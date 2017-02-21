Новости Украины и Новороссии 21 февраля 2017

Украинский дипломат заблокировал заявление в Совбезе ООН по Чуркину

Украина сторона заблокировала принятие заявления председателя Совета Безопасности ООН, по российскому постпреду ООН Виталию Чуркину.

Об этом написала в Facebook официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Украина заблокировала принятие заявления председателя Совета Безопасности ООН, посвящённое Виталию Чуркину. В этом вся нынешняя украинская «власть»: ничего хорошего делать не могут, только всем всё портят, в том числе и себе», — написала Захарова.

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В ДНР восстановлено электроснабжение Донецкой фильтровальной станции

Сегодня энергетики ДНР восстановили восстановили электроснабжение Донецкой фильтровальной станции.

«При условии сохранения режима прекращения огня запуск фильтровальной станции планируется на 21 февраля», — говорится на сайте «Вода Донбасса».

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В Сербии пройдет фотовыставка, посвященная детям Донбасса

В Белграде в эту пятницу, 24 февраля, пройдет фотовыставка и встреча, посвященная войне на Донбассе и в частности погибшим и пострадавшим детям из этого региона. Анонс мероприятия опубликовал в социальной сети председатель диаспоры сербов в регионе Драган Станоевич:

«Как вы знаете, на Донбассе идет война, гибнут мирные граждане, а самая большая трагедия в том, что гибнуть и дети. Они столкнулись с настоящей гуманитарной катастрофой, живут в бомбоубежищах и подвалах под ежедневными бомбардировками и в страхе, что оставляет глубокий след в сознании этих детей. Мы сербы хорошо знаем каково это. Сколько и нас бомбили «демоно-краты». Мы знаем, какая это трагедия. Многие семьи, матери, потеряли своих детей, и это самая большая потеря и трагедия, какую можно пережить».

По словам Драгана Станоевича, на фотовыставку в Белграде приедет одна из таких матерей с Донбасса — Анна Тув, которая в результате артобстрела потеряла всю семью, включая троих детей, и осталась без руки.

Эта выставка — возможность из первых уст узнать о событиях на Донбассе, а также выразить поддержку людям, которые продолжают борьбу за свою землю.

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Аваков лучше, чем «майдан». Филипп Экозьянц

Видео предоставил поэт, блогер Филипп Экозьянц.

19-20 февраля 2017 года — конец всех украинских «майданов».

Люди, которые присвоили себе право представлять интересы «майдана» научили Украину бояться и трепетать. Теперь ни как при «диктаторе» Януковиче – можно выходить на улицы, бросать в правоохранителей бутылки с зажигательной смесью и так далее. Если украинцы себе такое позволяют, то их немедленно называют агентами Кремля, которые вышли, чтобы устроить провокацию против «светлого и доброго» правительства.

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Семенченко отправил целый автобус радикалов с Майдана на блокаду Донбасса

Из Киева с Майдана на Донбасс целый отправился автобус с украинскими националистами, которые усилят блокаду Донбасса.

Об этом сообщает экс-комбат карательного батальона «Донбасс» Семен Семенченко в Facebook.

«С Майдана на редуты Блокады пошел первый автобус с добровольцами», — говорится в сообщении.

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Савченко в «честь» годовщины Майдана отказалась от депутатской неприкосновенности

Т.н. депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко написала заявление об отказе от депутатской неприкосновенности.

«Третья годовщина Майдана. Пришло время политикам выполнять свои обещания без третьего Майдана! Выполнение первого обещания: я отказываюсь от депутатской неприкосновенности. Призываю всех народных депутатов Украины, президента Украины и украинских судей сделать то же самое», — написала она в Facebook.

Украинская националистка из карательного батальона «Айдар» Надежда Савченко признана виновной в убийстве сотрудников ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина. Ростовский суд вынес экстремистке приговор с лишением свободы на 22 года. В мае 2016 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о ее помиловании.

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Теплозрада

наскальной

На фоне проходящих в Киеве протестов "за блокаду Донбасса", есть некоторые возмущение резким ростом тарифов на отопление в виденастенной живописи.Февраль 2017 – протесты против повышения цен на отопление. Во главе идут укр. нацисты. Это напоминает Афганистан, где в ходе контрреволюции борьбу с империализмом взяли на себя исламисты – Талибан.Скоты, где теплозрада?Ахметов – враг Украины! http://znanie.ucoz.org/news/protesty_pro tiv_povyshenija_cen_na_otoplenie_na_ukra ine/2017-02-20-58 – цинк

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Граждане ЕС получают гражданство ДНР и ЛНР

Добровольцы из ЕС не собираются возвращаться на родину, называя ЛДНР своим домом

Несколько сотен иностранных граждан продолжают воевать на стороне самопровозглашенных ДНР и ЛНР, пишут Известия. Как рассказали донецкие власти, по сравнению с периодом 2014–2015 годов таких людей стало гораздо меньше, но всё же многие остаются. По словам самих бойцов, Донбасс стал для них домом. Несколько десятков уже получили паспорта. Граждане Словакии, Чехии, Сербии, Румынии, Испании, Финляндии, Франции и других стран не хотят возвращаться на родину. По их словам, в Донбассе они отдают долг идее борьбы с нацизмом и его реинкарнацией на современной Украине.

