5 тайн Байкала

Байкал уникален. Запаса воды, который есть в озере, хватит для того, чтобы пять лет обеспечивать все человечество пресной водой. Ученые постоянно исследуют Байкал, но он по-прежнему хранит свои тайны.

Что такое “Байкал”?

До XVII века русские не называли Байкал Байкалом, а называли его Ламу, что с эвенкийского языка переводится как “море”, затем называли озеро на бурятский манер “Байгал”. “Г” позже перешло в более привычное для русского уха “К”.

О том, почему Байкал так называется, по сей день существует множество версий. По одной – название образовано от бурятских слов “бай” и “гал” (стоять, огонь), так как по бурятской легенде Байкал образовался на месте огненной горы. Есть ещё несколько версий бурятского происхождения, однако некоторые филолги возводят название к якутскому языку (баай – “богатый” и кюёл “озеро”) или байхал (озеро). Есть даже версия, что “байкал” произошло от арабского Бахр-ал-Бака, что значит “море, рождающее много слёз”, или “море ужаса”.

Возраст озера

Байкал поистине загадочен. Даже в таком важном вопросе как возраст ученые до сих пор не могут определиться. По основной версии Байкал очень древнее озеро, и возраст его колеблется от 25 до 30 миллионов лет. Если это так, то Байкал поистине уникален, поскольку большинство древних ледниковых озер “живут” не дольше 10-14 тысяч лет, после чего заполняются илистыми остатками и заболачиваются.

В последние годы, когда на Байкале стали проводиться исследования при помощи глубоководных аппаратов “Мир”, стали появляться и другие гипотезы. Так, широко обсуждаемой стала гипотеза сотрудника Геологического института СО РАН Александра Татаринова. Его удивило то, что на дне Байкала не наблюдается никаких изменений горных пород, они за миллионы лет не изменились, тогда как длительное время приводит к их окислению и разложению в воде.Он предположил, что Байкал напротив – молодое озеро, и возраст его не больше 8-10 тысяч лет. Ученый предположил, что отложения, которыми до этого объясняли древность озера, могли достаточно быстро (в геологическом исчислении времени) формироваться под действием грязевых вулканов, в избытке представленных на дне озера, и впервые обнаруженных в 1966 году.

Круги на льду

Впервые гигантские кольца на льду Байкала были обнаружены в 1999 году, однако это не говорит о том, что раньше они там не появлялись. Просто размеры этих колец так велики, что увидеть их с поверхности озера и даже с высоких прибайкальских гор невозможно. После первого обнаружения колец российскими учеными был согласован ежедневный космический мониторинг поверхности озера. С тех пор было установлено, что такие кольца появляются на Байкале не каждый год. Они были замечены в разных местах озера в 2003, 2005, 2008 и 2009 годах.

Сразу, как информация о наличии колец на льду стала доступна людям, стали появляться самые фантастические версии их происхождения. Конечно, появилась и версия о пришельцах. Ученые, конечно, настроены более скептически. По предположительной версии кольца образуются от выбросов метана из осадочных пород озера. Байкал расположен в Байкальской рифтовой зоне, которая характеризуется повышенной сейсмической и тепловой активностью. Это может вызывать интенсивное газообразование. Летом его можно заметить по пузырькам на поверхности, зимой – по проталинам на льду.

Однако сколь привлекательной и аргументированной ни была метановая версия происхождения колец, она не объясняет титанического размера этих образований. Предположительно, такие размеры вызваны образующимися от выбросов метана круговыми течениями, но это только версия. Пока же кольца на байкальском льду остаются очередной неразгаданной тайной священного озера.

Светящаяся вода

Свечение байкальской воды было обнаружено ведущим научным сотрудником Физико-технического института ИрГТУ Виктором Добрыниным ещё в 1982 году. тогда он ещё только начинал свою научную карьеру в НИИ прикладной физики ИГУ. С того времени прошло много лет и сейчас ученые вернулись к своим исследованиям. Замеры проб воды на разных глубинах и в разных местах озера показали, что интенсивность свечения байкальской воды уменьшается с глубиной, причем диапазон изменения от поверхности до дна достигает 100 и более раз. Уровень свечения в одном и том же месте может меняться. На самой глубоководной станции около острова Ольхон исследователями был зарегистрирован минимальный уровень свечения – 100 фотонов через квадратный сантиметр в секунду.

Интересно, что мониторинг показывает снижение свечения в период с ноября по середину января, после чего вода снова начинает “набирать” свечение. По словам Виктора Богданова – с 19 января, с Крещения. Для ученых анализ этих процессов очень важен, поскольку при помощи него можно спрогнозировать изменение экологического обстановки.

Однако наблюдения-наблюдениями, но причину свечения байкальской воды ученые до сих пор не знают. Пока они только в самом начале разгадки этой тайны.

Стены

Люди и сегодня любят строить стены, но тот необъяснимый по сей день фанатизм, с которым возводили стены аборигены Байкала поистине удивляет. По всему периметру Байкала туристы и научные экспедиции до сих пор находят множество стен, назначение которых неясно. Есть вполне объяснимые фортификационные сооружения на мысах озера, также есть стены, которые возводились для защиты сакральных территорий, но объяснить назначение многих каменных стен глубоко в тайге непросто. Для их сооружение люди несли камни десятки километров. Открытым остается вопрос – зачем?

Очевидно, что не все обнаруженные стены можно отнести к оборонительным. Стены у Байкала отличаются не только по назначению, но и по возрасту. К сожалению, археологам очень трудно определить точные даты возведения этих сооружений, поскольку сухая каменная кладка не содержит органических компонентов, пригодных для радиоуглеродного или термолюминесцентного анализа.

В исторической науке принято относить постройку этих стен к курумчинской культуре V–X вв. Но эти стены могут быть как моложе, так и значительно древнее.

Алексей Рудевич