием пошли в школы, «проводить патриотическое воспитание», чтобы иметь возможность беспрепятственно готовить будущее пополнение, чтобы превратить его в зазомбированное «пушечное мясо».

Депутат Верховной рады Борис Филатов, а ныне мер Днепропетровска и сподвижник Коломойского, заявил: «Наша война еще впереди. Война за умы, война за сердца, война за души».

В прошлом году нацистские незаконные вооруженные формирования «Правого сектора» создали на своих базах ряд детских лагерей – совершенно бесплатно для родителей, на которых готовили отряды гитлерюгенда.

В этом году боевикам снова доверили «патриотическое воспитание». Так, в Днепропетровской области продолжают реализацию новой образовательной программы «Днепр-1 объединяет молодежь».

«Программа разработана Штабом национальной защиты Днепропетровской области, к ее реализации привлечены бойцы полка «Днепр-1». Программа содержит в себе теоретические и практические занятия для учащихся школ и профессиональных технических училищ Днепропетровской области», — говорится в публикации.

Во время встреч боевики с опытом участия в боевых действиях проводят тематические лекции по истории создания добровольческого батальона, а впоследствии полка особого назначения «Днепр- 1″ и его деятельности на Донбассе.

«Все занятия концентрируют в себе такие категории, как патриотизм и мужество, защиту своей земли и дома, любовь к Родине», — утверждается на страничке «Днепр-1».

«Авторы программы считают, что благодаря бойцам, которые рассказывают об истории Украины и развитии конфликта на Востоке Украины, у детей вырисовывается более реальная картина социально-политических изменений в обществе, причин и последствий военных конфликтов».

* * *

Последствия такого ура-патриотического воспитания уже налицо. Так, в одной из школ Киева ученики младших классов отказались сидеть за партой, над которой висит портрет русского математика Лобачевского. Требуют снять москаля. В николаевской гимназии ученики на школьной ярмарке приготовили компот «Кровь российских младенцев» и печенье «Танки на Москву», а в львовской освободили свой класс от веника и всяких нечистых верований.

Вся постсоветская история – это процесс деградации, и падение уровня образования демонстрирует это наиболее ярко. Штампуются целые поколения малограмотных, провинциальных людей с промытыми патриотической пропагандой мозгами, которыми просто манипулировать.



Психолог, которая проводила тестирование учеников 6-8 классов в школах крупного центральноукраинского города, пишет: «Кошмарная неграмотность. В тестах ошибка на ошибке, в самых простых словах, где ошибиться вообще нельзя. Даже у тех, кто ходит в отличниках идиотские ошибки. Мыслят какими-то простыми шаблонами, ими же пишут и говорят.



Художественную литературу не читают, многие не могут назвать ни одной книги, которую прочли. На вопрос «кто такой Шекспир?» ответом было молчание, спрашиваю, кто такой Толстой – отвечают, что футболист почему-то. Историю знают на уровне «наши герои всех победили, а когда – не помню». Очень воинственные все такие и агрессивные.



Почти все написали, что нужно нападать на Россию, воевать на ее территории, предлагали даже бомбить ракетами Москву. Один из 7-го класса потребовал освободить Донецк и Харьков (!), из чего ясно, что здесь с географией и с общим пониманием происходящего. Учителя говорят, что да, правда, с каждым годом падает и падает уровень».

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Впрочем, националисты, взяв власть, всего лишь выполняют инструкции, оставленные руководителями нацистской Германии, согласно которым, «Ни в коем случае не следует давать местному населению более высокое образование… Вполне достаточно обучать местное население, в том числе так называемых украинцев, только чтению и письму». А также, «Вместо нынешнего алфавита в будущем в школах надо ввести для обучения латинский шрифт», над чем тоже уже работают.

Сегодня улицы и площади заполняет молодежь. Она горяча и неопытна, зато полна ложных знаний и веры в собственное величие. Сегодня поют в школах патриотические песни, пишут письма карателям АТО на фронт гражданской необъявленной войны и играют в милитаризованные игры.



Но уже по-взрослому ненавидят врага, зачастую такого же ровесника-украинца. О том, что в скором будущем может ожидать Украину, написал в своем пророческом романе «1984» Оруэлл: «Жизнь с такими детьми – это жизнь в постоянном страхе. Через год-другой они станут следить за матерью днем и ночью, чтобы поймать на идейной невыдержанности.



Теперь почти все дети ужасны… Песни, шествия, знамена, муштра с учебными винтовками, выкрикивание лозунгов, поклонение Старшему брату – все это для них увлекательная игра. Их натравливают на чужаков, на врагов системы, на иностранцев, изменников, вредителей, мыслепреступников. Стало обычным делом, что тридцатилетние люди боятся своих детей».

Под знаком разрыва с тоталитарным прошлым удобнее всего строить новый тоталитаризм. Ведь, как справедливо отмечал Оруэлл, диктатура устраивается не для того, чтобы защитить достояние революции. Это «революция» изначально совершается именно для того, чтобы после установить диктатуру.





Мирослава БЕРДНИК

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