Как просто и легко обмануть сотни тысяч людей

Фальсификация истории требует кропотливого труда. Надо написать историю заново, создать тысячи книг, массу искажающих правду фактов. И тогда ложь получит возможность стать «правдой». Ее будут учить в школе, её будут знать новые поколения, называя истиной.



Но есть пути и попроще. Грубо и нагло обманывать людей. Тоже себе метод. К сожалению, пример именно такого способа обманывать людей прислал один из читателей. Сожаление вызывает тот факт, что российская компания … как бы это помягче сказать… то ли ради проката за рубежом готова закрыть глаза на грубейшее искажение смысла её фильма, то ли попасть на экраны Великобритании можно ТОЛЬКО с соответствующим искажением смысла и сути истории.

В любом случае перед нами весьма странный и очень неприглядный факт.

Суть дела такова. Есть такая компания «Стар медиа» http://www.starmediafilm.com/ru/istoriya_i_struktura. Она занимается созданием фильмов. В частности она сделала добротный фильм «А зори здесь тихие», который недавно прошел на экранах. Есть в её активе и документальное кино. Вот, что об этом указывает сайт компании: «В 2011 году полностью дублированная докудрама «Великая война»/Soviet Storm была выпущена в Великобритании на телеканалах History».

Так вот дело в том, что текст фильма, будучи дублирована на английский язык, имеет искажения текста и СМЫСЛА. В сторону очернения истории нашей страны.

Вот письмо читателя моего блога Кирилла Некрасова, который заметил это безобразие и забил тревогу.

«Николай Викторович, добрый день.

Наверняка вам известен хороший сериал Великая Война про ВОВ.

Недавно решил посмотреть на английскую версию этого сериала, который размещается так же на официальном канале Star Media

В процессе просмотра английской версии обнаружил множество несоответствий в переводе.

1) Прямое искажение слов и смысла, очернение нашей истории, страны и нашей армии.

Английская версия Перевод Русскоязычный оригинал It was not just property that felt the wrath of the Red Army (27:16) Не только имущество ощутило на себе гнев Красной Армии. Агрессия первых дней на территории противника прошла достаточно быстро (30:23) Soviet soldiers, many fuelled by alcohol (27:20) Советские солдаты, многие из которых были пьяны, Разумеется, были случаи, когда у кого-то из бойцов за время войны погибала вся семья (30:28) were responsible for the rape of thousands of German women, (27:23) ответственны за изнасилования тысяч немецких женщин, и он сводил личные счёты с немцами (30:34) many of whom they then murdered. (27:27) множество из которых они потом убивали. Но зачастую, ко времени вступления на территорию Германии эта боль уже успевала притупиться. (30:36) https://youtu.be/fUFHAYCAD70?t=27m17s https://youtu.be/Ge3YY_-KOoo?t=30m24s

2) В другом ролике переводчик просто придумал фразы, которых нет в оригинале на русском языке.

Английская версия Перевод Русскоязычный оригинал The Soviet people had been subjected to endless propaganda. (32:02) Советские люди были подвергнуты бесконечной пропаганде. Таких фраз в оригинале нет. В сцене играет музыка. But they had also suffered terrible and brutal losses (32:07) Но они также понесли страшные и жестокие потери. To many, the German soldier was a fascist beast,(32:13) Для многих, немецкий солдат был фашистским зверем, responsible for murders and rapes, and the burning of villages and towns. (32:16) ответственным за убийства и изнасилования, и за сожжения деревень и городов. https://youtu.be/i6UkVl3ZFuI?t=32m1s https://youtu.be/ppCUHPgugiE?t=33m23s



Такие несоответствия для англоязычного зрителя создают совершенно иное впечатление, как от фильма, так и от действий советских солдат во времена Великой отечественной войны.

Ведь «неправильно переведенную» версию сериала просмотрели уже сотни тысяч человек (судя по счетчикам на youtube).

На странице http://www.starmediafilm.com/ru/contacts указаны контакты

Руководитель Интернет-Департамента

Юлия Виноградова

e-mail: j.vinogradova@starmediafilm.com

Связывался несколько раз с Юлией, но получил ответ лишь на одно письмо: «Спасибо за ваш комментарий. Мы сейчас работаем над улучшением качества субтитров наших проектов.

Обычно мы не практикуем добавление субтитров от зрителей. Постараемся оперативно устранить недочет».

Может быть после публикации в вашем блоге, ситуация как-нибудь изменится».

Огромное спасибо Кириллу Некрасову за его внимательность и принципиальность.

Перед нами ситуация прямого обмана и подлога. В английской версии фильма говориться, что солдаты Красной Армии не только уничтожали имущество жителей Германии, но также насиловали, а затем убивали женщин. При этом находясь в состоянии алкогольного опьянения. Сообщается о том, что наши солдаты нередко выходили из-под контроля, и хладнокровно расстреливали людей. Сильно искажаются благие намерения и поступки офицеров в сравнении с русскоязычной версией. И, что самое главное, по сравнению с ИСТОРИЧЕСКОЙ ПРАВДОЙ!

По этому поводу возникают резонные вопросы к компании «Стар медиа»:

Почему и откуда взялись такие «разночтения» в русской и английской версиях фильма? Почему компания «Стар медиа» никак не проверяет тексты своих фильмов на английском языке, сверяя и смысл, и качество перевода? Может быть, для продажи документального фильма в Великобританию, его обязательно надо «адаптировать» — то есть немного добавить чернухи про пьяных советских солдат, которые насиловали всех немок и были подвергнуты пропаганде? А то иначе англичане могут и не продолжить «не любить» и бояться русских.

Четвертый вопрос — он риторический: господа-товарищи из компании «Стар медиа», а вам не стыдно?

Как просто и легко обмануть сотни тысяч людей? Взять и изменить текст, наложенный на фильм. А это в свою очередь изменит смысл фильма и итоги его восприятия массовой англоязычной аудиторией. Это значит, что можно снимать сколь угодно исторически правильные и честные фильмы на русском языке, но если не «отследить за переводом» его на английский, то результаты будут диаметрально противоположными от желаемых. Вместо рассказа о мужестве русских солдат и реального вклада СССР в дело Победы на Третьим рейхом, получится фильм о пьяных русских солдатах-насильниках.

И что ещё важнее – англоязычному жителю планеты это рассказали сами русские. Фильм то снят в России…

Источник: nstarikov.ru