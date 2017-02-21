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Немецкая киноактриса Марика Рекк оказалась советской разведчицей

19:43. 21 февраля 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

Источник: РИА Новости
Немецкая киноактриса и певица венгерского происхождения Марика Рекк оказалась советской разведчицей, свидетельствуют рассекреченные документы из архива Федеральной разведывательной службы Германии.

Рекк с 1940-х была частью агентурной сети, которая отвечала за передачу советским властям военной разведывательной информации высокой важности, следует из документов, фрагменты которых опубликовал немецкий таблоид Bild.

Как отмечается в бумагах, Рекк завербовал её директор Хайнц Хоффмайстер, который на тот момент уже работал на СССР. Пока остается неизвестным, какую именно роль в агентурной сети играла Рекк и какую информацию она передавала в Москву. Ее муж, кинорежиссер Георг Якоби, также, вероятно, был завербован советскими спецслужбами.

По данным издания, во главе сети, к которой принадлежала Рекк, предположительно находился легендарный советский разведчик Ян Черняк, которого за его талант оставаться незамеченным прозвали «человек без тени». В его агентурную сеть входили около 35 разведчиков, включая банкиров, военных, государственных чиновников, а также актрису Ольгу Чехову.

Первое упоминание о разведывательной деятельности Рекк встречается в датируемых ноябрем 1951 года документах немецкой организации «Гелен» (Gehlen), которая была предтечей современной разведслужбы Германии. В том же 1951 году Рекк объявила, что заканчивает свою актерскую карьеру. Газеты тогда писали, что она хотела открыть собственный бутик в Дюссельдорфе и продавать изделия из швейцарской шерсти. Однако немецкая разведка пришла к выводу, что это был лишь хитроумный ход, который позволили Рекк и дальше работать на СССР.

Актерская карьера Рекк началась в 1930-е годы. В 1935 году она снялась в своем первом немецком фильме «Легкая кавалерия» (Leichte Kavallerie). С этой картины началась её крайне успешная карьера в кино Третьего рейха. Она была одной из любимых актрис Адольфа Гитлера, ей даже приписывали роман с министром пропаганды Йозефом Геббельсом. По окончании Второй мировой войны в качестве наказания за тесную связь с нацистским руководством на два года ей запретили работать.

Умерла Марика Рекк 16 мая 2004 года от инфаркта в возрасте 90 лет.

Российскому зрителю Марика Рекк лучше всего известна по телесериалу «Семнадцать мгновений весны», в котором показывают фрагмент с участием актрисы из фильма «Девушка моей мечты»: Штирлиц смотрел эту киноленту 27 раз, поскольку кинотеатр, где её крутили, был местом его встречи со связником.

Источник: nstarikov.ru

Метки: чит.клуб
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