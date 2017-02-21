Новости Украины и Новороссии 21 февраля 2017
- 12:08 Украинский дипломат заблокировал заявление в Совбезе ООН по Чуркину.
- 11:51 В ДНР восстановлено электроснабжение Донецкой фильтровальной станции.
- 11:45 В Сербии пройдет фотовыставка, посвященная детям Донбасса.
- 11:04 Аваков лучше, чем «майдан». Филипп Экозьянц.
- 10:23 Семенченко отправил целый автобус радикалов с Майдана на блокаду Донбасса.
- 09:55 Савченко в «честь» годовщины Майдана отказалась от депутатской неприкосновенности.
- 09:41 Теплозрада.
- 09:24 Граждане ЕС получают гражданство ДНР и ЛНР.
- 08:58 Все на Киев: среди боевиков «АТО» распространяют листовки с призывом свергать власть (ФОТО).
- 08:30 Россия отправила на Донбасс 60-й гумконвой.
- 08:00 Кредиты на Украине возвращают только трусы, — СМИ Германии.
- 06:16 Сторонники блокады Донбасса попросили денег на митинге в Киеве.
- 06:09 Киев сообщил о 9,8 тыс. погибших за время вооруженного конфликта в Донбессе.
- 02:34 Трагедия, превращенная в фарс.
- 02:30 Зрада: Украина наращивает продажи военной продукции в Россию — международное исследование.
- 02:23 Украинок массово продают в Турцию: Разоблачены 2 канала торговли женщинами — кадры операции (ВИДЕО, ФОТО).
- 01:30 Мы не вернемся в Украину, — Плотницкий.
- 01:00 Блокада Донбасса: Ахметов останавливает заводы.
- Вчера 22:56 Захарченко выразил соболезнования в связи со смертью Чуркина.
- Вчера 22:34 Чуркин, чурки и приматы.
- Вчера 22:12 Белоруссия будет наказывать за паспорта ДНР и ЛНР .
- Вчера 21:40 Будни 73-го МЦСО.
Украинский дипломат заблокировал заявление в Совбезе ООН по Чуркину
Украина сторона заблокировала принятие заявления председателя Совета Безопасности ООН, по российскому постпреду ООН Виталию Чуркину.
Об этом написала в Facebook официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Украина заблокировала принятие заявления председателя Совета Безопасности ООН, посвящённое Виталию Чуркину. В этом вся нынешняя украинская «власть»: ничего хорошего делать не могут, только всем всё портят, в том числе и себе», — написала Захарова.
К оглавлению | Источник: news-front.info
В ДНР восстановлено электроснабжение Донецкой фильтровальной станции
Сегодня энергетики ДНР восстановили восстановили электроснабжение Донецкой фильтровальной станции.
«При условии сохранения режима прекращения огня запуск фильтровальной станции планируется на 21 февраля», — говорится на сайте «Вода Донбасса».
К оглавлению | Источник: news-front.info
В Сербии пройдет фотовыставка, посвященная детям Донбасса
В Белграде в эту пятницу, 24 февраля, пройдет фотовыставка и встреча, посвященная войне на Донбассе и в частности погибшим и пострадавшим детям из этого региона. Анонс мероприятия опубликовал в социальной сети председатель диаспоры сербов в регионе Драган Станоевич:
«Как вы знаете, на Донбассе идет война, гибнут мирные граждане, а самая большая трагедия в том, что гибнуть и дети. Они столкнулись с настоящей гуманитарной катастрофой, живут в бомбоубежищах и подвалах под ежедневными бомбардировками и в страхе, что оставляет глубокий след в сознании этих детей.
Мы сербы хорошо знаем каково это. Сколько и нас бомбили «демоно-краты». Мы знаем, какая это трагедия. Многие семьи, матери, потеряли своих детей, и это самая большая потеря и трагедия, какую можно пережить».
По словам Драгана Станоевича, на фотовыставку в Белграде приедет одна из таких матерей с Донбасса — Анна Тув, которая в результате артобстрела потеряла всю семью, включая троих детей, и осталась без руки.
Эта выставка — возможность из первых уст узнать о событиях на Донбассе, а также выразить поддержку людям, которые продолжают борьбу за свою землю.
К оглавлению | Источник: news-front.info
Аваков лучше, чем «майдан». Филипп Экозьянц
Видео предоставил поэт, блогер Филипп Экозьянц.
19-20 февраля 2017 года — конец всех украинских «майданов».
