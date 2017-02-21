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Оружие снайпера. Российская крупнокалиберная снайперская винтовка АСВК “Корд”

17:38. 21 февраля 2017 Просмотров - 278 Один комментарий Опубликовал:

По точности и кучности стрельбы крупнокалиберная снайперская винтовка АСВК "Корд" не только превосходит все известные аналоги из ЮАР, США и даже из России, но и практически не уступает по этим показателям стандартным 7,62 и 9-мм снайперским винтовкам. Что касается надежности, то этот показатель не ниже, чем у знаменитого АКМ, а гарантийный ресурс составляет не менее 3000 выстрелов. 12,7-мм снайперский комплекс, теперь уже получивший официальное обозначение 6С8, высоко зарекомендовал себя, пройдя суровые испытания в боевых условиях в контртеррористической операции Чечне, где он наряду с другими образцами крупнокалиберных снайперских винтовок использовался подразделениями специального назначения ГРУ и МВД. Не смотря на довольно жесткие условия эксплуатации, винтовка АСВК продемонстрировала высокую надежность, отличную меткость и кучность стрельбы.

Метки: Вооружённые силы России, оружие, снайперская винтовка
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Один комментарий»

  • 267 -23
    SR 21 февраля 2017 в 18:36 Ссылка Пометить
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    Хорошее винтовко. Ждут не дождутся его во всех ближних и дальних зарубежьях.

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