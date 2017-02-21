Оружие снайпера. Российская крупнокалиберная снайперская винтовка АСВК “Корд”

По точности и кучности стрельбы крупнокалиберная снайперская винтовка АСВК "Корд" не только превосходит все известные аналоги из ЮАР, США и даже из России, но и практически не уступает по этим показателям стандартным 7,62 и 9-мм снайперским винтовкам. Что касается надежности, то этот показатель не ниже, чем у знаменитого АКМ, а гарантийный ресурс составляет не менее 3000 выстрелов. 12,7-мм снайперский комплекс, теперь уже получивший официальное обозначение 6С8, высоко зарекомендовал себя, пройдя суровые испытания в боевых условиях в контртеррористической операции Чечне, где он наряду с другими образцами крупнокалиберных снайперских винтовок использовался подразделениями специального назначения ГРУ и МВД. Не смотря на довольно жесткие условия эксплуатации, винтовка АСВК продемонстрировала высокую надежность, отличную меткость и кучность стрельбы.