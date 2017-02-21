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Об Агнии Барто

21:11. 21 февраля 2017 Просмотров - 99 Один комментарий Опубликовал:
Как сложилась судьба самой известной детской писательницы в СССР

С.Иванов-Юрьев-день

17 февраля родилась детская писательница и поэтесса Агния Барто. Своими стихами она, возможно, изменила к лучшему судьбы миллионов детей по всему миру.

О ее биографии, которую можно считать образцовой, говорят нечасто. Мы отобрали 10 интересных фактов о, пожалуй, самой любимой детской писательнице Советского Союза.

Историки литературы до сих пор спорят, в каком году родилась поэтесса (в 1906-м или же в 1905-ом). В юности Агния работала в магазине «Одежда», очень уж хотелось помочь семье. На работу брали с 16 лет, и по легенде 15-летняя девушка прибавила себе лишний год.

Среди увлечений будущей поэтессы были танцы. В балетную школу она пошла, чтобы не перечить отцу, который хотел видеть свою дочь на сцене. Но посвящать свою жизнь балету Агния не стала, однако любовь к музыке и танцам сохранила навсегда. В 1937 году, оказавшись на конгрессе в Мадриде, сотрясаемой Гражданской войной Испании, она пошла покупать кастаньеты!

Во время выпускных экзаменов Агния Львовна прочла свою первую поэму «Похоронный марш». Во время этого импровизированного дебюта в зале присутствовал Александр Луначарский. Он-то и предсказал, что юная поэтесса будет писать веселые и легкие стихи. Тогда это обидело Агнию, но, как оказалось позже, пророчество Луначарского сбылось.


Агния Львовна родилась в семье Льва Николаевича и Марии Ильиничны Воловых. Красивую фамилию она унаследовала от первого мужа, поэта Павла Барто, который был категорически против, чтобы бывшая жена оставляла ее после развода. Однако именно она, а не Павел, прославила фамилию на весь мир.

Во время войны Агния Барто работала токарным слесарем для того чтобы… общаться с подростками! Из разговоров с детьми поэтесса черпала вдохновение для своего творчества, а где еще можно было их встретить во время эвакуации на Урал? Конечно на заводе, ведь многие из них встали к станкам вместо ушедших на фронт взрослых.

«Ребята недолго чуждались меня, привыкли к моему присутствию, некоторым из них нравилось меня обучать, я была явно отстающей, ведь стремилась не столько овладеть профессией токаря, сколько понять, какими должны быть герои моих будущих стихов», — вспоминала Агния Барто.

К такому решению молодую поэтессу подтолкнул Павел Бажов, хорошо знавший образ жизни жителей Свердловска.

Вообще Барто всегда много времени проводила с детьми: ходила в детские дома, сады, школы, прислушивалась к их разговорам на улице. Агния Львовна была уверена, что детей надо изучать, так как у любого из них — свой богатый внутренний мир. Много лет поэтесса возглавляла Ассоциацию деятелей литературы и искусства для детей, была членом международного Андерсеновского жюри.

Барто была не только знаменитым поэтом, но и талантливым сценаристом. Именно она стала автором сценария к фильмам «Подкидыш» (совместно с Риной Зеленой, сыгравшей в картине домработницу) и «Алеша Птицын вырабатывает характер».

Агния Барто не понаслышке знала, как тяжело терять близких друзей, старший сын поэтессы погиб совсем юным: его сбил грузовик, как он катался на велосипеде. Много лет по радио Агния Львовна вела программу «Найти человека», в которой зачитывала письма людей, потерявшихся во время войны. Коротких воспоминаний, в где иногда были лишь имена родителей и цвет деревянного дома, не хватало для того, чтобы найти семью с помощью милиции и Красного креста, однако этого было достаточно для сарафанного радио. За несколько лет работы, Агния Барто помогла воссоединиться нескольким тысячам семей в Советском Союзе.

В 60-е годы в Союзе писателей проходила встреча с космонавтами. На листочке из блокнота Юрий Гагарин написал: «Уронили мишку на пол…», и передал его автору. Автограф Гагарина до сих пор хранится в музее Барто. Позже космонавт признался, что стихотворение про мишку было для него первым произведением о добре и зле, которое он услышал в детстве.

Агния Львовна скончалась 1 апреля 1981 года. У поэтессы были такие слабые сосуды, что врачи не понимали, как она прожила последние десять лет.


Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

Метки: барто, история, Культура, Литература, личность, ссср
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Один комментарий»

  • 9150 -64
    Русофил 21 февраля 2017 в 22:22 Ссылка Пометить
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    Спасибо автору.
    Редкий ЗДЕСЬ случай когда РУССКИМ еврейской национальности отдают ЗАСЛУЖЕННОЕ должное.
    А не огульно клеймят.

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