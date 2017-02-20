Жертвы американского голодомора

Памятник годам Великой депрессии в Вашингтоне, США

Я не собираюсь здесь ничего оспаривать. Более того сознательно исключаю любые, конкретные измерения, чтобы не уводить от основного: ИХ СЧИТАЮТ. Неважно даже, кто и как (вряд ли Океанографический Институт Университета Майами создавался для учёта «пострадавших от Фиделя Кастро»). Главное — жертвы всех «преступлений социализма» всегда выражаются в конкретных числительных, от так называемого «голодомора» до репрессий и войн.

Откройте хотя бы Википедию — там уйма статей на заданные темы и почти везде — «по разным оценкам». То есть можно ткнуть пальцем в небо, сказать про «квадриллион» звёзд, а всем сомневающимся предложить «вручную» проверить. Но суть даже не в том, что оценки — «разные», а в том, что их — масса.

Эксперт по мимике человека рассказал о новом президенте Америки много интересного

Пусть социализм огромное бедствие, а капитализм — прогрессивный путь развития, ну так и докажите это, подведя соответствующий баланс, где с одной стороны — миллионы и миллионы, а с другой — мелочная статистика. Фигвам! — как ответили индейцам на просьбу о компенсации. Первая графа «миллионами» заполнена, во второй … прочерк!

Могут возразить — «капитализм» никто не провозглашает, поэтому трудно найти начальную точку отсчёта. Кроме того, нельзя приписывать одному строю все противоречия человечества и возлагать на него ответственность, например, за все войны. Дескать, слишком расплывчаты критерии.

Парировать подобные сентенции легко, однако слишком уж долгим получится разговор, поэтому предлагаю ограничиться фиксированными временными рамками — 30-ми годами прошлого столетия. Именно тогда, согласно распространённому мнению, случился пик «голодоморов и репрессий» в СССР, унёсший миллионы жизней. Для особ особо одарённых повторяю — сознательно не называю конкретных цифр, чтобы не отвлекаться от более важного. Пусть то время считается, как бы квинтэссенцией «преступлений социализма».

Параллельно в США (квинтэссенция противоположности) разразилась Великая депрессия. Можно ли её отнести к пресловутым «преступлениям капитализма»? Более чем — ведь к американцам не метеорит прилетел, ни супостаты напали, ни засуха одолела. А люди почему-то погибали. Допустим, коммунисты поголовно были маньяками, но вот что писал американский романист Джон Стейнбек:

«…апельсинные горы заливают керосином из шланга, а те, кто это делает, ненавидят самих себя за такое преступление, ненавидят людей, которые приезжают подбирать фрукты. Миллионы голодных нуждаются во фруктах, а золотистые горы поливают керосином. И над страной встает запах гниения.

Жгите кофе в пароходных топках. Жгите кукурузу вместо дров — она горит жарко. Сбрасывайте картофель в реки и ставьте охрану вдоль берега, не то голодные все выловят. Режьте свиней и зарывайте туши в землю, и пусть земля пропитается гнилью…

Это преступление, которому нет имени. Это горе, которое не измерить никакими слезами. Это поражение, которое повергает в прах все наши успехи. Плодородная земля, прямые ряды деревьев, крепкие стволы и сочные фрукты. А дети, умирающие от пеллагры, должны умереть, потому что апельсины не приносят прибыли. И следователи должны выдавать справки: смерть в результате недоедания, потому что пища должна гнить, потому что её гноят намеренно…»

Может быть, клевещет Стейнбек на тогдашнюю американскую действительность, и всё было совсем не так? Тогда кому стоят подобные памятники в США? Что зафиксировали пожелтевшие фотографии?

Я проехал страну от берега до берега и от Нью-Йорка до Сан-Франциско, и воочию убедился в многочисленных свидетельствах, сохранившихся до наших дней. Как обманывали голодных рабочих при строительстве дамбы Гувера; как огромные толпы людей передвигались по знаменитой трассе 66, спасаясь от голода, а им устраивали вооружённые «заслоны»; как принимали законы, вводившие уголовную ответственность «бродягам и их пособникам»; как расстреливали демонстрации на заводах Форда; как бунтовали в Чикаго и т. д., и т. п.

И везде настойчиво звучало слово «преступление», и то, что оно не персонифицировано (как в России — «сталинские») совсем не отменят его жертв. Или кто-то на полном серьёзе возьмётся утверждать, что смерть от голода в государстве с рыночной экономикой «слаще», чем в стране с «плановой»?

Но самое странное — никто не отрицает факты гибели людей в эпоху Великой депрессии, однако НЕ СУЩЕСТВУЕТ подсчётов, сколько их полегло. Совсем! Я спрашивал в музеях, изучал мнения специалистов, внимательно разглядывал документы, увы! По конкретным случаям — да, в масштабах страны — нет. Неужели, неинтересно? Тем более, может их, наоборот, было мало по сравнению с «социалистическими»?

Показательна история с Википедией, откуда удалили статью российского исследователя Борисова, который основываясь на официальной демографической статистике США, сделал вывод о «голодоморе» в США. Между прочим, именно по такому способу западные социологи вычисляли количество умерших от голода в СССР. Допустим, Борисов пристрастен, или даже «всёврёт», но тогда противопоставьте ему правду, приведите свои цифры. Тем более для СССР это сделано, значит, методика существует, примените же её и в обратную сторону!

Коли уж «депрессия», да ещё «Великая» должна же по логике присутствовать информация о её жертвах. Или всё тогда ограничилось лишь «лёгким умиранием недоеданием», «падением в голодный обморок промышленности» и «нехваткой еды денег»? Судя по Википедии именно так. Сравним два явления исключительно по подзаголовкам соответствующих разделов:

«Великая депрессия»: Причины; Последствия; Кризис в США; Антикризисные меры; Образ Великой депрессии в культуре.

«Голод в СССР»: Истоки голода в России; На Украине; В Казахстане; Предпосылки возникновения голода; Репрессии в отношении сельского населения; Последствия голода; Спад голода; Оценки масштабов голода; Память о жертвах.

Михаил Ржевский об исторических заслугах свергнутого президента Украины

Обратите внимание на эвфемизмы: «кризис» вместо «голода»; «антикризисные меры» против «спада голода» (там приняли меры, а тут голод «спал» сам собой). И, наконец — апофеоз! С одной стороны: «Образ Великой депрессии в культуре». С другой: «Оценки масштабов голода» и «Память о жертвах». После прочтения возникает стойкое ощущение, что злые коммунисты «сознательно умерщвляли», а за океаном заливали фрукты керосином и жгли кукурузу не иначе — инопланетяне.

Я столь подробно остановился на Википедии специально для тех, кому всегда «Гугл в помощь». Давайте, поищите «чёрную кошку в тёмной комнате». Если не знаете окончание цитаты, удостоверитесь экспериментальным путём.

Видите, какие противоположности лишь на одном историческом отрезке. Куда там ВСЕМ «жертвам социализма» до ВСЕХ «жертв капитализма» — у них всё настолько хорошо, что и не считает никто. Зато Океанографический Институт Университета Майами в курсе про потерпевших от Фиделя Кастро.