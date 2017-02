Как просто и легко обмануть сотни тысяч людей

Английская версия Перевод Русскоязычный оригинал

The Soviet people had been subjected to endless propaganda. (32:02) Советские люди были подвергнуты бесконечной пропаганде. Таких фраз в оригинале нет. В сцене играет музыка.

But they had also suffered terrible and brutal losses (32:07) Но они также понесли страшные и жестокие потери.

To many, the German soldier was a fascist beast,(32:13) Для многих, немецкий солдат был фашистским зверем,