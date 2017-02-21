Павел Буре отказался от гражданства США – причина, подробности

Известный советский и российский хоккеист Павел Буре заявил, что он является русским человеком и поэтому отказался от американского гражданства еще год назад.

Во вторник стало известно, что чемпион мира 1990 года, член Зала хоккейной славы НХЛ и Международной федерации хоккея (IIHF) Буре принял решение отказаться от американского гражданства.

“Причина? Во-первых, я – русский человек, я всю жизнь говорил, что мой дом – Москва. Когда я там (в США) работал, это было одно. Но я давно не играю в хоккей, – сказал Буре. – Последние 6 лет я постоянно живу в России со своей семьей, поэтому это для меня естественный и нормальный шаг. Я еще год назад отказался от американского гражданства, отдал паспорт США, потому что оно мне не нужно. Может, для кого-то этот шаг удивителен, но для меня нет”.

Бывший хоккеист рассказал, что в США он ездил только на работу и «запасные аэродромы никогда не строил».

- Я один из немногих, кто даже в начале 1990-х всегда был здесь, – отметил Павел. – Я давно не играю в хоккей, поэтому необходимость в гражданстве отпала сама собой. При всех плюсах и минусах нашей страны это моя страна, и своих детей я собираюсь растить и воспитывать только здесь.

Буре выступал в НХЛ с 1991 по 2003 год за “Ванкувер”, “Флориду” и “Нью-Йорк Рейнджерс”. В 2012 году форвард был включен в Зал славы НХЛ. Буре стал первым российским хоккеистом, чей номер был выведен из обращения клубом НХЛ.

Обсуждать вопрос отказа от американского паспорта с журналистами Павел Буре отказался. Но ранее он не раз заявлял, что комфортнее всего чувствует себя в России.

В Национальной хоккейной лиге спортсмен отыграл 12 сезонов, шесть раз участвовал в Матчах всех звезд. Дважды забивал по 60 шайб за сезон, при этом всего за карьеру сыграл 702 матча, забросив 437 шайб и сделав 342 результативные передачи.

Добавим, что Буре – не единственный, кто отказался от гражданства США в 2016 году.

Ранее такое решение приняли глава МИД Великобритании Борис Джонсон, немецкий принц Александр Гогенцоллерн и один из пионеров в области молекулярных исследований Кришна Элла.