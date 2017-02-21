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Как возрождается сирийская армия

21:02. 21 февраля 2017 Просмотров - 97 Нет комментариев Опубликовал:

Фактически, называя вещи своими именами, российский Генштаб переформатирует сирийскую армию.

Как возрождается сирийская армия

Подготовка сирийских сапёров


Ситуация в Сирии постепенно выровнялась и сложилась в пользу правительственных войск. Традиционно это увязывают с помощью российских военно-космических сил (ВКС РФ), однако вклад России в победы армии Башара Асада над исламистами гораздо шире. Фактически, называя вещи своими именами, российский Генштаб переформатирует сирийскую армию.

Само начало воздушной операции ВКС в Сирии в 2015 году ставило вопрос: а в состоянии ли изрядно потрёпанные правительственные войска воспользоваться результатами сколь угодно мощной воздушной поддержки? Наступать на «американские грабли» и слепо верить, что войну можно выиграть только «с воздуха», было бы очень наивно – без умелых действий наземных войск авиация бессильна. Она может лишь наносить потери врагу, но не способна сама по себе удержать очищенную территорию. Поэтому нужно фактически создавать сирийскую армию заново.

В этом процессе ключевое место занимает, конечно же, компетентное руководство, без которого любые поставки вооружений свелись бы к его бездарной утери в проигранных сражениях.«Очень важным негативным аспектом является недостаточная подготовка операций со стороны штабных работников сирийской армии. Многие из них и до 2016 года и в прошлом году оканчивались либо контрударами противника по уязвимым местам наступающих войск, что сводило на нет первоначальные успехи, либо срывало общий замысел операции и приводило к гораздо более скромным результатам, нежели планировалось, исходя из количества привлеченных к этому сил и средств. Отсюда остро чувствуется необходимость создания единого и высокопрофессионального штаба, который полностью бы взял на себя планирование и контроль за проведением всех последующих операций», — так описывал ситуацию в САА военный эксперт Юрий Подоляка

Сирийская армия нуждается в комплексном оздоровлении профессиональными кадрами всех ключевых сфер: штабного планирования, разведки и контрразведки, тактической подготовки, информационной войны. Всё это может дать ей Россия, и мы видим, как за последние полгода эта стратегия приносит свои весомые результаты, освобождая сирийскую землю от террористов, а российской армии давая ценнейший опыт.

Взятие Алеппо показало, что скоординированные действия российских ВКС и сирийских наземных войск при условии единого планирования могут сокрушить любые силы террористов. И ключевые слова тут — «единое планирование».
Близкий к высшим военным кругам сирийской армии военный эксперт Ахмад Марзук характеризует это обстоятельство такими словами:
«Когда операции планирует Россия, то все их участники из разных подразделений знают, что нет места взаимному недоверию и интригам. Россия как арбитр и тренер назначает каждому свою роль и строго следит, чтобы все игроки «команды» играли в полную силу, а не сваливали друг на друга неудачи. Авторитет России мотивирует ответственность и слаженность». Это очень нелишне помнить, понимая, из какой «сборной солянки» состоят боеспособные части Асада: ливанские и иранские добровольцы, ополченцы, резервисты, немногочисленный кадровый спецназ, территориальная оборона и так далее, и так далее. Без арбитра, которого все бы уважали, просто никуда».
Кратко пройдёмся по основным направлениям российской помощи в переобучении и модернизации сирийской армии.

Начнём с разведки. Воевать сейчас, в эпоху спутников, беспилотников и хакеров, «по старинке» — значит неминуемо проигрывать.

Стратегическое присутствие России, её воздушно-космических сил и технических средств различного назначения позволило существенно улучшить тактику САА, приспособив её к создавшимся условиям. Так, появление в распоряжении Сирийской арабской армии новых высокоточных средств разведки и огневого поражения позволяет защитникам Сирии прибегать к новой, более эффективной тактике уничтожения террористов.

Большое значение имеет взаимодействие появившихся у САА беспилотных летательных аппаратов с артиллерией, которая значительно усилила свой огневой потенциал и точность. Танки теперь также стали куда менее «слепыми». Наступление САА развивается после авиационных и артиллерийских ударов, а также специальных операций по ликвидации «полевых командиров» террористических группировок и проведению диверсий против их инфраструктуры: систем связи, управления и обеспечения человеческими и материально-техническими ресурсами.

Россия позволила сирийской «армии образца 20 века» начать воевать по принципам века 21-го.

Контрразведка не менее важна, а в условиях гражданской войны, где противник – коварные и хитроумные террористы, важна в квадрате. Россия и тут поставило дело на качественно новый уровень. Так, в Сирию отправился батальон военной полиции Минобороны России, состав его сформирован из чеченских военнослужащих – настоящих профи в многолетней борьбе с терроризмом. Сегодня даже на Западе вынуждены признать — налаженная российскими полицейскими подразделениями система контроля в Алеппо гарантирует безопасность, защищает права гражданского населения и позволяет предотвращать теракты.

Это — гарантия того, что освобожденные от террористов регионы не останутся тлеющими очагами саботажа и партизанщины, так что их придется «освобождать» раз за разом в дальнейшем. Со временем будет подготовлены и опытные местные кадры.

Тактическая подготовка – куда же без неё, особенно с учётом того, что несколько лет боёв свели основную часть сирийской армии к малообученным призывникам. Совместные учения продолжатся уже продолжительное время, они направлены на повышение эффективности действий вооруженных сил союзных стран против террористических группировок на территории Сирии.

Техническое обслуживание поступающего из России оружия – танков, артиллерии, электронных систем связи и т.п. – опять-таки, российские специалисты. Будем говорить прямо, далеко не всегда переданная техника обслуживалась с должным профессионализмом и ответственностью. Теперь с этим проблем нет. А исправная техника в современную эпоху – ключ к победе.

Нельзя забывать и о такой неочевидной с чисто военной точки зрения, но чрезвычайно важной в гуманитарном аспекте, вещи – Россия снизила накал ожесточенности междоусобного конфликта, внесла в него больше гуманизма и внимания к проблемам мирного населения. Вспомним, как российское МЧС помогало снабжать Алеппо, какое внимание уделялось страдающему населению фронтовых населенных пунктов – от медпомощи до разминирования. Это – тоже очень важно, так как гражданская война не должна вестись на взаимное уничтожение, и чем ниже градус жестокости, тем больше шансов на будущий мир.

Можно сказать, что российская армия вдохнула надежду в исстрадавшийся сирийский народ – граждане страны поверили, что победа не за горами, что мир в Сирии может и должен наступить уже в ближайшие годы.

Григорий Игнатов

Источник: nnm.me

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