Люди, которые присвоили себе право представлять интересы «майдана» научили Украину бояться и трепетать. Теперь ни как при «диктаторе» Януковиче – можно выходить на улицы, бросать в правоохранителей бутылки с зажигательной смесью и так далее. Если украинцы себе такое позволяют, то их немедленно называют агентами Кремля, которые вышли, чтобы устроить провокацию против «светлого и доброго» правительства.
К оглавлению | Источник: news-front.info
Семенченко отправил целый автобус радикалов с Майдана на блокаду Донбасса
Из Киева с Майдана на Донбасс целый отправился автобус с украинскими националистами, которые усилят блокаду Донбасса.
Об этом сообщает экс-комбат карательного батальона «Донбасс» Семен Семенченко в Facebook.
«С Майдана на редуты Блокады пошел первый автобус с добровольцами», — говорится в сообщении.
К оглавлению | Источник: news-front.info
Савченко в «честь» годовщины Майдана отказалась от депутатской неприкосновенности
Т.н. депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко написала заявление об отказе от депутатской неприкосновенности.
«Третья годовщина Майдана. Пришло время политикам выполнять свои обещания без третьего Майдана! Выполнение первого обещания: я отказываюсь от депутатской неприкосновенности. Призываю всех народных депутатов Украины, президента Украины и украинских судей сделать то же самое», — написала она в Facebook.
Украинская националистка из карательного батальона «Айдар» Надежда Савченко признана виновной в убийстве сотрудников ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина. Ростовский суд вынес экстремистке приговор с лишением свободы на 22 года. В мае 2016 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о ее помиловании.
К оглавлению | Источник: news-front.info
Теплозрада
На фоне проходящих в Киеве протестов "за блокаду Донбасса", есть некоторые возмущение резким ростом тарифов на отопление в виде
Протесты против повышения цен на отопление на Украине
Февраль 2017 – протесты против повышения цен на отопление. Во главе идут укр. нацисты. Это напоминает Афганистан, где в ходе контрреволюции борьбу с империализмом взяли на себя исламисты – Талибан.
Скоты, где теплозрада?
Ахметов – враг Украины!
http://znanie.ucoz.org/news/protesty_pro
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
Граждане ЕС получают гражданство ДНР и ЛНР
Добровольцы из ЕС не собираются возвращаться на родину, называя ЛДНР своим домом
Несколько сотен иностранных граждан продолжают воевать на стороне самопровозглашенных ДНР и ЛНР, пишут Известия. Как рассказали донецкие власти, по сравнению с периодом 2014–2015 годов таких людей стало гораздо меньше, но всё же многие остаются. По словам самих бойцов, Донбасс стал для них домом. Несколько десятков уже получили паспорта. Граждане Словакии, Чехии, Сербии, Румынии, Испании, Финляндии, Франции и других стран не хотят возвращаться на родину. По их словам, в Донбассе они отдают долг идее борьбы с нацизмом и его реинкарнацией на современной Украине.
Заместитель начальника управления Народной Милиции ДНР Эдуард Басурин подтвердил, что в обороне Донбасса до сих пор принимают участие добровольцы из западных стран.
«Военные из других стран есть, но уже не в том количестве, как в 2014 и 2015 годах. Сейчас их гораздо меньше. О конкретных цифрах говорить трудно, так как данные постоянно меняются — кто-то приезжает, кто-то уезжает», — отметил Эдуард Басурин.
Как рассказали сами иностранные добровольцы, они не собираются возвращаться на родину, где им может грозить уголовное преследование за участие в военных формированиях государств. Они планируют остаться в Донбассе, а многие из них уже получили паспорта ДНР и ЛНР. По словам источника в донецких властях, всего выдано уже более 400 тыс. паспортов, из них несколько десятков паспортов получили добровольцы из Европы.
Как отмечают иностранные добровольцы, паспорт им нужен для полноценной жизни в Донбассе. Никто из них не собирается использовать новый документ для переезда в Россию.
К оглавлению | Источник: news-front.info
Все на Киев: среди боевиков «АТО» распространяют листовки с призывом свергать власть (ФОТО)
Среди боевиков «АТО», находящихся на передовых позициях на Донбассе, массово распространяются листовки с призывами выдвигаться в Киев к 22 февраля и свергать «режим внутренней оккупации». Сообщается, что листовки распространяются среди тех, кто непосредственно принимает участие в боевых действиях, и это объяснимо: сидящих в тылу в Славянске или Краматорске и контролирующих грузовые и пассажирские перевозки через блокпосты текущее положение дел полностью устраивает.
