Об Агнии Барто

... начинается новая. На смену Чуковскому, Барто, Михалкову, Сутееву приходят «молодые и... Маршак, Сергей Михалков, Борис Заходер, Агния Барто и Николай Носов. В 1977..., В. А. Каверин, А. Л. Барто, Виталий Бианки, С. В. Михалков...