Сергей Шаргунов о своих избирателях, оставленных без электричества

— Солнце заходит за горизонт, и жизнь в селах замирает. Кишлаки посреди гор… И их накрывает тьма… Вот такой негатив! Никаких благ цивилизации!

Так однажды рассказывал мне, громко и страстно, человек средних лет, дворник. Он говорил об Афганистане, который был виден из его родного таджикского села.

— У нас строили дороги, села горели огнями, а там… Полное средневековье! Это восьмидесятые были. И мы не думали, что нам такое грозит… А потом началось…

Я вспомнил этот разговор не просто так.

Беда в том, что реальность Афганистана 80-х порой повторяется сегодня и в нашей стране. Посреди гор стоят поселки, лишенные электричества, которые накрывает мгла, как только заходит солнце.



Ко мне обратились жители Чемальского района Республики Алтай. Люди пожаловались, что электричество у них с большими перебоями, особенно «острая ситуация» сложилась в селе Узнезя. Острая — это когда свет дают на пару часов, и снова отключают.

Представь, столичный житель, на минуту: ни телевизора, ни интернета, никаких телефонов. Но это еще полбеды. Ведь перебои с электричеством это еще и перебои с водоснабжением. Сиди себе, лежи, хоть танцуй без света и воды. И так все время. Пока не начинаешь при огоньке огарка писать письма во все ведомства без особых надежд на подмогу…



Конечно, я направил депутатский запрос главе региона. Ответ пришел из министерства регионального развития Республики Алтай. И, если честно, поразил своей откровенностью.

Оказывается, в мае прошлого года на некоем аппаратном совещании у гендиректора ПАО «МРСК Сибири» (распределительной компании) было принято решение о сокращении Эликманарского участка электрических сетей Шебалинского РЭС.

Далее следует фраза: «Фактически сокращение Эликманарского УЭС привело к ухудшению электроснабжения населения Чемальского района».



Люди жили себе спокойно, считали себя полноправными гражданами Российской Федерации, а потом было принято какое-то решение, которое фактически загнало их в темень.

Что за этим? Может быть, непрофессионализм тех, кто должен досконально просчитывать последствия. Как известно, техника любит точность. Или желание сэкономить? Поберечь деньги на содержание сети на гигантской территории (размером с четыре Москвы), где живет всего чуть более 13 тысяч человек… Соответственно, по чьей-то кривой логике, и пострадавших от такого решения не так уж и много, если смотреть в масштабах всей страны.



Вот только наши люди, где бы они не проживали, не должны жить как в глубокой древности. В свое время нашлись средства обустроить дальние районы, провести туда свет. Чего же стоят аргументы, что невозможно содержать уже созданную инфраструктуру?

Теперь, как сказано в ответе на мое обращение, «инициируется вопрос о восстановлении сокращенного участка электрических сетей».

Хочется верить, что свет и вода будут у людей без перебоя. Хорошо, что по видимости удалось ускорить это воистину жизненно важное решение.

Но кто ответит за допущенное? Да и сокращают все — больницы, школы, электросети. Жизни.

Дождаться бы антонима разрушительному слову-паролю «сокращать».

Расширять, развивать, улучшать, созидать.

Источник: nnm.me