В листовках украинским военнослужащим предлагается показать Порошенко и правительству, кто в стране хозяин. Так же, как три года назад киевлянам предлагали показать то же самое Азарову и Януковичу. Военным внушается, что, «пока в Киеве у власти сидят кремлевские ставленники» (цитата), вы (боевики «АТО» — прим. РВ) будете «продолжать гибнуть на передке», а утилизируют максимально возможное число военнослужащих, «кремлевские ставленники разделят Украину на части».
За распространением таких листовок может стоять кто угодно из многочисленных противников Порошенко — сил, заинтересованных в расшатывании заботливо выстроенной Петром Порошенко властной структуры, охватившей все три ветви власти, более, чем достаточно.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Россия отправила на Донбасс 60-й гумконвой
МЧС России направило на Донбасс автомобильную колонну с гуманитарными грузами, большую часть которых составляют наборы с детским питанием.
Об этом пишет Интерфакс.
«Из Донского спасательного центра МЧС в Ростовской области около четырех часов утра в сторону границы отправились 26 автомобилей, загруженные гуманитарной помощью, общий вес которой превышает 300 тонн», — уточнил представитель ведомства.
По его словам, большую часть груза составляют детские наборы и предметы первой необходимости.
«Продуктовые наборы предназначены для малышей до 1 года, в их составе молочные смеси, овощное, фруктовое и мясное пюре, молочные каши и соки», — отметил собеседник агентства.
К оглавлению | Источник: news-front.info
Кредиты на Украине возвращают только трусы, — СМИ Германии
Банки Украины сидят на горе непогашенных кредитов, сообщает Die Welt. Половина всех кредиторов в стране не вернула деньги в срок, потому что гражданам выгоднее заплатить за затягивающиеся судебные тяжбы по взысканию долга, чем покрыть проценты по кредитам. При этом критическое состояние банковской системы Украины вызвано не конфликтом с Россией, а олигархической структурой экономики, отмечает немецкая газета.
Украина страдает не только от конфликта на Донбассе: «менее заметно тикает другая бомба замедленного действия», утверждает немецкая газета Die Welt. Половина всех кредитов на Украине просрочены. Тому есть множество причин, но одна представляет особую опасность, считает автор статьи Эдуард Штайнер.
Конечно, всё могло быть ещё хуже, признаёт он. В банковском секторе все были готовы к проблемам и разработали запасной план действий, к которому в итоге не пришлось прибегнуть. По-видимому, всё обошлось благодаря вмешательству президента Петра Порошенко и действиям центрального банка, предполагает немецкий журналист. В частности, удалось успокоить 20 млн вкладчиков «Приватбанка», а это почти половина украинского населения. Если бы они поддались панике, банк бы обанкротился и вся финансовая система в стране могла пойти прахом, пишет немецкая газета. Поэтому Порошенко «нажал на стоп-кран и национализировал банк незадолго до Рождества».
С тех пор в банковской системе Украины установился покой, однако кризис может быстро вспыхнуть снова, подчёркивает издание. По сравнению с еврозоной банковский сектор страны находится в худшем состоянии. В то время как Национальный банк в последнем отчёте сообщал о небольшом росте, масштабы невозвращённых кредитов на Украине свидетельствуют о совершенно иной ситуации, уверяет Die Welt.
Как сообщал центробанк Украины, на настоящее время не возвращены в срок 30,5% всех выданных кредитов, причём эта цифра значительно ниже, чем предполагают аналитики в рыночной сфере: по их оценкам, речь идёт, скорее, о 50%.
Между тем некоторые частные банки с украинским капиталом не хотят признавать истинные масштабы проблемных кредитов. В свою очередь, государственные банки, доля которых на рынке снова превысила 50%, признают свой «катастрофический баланс», пишет немецкая газета. По данным украинского центробанка, доля непогашенных кредитов у них составила 45%, и это не считая «Приватбанка». Украинские «банки сидят на гигантской горе гнилых кредитов», пишет Die Welt.
Центробанк, который уже критиковали за его вялую политику, под давлением западных финансистов начал действовать активнее: его новые предписания обязуют банки оценить кредитные риски — поэтому «вскоре может вскрыться истинное критическое состояние банковского сектора», утверждает немецкий журналист.