Заместитель начальника управления Народной Милиции ДНР Эдуард Басурин подтвердил, что в обороне Донбасса до сих пор принимают участие добровольцы из западных стран.

«Военные из других стран есть, но уже не в том количестве, как в 2014 и 2015 годах. Сейчас их гораздо меньше. О конкретных цифрах говорить трудно, так как данные постоянно меняются — кто-то приезжает, кто-то уезжает», — отметил Эдуард Басурин.

Как рассказали сами иностранные добровольцы, они не собираются возвращаться на родину, где им может грозить уголовное преследование за участие в военных формированиях государств. Они планируют остаться в Донбассе, а многие из них уже получили паспорта ДНР и ЛНР. По словам источника в донецких властях, всего выдано уже более 400 тыс. паспортов, из них несколько десятков паспортов получили добровольцы из Европы.

Как отмечают иностранные добровольцы, паспорт им нужен для полноценной жизни в Донбассе. Никто из них не собирается использовать новый документ для переезда в Россию.

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Все на Киев: среди боевиков «АТО» распространяют листовки с призывом свергать власть (ФОТО)

Среди боевиков «АТО», находящихся на передовых позициях на Донбассе, массово распространяются листовки с призывами выдвигаться в Киев к 22 февраля и свергать «режим внутренней оккупации». Сообщается, что листовки распространяются среди тех, кто непосредственно принимает участие в боевых действиях, и это объяснимо: сидящих в тылу в Славянске или Краматорске и контролирующих грузовые и пассажирские перевозки через блокпосты текущее положение дел полностью устраивает. В листовках украинским военнослужащим предлагается показать Порошенко и правительству, кто в стране хозяин. Так же, как три года назад киевлянам предлагали показать то же самое Азарову и Януковичу. Военным внушается, что, «пока в Киеве у власти сидят кремлевские ставленники» (цитата), вы (боевики «АТО» — прим. РВ) будете «продолжать гибнуть на передке», а утилизируют максимально возможное число военнослужащих, «кремлевские ставленники разделят Украину на части». За распространением таких листовок может стоять кто угодно из многочисленных противников Порошенко — сил, заинтересованных в расшатывании заботливо выстроенной Петром Порошенко властной структуры, охватившей все три ветви власти, более, чем достаточно. Читайте также: Попытка собрать новый майдан — ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ — Смотрите и комментируйте с «Русской Весной» (+ФОТО)

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Россия отправила на Донбасс 60-й гумконвой

МЧС России направило на Донбасс автомобильную колонну с гуманитарными грузами, большую часть которых составляют наборы с детским питанием.

Об этом пишет Интерфакс.

«Из Донского спасательного центра МЧС в Ростовской области около четырех часов утра в сторону границы отправились 26 автомобилей, загруженные гуманитарной помощью, общий вес которой превышает 300 тонн», — уточнил представитель ведомства.

По его словам, большую часть груза составляют детские наборы и предметы первой необходимости.

«Продуктовые наборы предназначены для малышей до 1 года, в их составе молочные смеси, овощное, фруктовое и мясное пюре, молочные каши и соки», — отметил собеседник агентства.

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Кредиты на Украине возвращают только трусы, — СМИ Германии

