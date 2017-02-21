Мяуканье льва: как Шойгу поставил на место Фэллона

Глава Минобороны Сергей Шойгу ответил на заявление своего коллеги из Великобритании Майкла Фэллона, заметившего, что Запад не хочет, чтобы «медведь совал свои лапы в Ливию». По словам Шойгу, в «британском зоопарке еще не вырос тот зверь, который мог бы указывать медведю».

По словам министра обороны России, если уж действительно переходить на «звериную» тему, то стоит вспомнить, что на гербе Великобритании изображен лев.

«Есть такая старая пословица: все львы — кошки, но не все кошки — львы. Пусть каждый разбирается в своих делах сам, — сказал Сергей Шойгу с улыбкой, выступая перед студентами МГИМО. — И мы не думаем, что в их зоопарке вырос зверь, который может указывать медведю».

Напомним, что ранее министр обороны Великобритании Майкл Фэллон заявил, что Западу не по вкусу отношения России и Ливии. Фэллон также отметил, что страны Запада «не хотят, чтобы медведь совал туда свои лапы» и провоцировал НАТО.

Главе британского оборонного ведомства не понравилось, что Сергей Шойгу провел видеоконференцию с командующим национальной армией Ливии Халифой Хафтаром, в ходе которой стороны обсудили борьбу с террористами на Ближнем Востоке.

Члену Комитета Совета Федерации по международным делам Олегу Морозову шутка министра Шойгу пришлась по душе:

Раз уж медведя ассоциируют с Россией, то нам от этого только плюс. Медведь — это зверь, которого надо уважать. И в животном мире не так много высокоуважаемых особей, сила которых не оспаривается. Это замечательный образ, с которым нам жить многие и многие века. Шутка Шойгу очень уместна, тем более, если брать историю Ливии с момента вмешательства в дела этого государства, убийства Муаммара Каддафи… Все, что из этого вышло. Тогда «британский лев», «галльский петух» и «американский слон» оказались не на высоте. Они проявили не те качества, которые достойны этих представителей фауны… поэтому шутка удалась… … Если говорить серьезно, мне кажется, что попытка оправдывать, выдавать за победу очевидные дипломатические и военные провалы, да еще при этом перекладывать эти провалы на кого-то, — это некий новой стиль западной дипломатии. Это касается не только темы Ливии, но и других точек, где была попытка продемонстрировать львиную мощь, которая в итоге оказалась кошачьим мяуканьем. Сирия — это еще один тому пример, где лев мяукнул, а медведь показал себя в полной красе…

Сенатор Морозов также отметил, что на Западе давным-давно укрепился устойчивый образ Российской Федерации и ее лидера — президента Владимира Путина — как большого грозного медведя. В какие-то моменты нас воспринимают очень серьезно, но и без шуток не обходится — особенно старое клише: «В России по улицам ходят медведи в шапках-ушанках с бутылкой водки и балалайкой».

«Это самые разные шутки: по Москве бродят одинокие проснувшиеся медведи, цыгане с медведями, медведь — увалень и Россия — такой же увалень. Хочу также напомнить, что известна статистика — в природе не так часто происходят схватки между тиграми (или другими большими кошками) и медведем. Такое случается в России на Дальнем Востоке. И как говорят охотники, как правило схватка заканчивается в пользу медведя. Медведь — очень сильное и мощное животное, заслуживающее колоссального уважения», — резюмирует член комитета Совфеда по международным делам.

Напомним, что российско-ливийские отношения начали стремительное развитие в апреле 2008 года, когда Москва списала долг Ливии в 4,5 млрд долларов в обмен на многомиллиардный контракт для российских компаний, о чем сообщалось на сайте российского Минфина. В конце января 2010 года Россия и Ливия подписали крупный контракт на закупку российских вооружений, включая стрелковое. А 1 сентября 2011 года министерство иностранных дел РФ сообщило, что Россия признает переходный национальный совет Ливии, после чего посольство Ливии в российской столице встало на сторону повстанцев и подняло флаг Переходного совета. Муаммар Каддафи, де-факто являвшийся главой Ливии, был свергнут в результате иностранной интервенции западных стран, в которой активное участие принимали Великобритания, Франция, США, а также НАТО.

Дарья Шипилова, РИА ФАН

Источник: news-front.info