Как поясняет издание, экономика Украины переживает глубокий спад, продолжающийся с 2014 года. За два года ВВП упал более чем на 16%, что повлекло за собой падение курса гривны. «Виной тому не только конфликт с Россией, парализовавший промышленный восток страны, но и продолжающая своё существование олигархическая структура экономики, — подчёркивает Эдуард Штайнер. — И, разумеется, коррупция».
Опасное состояние экономики Украины отражают международные рейтинги: так, по индексу Doing Business, Украина занимает 80-е место из 190 стран. А по индексу коррупции по оценке Transparency International Украина оказалась и вовсе на 131-м месте из 176 позиций. Таким образом, она вместе с Россией плетётся в хвосте у Европы, резюмирует автор.
Ключевой проблемой банковского сектора является коррупция. Органы надзора слишком долго поддерживали проблемные банки и предоставляли собственникам возможность изымать капиталы, отмечает немецкая газета. Как подчёркивает издание, кредиты не приносят прибыли финансовым институтам, потому что клиентам банков дешевле обходится затягивание судебных процессов по взысканию денег, чем выплата процентов по кредитам. На Украине говорят: «Только трусы возвращают кредиты».
Нынешняя ситуация на Украине подвергается критике со стороны ЕС, пишет Die Welt. По мнению европейцев, в первую очередь «олигархическая структура экономики» является основной причиной того, что борьба с коррупцией в стране «зашла в тупик».
Такой вывод можно сделать на основании декабрьского сообщения Счётной палаты ЕС, в котором также указывается на то, что институты уголовного преследования недостаточно независимы от правительства и олигархи оказывают влияние на политические партии.
Впрочем, отмечается и некоторое положительное развитие, признаёт автор статьи. По мнению экономистов, рецессия на Украине заканчивается, а вместо неё начинается медленный экономический рост. И всё же экономика страны ещё переживает переход от российского рынка к европейскому, а это требует многочисленных реформ. Пока баланс остаётся отрицательным. Зато инфляция снизилась с невероятных 43% в 2015 году до 12,4% в 2016 году. Примечательно, что новостное агентство Bloomberg в прогнозах на 2017 год охарактеризовало украинскую валюту как самую стабильную в мире, подчёркивает Эдуард Штайнер.
Как сообщается в статье, ситуация с выдачей кредитов на Украине сейчас стабилизировалась: по новым кредитам необходимо выплачивать уже не 24%, а «всего лишь» 16%. Однако в банковском секторе Украины существует проблема доходов, пишет Die Welt. Кроме того, национализация «Приватбанка» привела к тому, что доля государственных институтов в банковской сфере превысила 50%, а это плохо сказывается на положении конкурентной борьбы. К тому же с 2014 года около 90 банков, то есть почти половина всех финансовых институтов страны, были вынуждены покинуть рынок. Ещё несколько десятков, вероятно, прекратят свою деятельность в будущем, предполагает журналист Die Welt.
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Сторонники блокады Донбасса попросили денег на митинге в Киеве
В понедельник вечером на площади Независимости в Киеве прошла акция сторонников торговой блокады Донбасса, сообщают СМИ.
Митинг, в котором приняли участие приблизительно 500 человек, продолжался около часа, передают «Украинские новости».
Его организаторы выступили с призывом присоединиться к блокаде. Кроме того, они попросили перевести им деньги на банковскую карту.
Выступили несколько нардепов: Семен Семенченко («Самопомощь»), Егор Соболев («Самопомощь») и Владимир Парасюк (внефракционный).
Столкновений с полицией не было.
19 февраля участники митинга в поддержку блокады торговли с ДНР и ЛНР установили первую палатку возле здания администрации президента Украины на перекрестке Банковой и Институтской улиц.
Перед этим ссторонники блокады Донбасса жгли шашки и взрывали петарды у здания «Укрэнерго» в Киеве.
К оглавлению | Источник: voicesevas.ru
Киев сообщил о 9,8 тыс. погибших за время вооруженного конфликта в Донбессе
фото:hs-pr.ru
За время вооруженного конфликта в Донбассе погибли более 9 тыс. 800 человек, около 23 тыс. человек пострадали, сообщил МИД Украины.
Число вынужденных переселенцев достигло 1 млн 800 тыс. человек, сообщается на сайте МИД Украины.
По данным ООН на начало декабря, жертвами конфликта стали более 9,7 тыс. человек, 22,8 тыс. были ранены.