Банки Украины сидят на горе непогашенных кредитов, сообщает Die Welt. Половина всех кредиторов в стране не вернула деньги в срок, потому что гражданам выгоднее заплатить за затягивающиеся судебные тяжбы по взысканию долга, чем покрыть проценты по кредитам. При этом критическое состояние банковской системы Украины вызвано не конфликтом с Россией, а олигархической структурой экономики, отмечает немецкая газета. Украина страдает не только от конфликта на Донбассе: «менее заметно тикает другая бомба замедленного действия», утверждает немецкая газета Die Welt. Половина всех кредитов на Украине просрочены. Тому есть множество причин, но одна представляет особую опасность, считает автор статьи Эдуард Штайнер. Конечно, всё могло быть ещё хуже, признаёт он. В банковском секторе все были готовы к проблемам и разработали запасной план действий, к которому в итоге не пришлось прибегнуть. По-видимому, всё обошлось благодаря вмешательству президента Петра Порошенко и действиям центрального банка, предполагает немецкий журналист. В частности, удалось успокоить 20 млн вкладчиков «Приватбанка», а это почти половина украинского населения. Если бы они поддались панике, банк бы обанкротился и вся финансовая система в стране могла пойти прахом, пишет немецкая газета. Поэтому Порошенко «нажал на стоп-кран и национализировал банк незадолго до Рождества». С тех пор в банковской системе Украины установился покой, однако кризис может быстро вспыхнуть снова, подчёркивает издание. По сравнению с еврозоной банковский сектор страны находится в худшем состоянии. В то время как Национальный банк в последнем отчёте сообщал о небольшом росте, масштабы невозвращённых кредитов на Украине свидетельствуют о совершенно иной ситуации, уверяет Die Welt. Как сообщал центробанк Украины, на настоящее время не возвращены в срок 30,5% всех выданных кредитов, причём эта цифра значительно ниже, чем предполагают аналитики в рыночной сфере: по их оценкам, речь идёт, скорее, о 50%. Между тем некоторые частные банки с украинским капиталом не хотят признавать истинные масштабы проблемных кредитов. В свою очередь, государственные банки, доля которых на рынке снова превысила 50%, признают свой «катастрофический баланс», пишет немецкая газета. По данным украинского центробанка, доля непогашенных кредитов у них составила 45%, и это не считая «Приватбанка». Украинские «банки сидят на гигантской горе гнилых кредитов», пишет Die Welt. Центробанк, который уже критиковали за его вялую политику, под давлением западных финансистов начал действовать активнее: его новые предписания обязуют банки оценить кредитные риски — поэтому «вскоре может вскрыться истинное критическое состояние банковского сектора», утверждает немецкий журналист. Как поясняет издание, экономика Украины переживает глубокий спад, продолжающийся с 2014 года. За два года ВВП упал более чем на 16%, что повлекло за собой падение курса гривны. «Виной тому не только конфликт с Россией, парализовавший промышленный восток страны, но и продолжающая своё существование олигархическая структура экономики, — подчёркивает Эдуард Штайнер. — И, разумеется, коррупция». Опасное состояние экономики Украины отражают международные рейтинги: так, по индексу Doing Business, Украина занимает 80-е место из 190 стран. А по индексу коррупции по оценке Transparency International Украина оказалась и вовсе на 131-м месте из 176 позиций. Таким образом, она вместе с Россией плетётся в хвосте у Европы, резюмирует автор. Ключевой проблемой банковского сектора является коррупция. Органы надзора слишком долго поддерживали проблемные банки и предоставляли собственникам возможность изымать капиталы, отмечает немецкая газета. Как подчёркивает издание, кредиты не приносят прибыли финансовым институтам, потому что клиентам банков дешевле обходится затягивание судебных процессов по взысканию денег, чем выплата процентов по кредитам. На Украине говорят: «Только трусы возвращают кредиты». Нынешняя ситуация на Украине подвергается критике со стороны ЕС, пишет Die Welt. По мнению европейцев, в первую очередь «олигархическая структура экономики» является основной причиной того, что борьба с коррупцией в стране «зашла в тупик». Такой вывод можно сделать на основании декабрьского сообщения Счётной палаты ЕС, в котором также указывается на то, что институты уголовного преследования недостаточно независимы от правительства и олигархи оказывают влияние на политические партии. Впрочем, отмечается и некоторое положительное развитие, признаёт автор статьи. По мнению экономистов, рецессия на Украине заканчивается, а вместо неё начинается медленный экономический рост. И всё же экономика страны ещё переживает переход от российского рынка к европейскому, а это требует многочисленных реформ. Пока баланс остаётся отрицательным. Зато инфляция снизилась с невероятных 43% в 2015 году до 12,4% в 2016 году. Примечательно, что новостное агентство Bloomberg в прогнозах на 2017 год охарактеризовало украинскую валюту как самую стабильную в мире, подчёркивает Эдуард Штайнер. Как сообщается в статье, ситуация с выдачей кредитов на Украине сейчас стабилизировалась: по новым кредитам необходимо выплачивать уже не 24%, а «всего лишь» 16%. Однако в банковском секторе Украины существует проблема доходов, пишет Die Welt. Кроме того, национализация «Приватбанка» привела к тому, что доля государственных институтов в банковской сфере превысила 50%, а это плохо сказывается на положении конкурентной борьбы. К тому же с 2014 года около 90 банков, то есть почти половина всех финансовых институтов страны, были вынуждены покинуть рынок. Ещё несколько десятков, вероятно, прекратят свою деятельность в будущем, предполагает журналист Die Welt.

К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Сторонники блокады Донбасса попросили денег на митинге в Киеве

В понедельник вечером на площади Независимости в Киеве прошла акция сторонников торговой блокады Донбасса, сообщают СМИ.

Митинг, в котором приняли участие приблизительно 500 человек, продолжался около часа, передают «Украинские новости».

Его организаторы выступили с призывом присоединиться к блокаде. Кроме того, они попросили перевести им деньги на банковскую карту.

Выступили несколько нардепов: Семен Семенченко («Самопомощь»), Егор Соболев («Самопомощь») и Владимир Парасюк (внефракционный).

Столкновений с полицией не было.