Киев сообщил, что утратил контроль над 7,2% территории и 409,7 км границы.
Ответственность за случившееся Украина возлагает на Россию, хотя это новые украинские власти своими действиями вынудили жителей Донбасса начать вооруженное сопротивление новому режиму.
Украинские силовики продолжают попытки подавить протестное движение с помощью оружия, затягивая и срывая выполнение минских договоренностей.
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Трагедия, превращенная в фарс
Уберите детей
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Зрада: Украина наращивает продажи военной продукции в Россию — международное исследование
Россия — крупнейший партнер Украины в военной сфере. Об этом свидетельствует исследование, которое ежегодно проводит авторитетная международная организация — Стокгольмский институт исследования проблем мира (SIPRI).
Если верить свежим данным SIPRI, в прошлом году Украина экспортировала в Россию продукции военного назначения на $169 млн. Именно русские в 2016-м стали крупнейшими покупателями товаров украинской «оборонки».
Столько денег Украина не получает даже от Таиланда — единственного покупателя современных украинских танков «Оплот».
Всего за год поставки в Россию выросли на 72%. Более того, они оказались выше, чем во времена президентства Виктора Януковича.
Доклад SIPRI свидетельствует о том, что крупнейшим партнером россиян на Украине сегодня является «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева. Компания запорожского бизнесмена, бывшего регионала, а ныне народного депутата от «Воли народа», выполняет контракт на поставку двигателей АИ-222.
Украинские авиационные моторы устанавливаются на Як-130 — российские легкие штурмовые самолеты, на которых обучают военных летчиков, в том числе поражать наземные цели.
Контракт «Мотор Сичи» с российским авиастроительным заводом «Сокол», который собирает «Яки», предусматривает поставку 218 двигателей (по данным SIPRI).
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Украинок массово продают в Турцию: Разоблачены 2 канала торговли женщинами — кадры операции (ВИДЕО, ФОТО)
Масштабную деятельность, связанную с сексуальной эксплуатацией женщин за границу, разоблачили украинские полицейские, заявили в пресс-службе Нацполиции.
Транснациональный канал торговли людьми, разоблаченный полицейскими, вел в Турцию.
Установлено, что организацией торговли женщинами занимались жительницы Полтавской и Днепропетровской областей, 30–32 лет, а также 21-летняя жительница Одесской области.
Первые две сообщницы вербовали молодых женщин в возрасте до 30 лет и обеспечивали их доставку в Турцию. Правоохранители предупредили выезд 2-х завербованных женщин за рубеж, остановив их вылет из киевского аэропорта «Борисполь».
Ведется досудебное расследование по ч. 2 статьи 149 Уголовного кодекса Украины (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека).
Эта статья грозит преступницам лишением свободы на сроки от 5-ти до 12-ти лет.
Второй канал торговли женщинами перекрыт в Одессе
9 февраля в Одесской области был перекрыт другой канал торговли людьми. Оперативники пресекли эту преступную деятельность как раз в тот момент, когда девушка-организатор переправляла «товар» в Турцию. 21-летнюю торговку живым товаром задержали в ходе проведения оперативных мероприятий общей межведомственной группой Государственной пограничной службы и Национальной полиции в аэропорту «Одесса» (см. фото).
Девушка уже собиралась было переправить 2-х женщин в Турцию, но была арестована в этот самый момент. По данным Госпогранслужбы Украины, задержанная должна была доставить завербованных женщин в Стамбул, где их собирались использовать в качестве проституток.
Продажа украинок в Китай
В конце 2016 года в Киеве разоблачили международный канал торговли людьми, с помощью которого украинских девушек переправляли в Китай для оказания интимных услуг. По информации все тех же пограничников, организатора задержали в аэропорту «Борисполь» во время оформления документов на рейс Киев – Пекин при попытке переправить 2-х украинок в столицу Поднебесной. До этого, таким именно образом, преступники успели переправить уже 10 девушек. Организаторы получали до 3 000 долларов США за каждую из девушек, привезенных в Китай.
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Мы не вернемся в Украину, — Плотницкий
Глава ЛНР прокомментировал блокаду Донбасса украинскими радикалами.
«Блокирование поставок угля с территории ЛНР на Украину — это очередное проявление так называемой „заботы” со стороны Киева о людях, проживающих на Донбассе. А давайте вспомним: не Киев ли в начале текущего года утвердил целый план мероприятий по реинтеграции территории Донбасса, который предусматривает оказание всевозможной помощи и поддержки гражданам, проживающим на территории ЛНР и ДНР?
Официальный Киев противоречит сам себе. Продолжая себя позиционировать как европейское государство, Украина подобными действиями цинично нарушает реализацию прав и свобод человека, закрепленных международными нормами.
А после внесения в Верховную Раду законопроекта о временно оккупированной территории даже мировое сообщество было изрядно обеспокоено состоянием дел на Украине.
Некоторые пункты этого документа, такие как, например:
— „отказ от соцобеспечения жителей Донецкой и Луганской областей;
— полная продовольственная и энергетическая блокада оккупированных территорий;
— ограничение свободы передвижения лиц, товаров не только во время, но и после оккупации;
— ограничение права лиц на участие в выборах всех уровней в течение длительного срока (от 3 лет и более)” и другие, — взбудоражили европейскую общественность, после чего Совет Европы и ООН были вынуждены обратиться в украинский законодательный орган с просьбой учитывать международные стандарты по защите прав человека при разработке законодательства.
Ведь данный законопроект нарушает нормы Резолюции ПАСЕ, а некоторые его нормы и вовсе противоречат положениям Минских договоренностей, выполнение которых Киев упорно продолжает игнорировать.
С первых дней войны Украина испытывает на прочность наших граждан. И блокада железнодорожного сообщения — очередное тому подтверждение. Но более чем за 2,5 года нашей самостоятельности подобные выходки со стороны Украины только закаляют донбасский характер.
Все это время мы смогли жить без Украины! Но сможет ли она без нас?
Не теряя времени зря, мы устанавливаем контакты с нашими зарубежными партнерами, в том числе и с Российской Федерацией, ищем новые рынки сбыта нашего сырья и продукции.
Блокада вредит не ЛНР, а, в первую очередь, Украине и не только в экономическом смысле… Ведь таким образом Украина показывает свое истинное лицо и отношение к людям, работающим на предприятиях украинской юрисдикции. Разве так должна проявляться благодарность и забота о людях, которые пополняют бюджет?
Украина заявляет, что получила 1 млрд 900 млн гривен от работы предприятий украинской юрисдикции, находящихся на территории Донбасса. И эти деньги идут не только на нужды бюджета страны-карателя, но и на нужды «АТО», на приобретение боеприпасов и вооружения, с помощью которых впоследствии убивают мирных жителей Донбасса, разрушают инфраструктуру.
Да, действительно, нам было сложно, мы начинали с нуля, но наша упорная работа уже дает определенные результаты. Возьмите хотя бы то, что наши женщины выходят на пенсию в 55 лет, в то время, когда на Украине — в 60. А против повышения тарифов на коммунальные услуги и вовсе собираются целые митинги и пикеты по всей Украине. Тогда как в нашей республике цены на коммунальные тарифы остались на довоенном уровне и практически в 3 раза ниже, чем на Украине.
Подобными действиями и всяческими блокадами Украина фактически бросает людей, работающих на предприятиях украинской юрисдикции, на произвол судьбы. Более того, подвергает их жизнь опасности, продолжая наносить массированные удары по городам и селам.
И теперь право выбора остается за каждым работником предприятий украинской юрисдикции, проживающим в ЛНР, — идти вместе с республикой по пути построения сильного и независимого государства или же жить в постоянном страхе с оглядкой на киевские власти, ожидая очередную подлость со стороны Украины.
Я уже не раз говорил, что назад дороги нет! Мы не вернемся в Украину!
Мы будем строить свое государство, где уважают каждого его жителя, где соблюдаются и защищаются конституционные права и свободы граждан.
Мы будем строить свою экономику, независимую от Киева!
Убежден, непокоренный Донбасс, который во все времена славился своим промышленным потенциалом, еще не раз громко заявит о своей индустриальной мощи всему мировому сообществу».
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Блокада Донбасса: Ахметов останавливает заводы
Входящие в группу «Метинвест» Енакиевский металлургический завод (ДНР) и Краснодонуголь (ЛНР) останавливают производство из-за продолжающихся военных действий и блокады железнодорожного сообщения в зоне «АТО».
Предприятия остановились в понедельник, 20 февраля, сообщает пресс-служба «Метинвеста».
Согласно сообщению, Макеевский филиал ЕМЗ будет остановлен 25 февраля. Также из-за блокады железнодорожного сообщения остановлена добыча на всех шахтах угольного объединения Краснодонуголь, производителя коксующегося угля.
При этом отмечается, что с начала боевых действий в регионе ЕМЗ работает в условиях неритмичных поставок железорудного сырья (ЖРС). После того, как радикалы заблокировали движение на перегоне Ясиноватая — Скотоватая, ввоз сырья и вывоз готовой продукции стал невозможным.
Сейчас на Енакиевском метзаводе закончились работы по подготовке к временной консервации.
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Захарченко выразил соболезнования в связи со смертью Чуркина
Глава ДНР Александр Захарченко выразил глубочайшие соболезнования родным и близким постоянного представителя России при ООН Виталия Чуркина, который скончался сегодня в Нью-Йорке.
«Преждевременный уход из жизни такого выдающегося дипломата, как Виталий Чуркин, это большая потеря не только для России, но и для Донбасса», — отметил Захарченко.
По его словам, жители региона никогда не забудут того, с какой прямотой, убедительностью и смелостью российский дипломат рассказывал миру правду о борьбе Донбасса за свободу, честь и достоинство. «Он сам воплощал в себе эти качества. От имени всего народа Донецкой Народной Республики выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким Виталия Чуркина, его коллегам, руководству России», — отметил Глава ДНР.
Постпред РФ при ООН Виталий Чуркин скончался сегодня в Нью-Йорке за день до своего 65-летия. Чуркин родился 21 февраля 1952 года в Москве в семье авиационного инженера-конструктора. С 8 апреля 2006 года занимал пост постоянного представителя РФ при ООН в Нью-Йорке, был представителем РФ в Совете Безопасности ООН.
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Чуркин, чурки и приматы
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Белоруссия будет наказывать за паспорта ДНР и ЛНР
Белоруссия не будет пускать пересекающих границу по паспортам Донецкой и Луганской Народных Республик.
Об этом заявил официальный представитель белорусского Госпогранкомитета Антон Бычковский.
По его словам, пересечение границы Белоруссии возможно только по документам, «дающих на это право».
«Мы соблюдаем действующее законодательство. При отсутствии у лиц, пересекающих государственную границу, документов, дающих на это право, мы их пропустить не можем», — сказал он.
Кроме того, чиновник добавил, что таких лиц будут «привлекать к ответственности в соответствии с действующим законодательством».
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Будни 73-го МЦСО
Бывший военнослужащий 73-го Морского Центра Специальных Операций ВМСУ о некоторых подробностях службы.
Будни 73-го МЦСО
Вниманию Командування Сил спеціальних операцій ЗС України
Итак, я обещал написать пост о спецназе, в котором я прослужил с 10. 2015-10.2016.
Это 73 МЦСО (морские котики, Майчане, катаны или кто там себе еще придумает). основная масса в части, была 4 и 5 волна мобов, когда я пришел. Чтобы вы все понимали мобы-это самые патриотически настроенные и мотивированные бойцы были. Им хлеба не надо- работу давай. Контрачи-это отдельная история. Очень большая часть контрактников в части с самого Очакова, в АТО старались не ездить, им лучше в наряды ходить и вечером в пьяный угар с мордобоем в Гелее (кафешка, местное злачное место с малолетками легкого поведения) Вы думали в 73 не пьют?!Хм….я скажу даже больше, группа в которой я был, 60% были «травоядные»(планокуры), фен и другие модные варианты тоже присутствовали. Так что алкоголь-это детсад. Ладно-это парафия замполита. Ему надо просто отвлечься от продажи шевронов части по 56 грн. Короче, служить я попал в отряд где был комбатом Эдуарда Шевченко.
Меня определили в группу и буквально через две недели я оказался в секторе. Рулями в базовом лагере было два Капитана 3 ранга, все их в народе называли «Копейчушками» (с рекламы Фокстрота). Причина тому была их ненасытная жадность до чужого и плюс ко всему огромные животы и это в свои 30 лет))) Слава у них была дурная, т.к. запросто торговали волонтерской помощью в Краматорске. Загружали волонтерские вещи(бензопилы), лекарства, топливо и вывозили все это на волонтерском Опеле Монтерей за территорию лагеря, обратно машина приходила пустой. Вечером топилась банька и Копейчушки парились под коньячок. Хотя не только они были любителя торговли волонтеркой. Был еще и офицер один, любитель селфи, фотографировался на территории лагеря и подписывал……вот я в Горловке, вот я Дебале, вот Ясинвоатая……Спрашивал его нахуа….он в ответ для телочек)))Они конечно ссали кипятком и писали комменты под его очередным геройским постом. Умудрялся накружить у дурочек горки и потом своим бойцам продавать. Ну да ладно-это на его совести.
Итак, когда наша группа приехала в Краматорск и простыла, то пришлось просить лекарства у Юлии Сегеды, хотя вроде Народный тыл во главе «хорошей знакомой Шевы» Гончаровой звытует на весь ФБ, что вот доехали очередные лекарства котам, и есть все кроме спортивной заморозки )) На самом деле у медика не было нихуа. Я думаю, она и не знала, что таблетки уходят. Поэтому с уверенностью утверждала, что все ок. О секторе позже.
Итак, вернемся к спецназу.
Морской спецназ дело тонкое, и блядь серьезное. Морской подготовки попросту нет, около 10% не умеют плавать вообще!!! Аппаратов для дыхания нет вообще.
Зато круглый год, с началом учебного они учат и конспектируют парашют Д-5, с которым прыгают два раза в год. Конечно на шару с ними почему то прыгают спортсмены на крыльях, но на то она и армия. Прыжок ведь денег стоит, а тут шара такая.
Кроме всего в спецназе есть специальная подготовка, вроде как по бумагам должна быть….а в реале -это тактический проеб, вышли на 1000 метров от части и легли в поле. Бо в плане занятий ориентирование на местности, в чистом поле, где всего два дерева и два куста. Я подходил к Шеве и предлагал. Что есть человек(полковник) в центре написания стандартов специальной подготовки, они могут нам помочь, составить СТП (стандарты подготовки), надо только звонок от Шевы или телеграмма. На что он проорал…-о, что они там могут написать и меня научить, пусть отряд учится по плану. В общем учите ДП-5 и проеб в поле.
Стрельбы только на 100 метров, это отдельная тема, их нет попросту…..На СВД 10 патронов, на АКС-30 патронов, один раз в месяц! Я так тогда в сектор и поехал с не приведённой к нормальному бою винтовкой( не пристрелянной). В секторе тоже не смог проверить, т.к. Копейчушкам облом было вести журнал. Внимание!!! только на анти-снайперском выходе, я смог проверить и узнать, что ствол кривой и бьет на 2 метра в землю.
У нас все загадочное в спецназк, например сектор ставит одну и туже задачу 8,73,74. И мы все оказываемся в одном месте с одной и тойже целью. Сходить на ноль и посмотреть снайпера……Только вдумайтесь!- 50 человек СпН ловят одного сепарского снайпера?!
Хочу также отметить вопрос бк, по приезду в сектор группа получает одно бк, т.е на штатное количество магазинов. И четко по описи, номер и серия патрона и не дай бог проебешь,а то чего хуже выстрелишь. Вот морской спецназ и побирался на нулях, клянчил у пехоты на передке, благо дело пехота добрая…….пацаны, нате ящик-нате два. Так мы с выхода привозили по 3-5 ящиков патронов, рпг, мон-100 и так по мелочи. Это называлась неучтенка. Ящики валялись возле палатки, пока мы были в секторе, стоило уехать в Очаков….как бац…..ящики пропадали. По приезду спрашиваю у Копейчушек, де бля наша неучтенка…..Они,а нах она тебе нужна. Не заебуй. Вообщем вопрос сложный с дальнейшей историей неучтенки.
Что касается геройского-героя Шевы. В нашем отряде был парень, позывной Юмор. Сирота 24 года, да конечно он был чуть обижен Богом, в смысле интеллекта , о чем было написано на его лице. его частенько прессовали свои, как слабого. Просто чисто доебывались. И вот в один прекрасный день, бодрый и уверенный в себе командир части, Шевченко Эдуард (2 день на посту командира), пришел в расположение, увидел Юмора и решил его подстричь тупыми маникюрными ножницами. Стриг и ржал, а Юмор сидел тихонько и плакал. Вообщем обскублил, как плешивого.
Это история, лично для вас Юлия Гончарова и для Вас Юлия Сегеда (Yuliya Segeda), чисто для общей картины. Можете и сами у него спросить,у Шевы, если интересно.
Вам будет также интересно Віктор Муженко, для понимания под какое дерево лить воду.Думаю, хватит может что добавишь Данил Турчин (Danil Turchin) по самому крутому спецназу.
Всем приятного вечера.
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